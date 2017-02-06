Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zahar_ написав:да ещё на невыгодных для меня условиях?
В вашем прогнозе три заявления. И, в принципе, с большой вероятностью все три выполнятся. Вероятность, что не выполнятся все три (и ЗП будет 17к+, и аренда 365+ уе, и курс не выше 26,6) исчезающе мала. Я в данном случае принимаю более рискованную позицию, и на самом деле условия для вас более выгодны. Я не 2БК, коньяк не зажму если что. Ваши придирки к сущей мелочи только бы не принять пари - не иначе как жалкий, убогий, жидкий слив, с чем вас и поздравляю
Ваши условия для меня неприемлемы В моём заявлении для тиа 3 прогноза. Если заключу с вами пари по каждому прогнозу отдельно, то при ставке 500 грн за прогноз в случае мной выигрыша по всем трём прогнозам я получу 1500 грн. А вы мне предлагаете в случае моей победы по 3 прогнозам всего 500 грн. Выгодно ли для меня ваше предложение? Если я с вами пари по каждому прогнозу отдельно, то при ставке 500 грн за прогноз в случае выигрыша мной по 2 прогнозам и проигрыша в 1, сумарно я буду в выигрыше (после взаимо расчётов) в 500 грн. Вас же "пакет" предполагает что я проиграю вам 500 грн, если в 2 прогнозах выиграю, а в одном проиграю. Вывод: предлагаемые вами условия пари для меня неприемлемы.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Faceless написав:Ваши придирки к сущей мелочи только бы не принять пари - не иначе как жалкий, убогий, жидкий слив, с чем вас и поздравляю
Плюсую.Згоден. Захаре - людина навіть Вам коньяк запропонувала. Уявіть на хвилинку - прогноз написав я,а коньяком ризикує Фейслес.
По перше. Ви би про -"придирки к сущей мелочи только бы не принять пари - не иначе как жалкий, убогий, жидкий слив"- помовчали. Бо Ви від на пропозицію парі з'їхали сразу без обговорення умов парі. А потім ще з датами прогноза по зарплаті почали з'їзжити від попереднью заявленого терміну. По друге хай фейслес спорить замість вас по кожному прогнозу а не "пакетом" По третє. Ставкою в кожному прогнозі має бути не пляшка коньяку, а 500 грн.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
tea написав:Плюсую.Згоден. Захаре - людина навіть Вам коньяк запропонувала. Уявіть на хвилинку - прогноз написав я,а коньяком ризикує Фейслес.
По перше. Ви би про -"придирки к сущей мелочи только бы не принять пари - не иначе как жалкий, убогий, жидкий слив"- помовчали. Бо Ви від на пропозицію парі з'їхали сразу без обговорення умов парі. А потім ще з датами прогноза по зарплаті почали з'їзжити від попереднью заявленого терміну. По друге хай фейслес спорить замість вас по кожному прогнозу а не "пакетом" По третє. Ставкою в кожному прогнозі має бути не пляшка коньяку, а 500 грн.
1.Фейслес вирішив проявити ініціативу і зафіксувати наші показники.По трактуванню кожного пункту я з ним згоден.Якщо Ви вирішили,що пункт по середній зарплаті на 13 червня трактується по-іншому,то чи є ще форумчани,які прочитали це саме так як Ви,тобто станом на 13 червня ми дивимось середню за квітень.Є ще хто з форумчан,хто саме так зрозумів? 2.Парі я не заключаю,про що і писав.Знову ж таки - це ініціатива Фейслеса,яки вирішив ризикнути і запропонував Вам коньяк. 3.Якщо Ви хочете підняти ставку до 500 грн -все це обговорюйте з Фейслесом. 4.Розповім Вам цікаву історію з гілки "Валютний ринок в контексті". В середині липня 2016 року,коли курс був 24.ХХ,я написав там прогноз,що через півроку курс буде 27.ХХ.Форумчанин Зебра проявив ініціативу і запропонував мені парі на 500 грн.,що такого курса не буде.Я від парі відмовився,а запропонував йому таку умову - чи згоден він буде запропонувати парі на 500 грн.,якщо замість мене проявить ініціативу інший форумчанин.Зебра відповів,що згоден.Тоді я відкрито звернувся до форумчан - хто готовий укласти угоду з Зеброю на січень 2016 року,що курс таки буде 27.ХХ.На ці умови погодився Ігор.Наголошую - ініціатором угоди був Зебра і мова йшла у липні,коли курс був 24.ХХ і в 27.ХХ мало хто вірив. І що Ви думаєте - наступає час Х,курс перетинає 27.ХХ,Ігор каже Зебрі - віддавай мені програні тобою 500 грн.І Зебра,який сам запропонував цей спір,до сих пір гроші не віддав. Тому мораль цієї басні така - якщо вже Фейслес вирішив ризикнути і погодився на мої прогнози,то суму парі вже вирішуйте з ним.
Що приймається махітор? Я свій прогноз робив на статистику що буде на 13 червеня 2019 як вами оголошувалось. Грайтесь у прогнози міняючи дати прогнозів після оголошення прогнозу с фейслесом, пересмикуючий ви наш.
Faceless написав:Итого, ставка Захара: 1) Госстат за июнь 2019 покажет среднюю ЗП по Киеву ниже 17 000 грн 2) Средняя стоимость аренды 1к по Бомберу в июне 2019 будет ниже 365 долл 3) Курс доллара на конец июня 2019 будет выше 26,6
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Що приймається махітор? Я свій прогноз робив на статистику що буде на 13 червеня 2019 як вами оголошувалось. Грайтесь у прогнози міняючи дати прогнозів після оголошення прогнозу с фейслесом, пересмикуючий ви наш.
Faceless написав:Итого, ставка Захара: 1) Госстат за июнь 2019 покажет среднюю ЗП по Киеву ниже 17 000 грн 2) Средняя стоимость аренды 1к по Бомберу в июне 2019 будет ниже 365 долл 3) Курс доллара на конец июня 2019 будет выше 26,6
Приймається,бо ми з Фейслесом однаково зрозуміли всі пункти.І він саме під ці пункти,які зрозумів так як і я,запропонував парі на пляшку коньяка. Тепер про Вами виділені речення. Шановні форумчани.Захар виділив три пункти.Бажаючі дайте відповідь - хто і як зрозумів перший пункт.
Faceless написав:В вашем прогнозе три заявления. И, в принципе, с большой вероятностью все три выполнятся. Вероятность, что не выполнятся все три (и ЗП будет 17к+, и аренда 365+ уе, и курс не выше 26,6) исчезающе мала. Я в данном случае принимаю более рискованную позицию, и на самом деле условия для вас более выгодны. Я не 2БК, коньяк не зажму если что.
Ваши условия для меня неприемлемы
Вывод: предлагаемые вами условия пари для меня неприемлемы.
Захаре,та навіть якщо у Вас інше розуміння першого пункта,по другому і третьому пункту готові прийняти парі від Фейслеса? Зверніть увагу на виділену мною частину цитати Фейслеса - людина пише,що більше ризикує.
tea написав:Плюсую.Згоден. Захаре - людина навіть Вам коньяк запропонувала. Уявіть на хвилинку - прогноз написав я,а коньяком ризикує Фейслес.
По перше. Ви би про -"придирки к сущей мелочи только бы не принять пари - не иначе как жалкий, убогий, жидкий слив"- помовчали. Бо Ви від на пропозицію парі з'їхали сразу без обговорення умов парі. А потім ще з датами прогноза по зарплаті почали з'їзжити від попереднью заявленого терміну. По друге хай фейслес спорить замість вас по кожному прогнозу а не "пакетом" По третє. Ставкою в кожному прогнозі має бути не пляшка коньяку, а 500 грн.
1.Фейслес вирішив проявити ініціативу і зафіксувати наші показники.По трактуванню кожного пункту я з ним згоден.Якщо Ви вирішили,що пункт по середній зарплаті на 13 червня трактується по-іншому,то чи є ще форумчани,які прочитали це саме так як Ви,тобто станом на 13 червня ми дивимось середню за квітень.Є ще хто з форумчан,хто саме так зрозумів?
Що ви крутитесь як вуж - ви оголосили 13 червня 2018 цифри середнььої зарплати за квітень 2018. Вона становить 13150 грн. Отже через рік - 13 червня 2019 року до розгляду має прийматися дані по середній зарплаті доступні на момент 13 червня 2019 року. А це будуть дані за квітень місяць 2019. Точка. Міняете термін розгляду даних по середній зарплаті з 13 червня 2019 року на більш пізнішу дату - я відкликаю свій прогноз середній зарплаті. Не мухлюйте. Отже ч
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Faceless написав:В вашем прогнозе три заявления. И, в принципе, с большой вероятностью все три выполнятся. Вероятность, что не выполнятся все три (и ЗП будет 17к+, и аренда 365+ уе, и курс не выше 26,6) исчезающе мала. Я в данном случае принимаю более рискованную позицию, и на самом деле условия для вас более выгодны. Я не 2БК, коньяк не зажму если что.
Ваши условия для меня неприемлемы
Вывод: предлагаемые вами условия пари для меня неприемлемы.
Захаре,та навіть якщо у Вас інше розуміння першого пункта,по другому і третьому пункту готові прийняти парі від Фейслеса? Зверніть увагу на виділену мною частину цитати Фейслеса - людина пише,що більше ризикує.
Та мало ще фейслесс напише, щоб нав'язати невигідні мені умови при розгляду результатів прогнозів 13 червня 2019 року. Антей до речі пише що в мене є шанс програти "битву прогнозів" 13 червня 2019 з рахунком 0:3. Навіщо мені приймати умови Фейслеса пропонує що якщо я виграю у нього "битву прогнозів" з рахунком 2:1, то я йому програю "битву"? Хай на такі умови шукає лошків на валютній гілці. Про прийнятні для мене умови я написав фейслесу вище.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:В начале 2004 года вечером когда банки были закрыты была продана комуналка в центре за 205 тыс. долларов.Двое участников сделки заказали такси и (у них на руках было 63 куе) поехали в банк Аркада.Бабушку с 51 куе забрали к себе на такси родственники.Чётвёртые участники сделки положили 91 куе в кулёк пошли на метро Либидська и поехали до ст. Льва Толстого. Пришли ночевать с деньгами в квартиру, что продали. Потом они таки попали на 20 куе при покупки квартир, но то уже была другая история.
Повангую, это была продажа коммуналки на Шота Руставели а "четвертыми участниками" были сам Хперт захар_&семейный совет
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