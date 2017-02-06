Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:12

zahar_ написав: tea написав: Плюсую.Згоден.

Захаре - людина навіть Вам коньяк запропонувала.

Уявіть на хвилинку - прогноз написав я,а коньяком ризикує Фейслес. Плюсую.Згоден.Захаре - людина навіть Вам коньяк запропонувала.Уявіть на хвилинку - прогноз написав я,а коньяком ризикує Фейслес.

По перше. Ви би про -"придирки к сущей мелочи только бы не принять пари - не иначе как жалкий, убогий, жидкий слив"- помовчали. Бо Ви від на пропозицію парі з'їхали сразу без обговорення умов парі.

А потім ще з датами прогноза по зарплаті почали з'їзжити від попереднью заявленого терміну.

По друге хай фейслес спорить замість вас по кожному прогнозу а не "пакетом"

По третє. Ставкою в кожному прогнозі має бути не пляшка коньяку, а 500 грн. По перше. Ви би про -"придирки к сущей мелочи только бы не принять пари - не иначе как жалкий, убогий, жидкий слив"- помовчали. Бо Ви від на пропозицію парі з'їхали сразу без обговорення умов парі.А потім ще з датами прогноза по зарплаті почали з'їзжити від попереднью заявленого терміну.По друге хай фейслес спорить замість вас по кожному прогнозу а не "пакетом"По третє. Ставкою в кожному прогнозі має бути не пляшка коньяку, а 500 грн.

1.Фейслес вирішив проявити ініціативу і зафіксувати наші показники.По трактуванню кожного пункту я з ним згоден.Якщо Ви вирішили,що пункт по середній зарплаті на 13 червня трактується по-іншому,то чи є ще форумчани,які прочитали це саме так як Ви,тобто станом на 13 червня ми дивимось середню за квітень.Є ще хто з форумчан,хто саме так зрозумів?2.Парі я не заключаю,про що і писав.Знову ж таки - це ініціатива Фейслеса,яки вирішив ризикнути і запропонував Вам коньяк.3.Якщо Ви хочете підняти ставку до 500 грн -все це обговорюйте з Фейслесом.4.Розповім Вам цікаву історію з гілки "Валютний ринок в контексті".В середині липня 2016 року,коли курс був 24.ХХ,я написав там прогноз,що через півроку курс буде 27.ХХ.Форумчанин Зебра проявив ініціативу і запропонував мені парі на 500 грн.,що такого курса не буде.Я від парі відмовився,а запропонував йому таку умову - чи згоден він буде запропонувати парі на 500 грн.,якщо замість мене проявить ініціативу інший форумчанин.Зебра відповів,що згоден.Тоді я відкрито звернувся до форумчан - хто готовий укласти угоду з Зеброю на січень 2016 року,що курс таки буде 27.ХХ.На ці умови погодився Ігор.Наголошую - ініціатором угоди був Зебра і мова йшла у липні,коли курс був 24.ХХ і в 27.ХХ мало хто вірив.І що Ви думаєте - наступає час Х,курс перетинає 27.ХХ,Ігор каже Зебрі - віддавай мені програні тобою 500 грн.І Зебра,який сам запропонував цей спір,до сих пір гроші не віддав.Тому мораль цієї басні така - якщо вже Фейслес вирішив ризикнути і погодився на мої прогнози,то суму парі вже вирішуйте з ним.