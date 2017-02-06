|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:37
zahar_ написав:
Похоже,динамика снижения цен на эконом трёхи в клубных домах ЖК Тампере усилилась. Появилось ощущение что прелесЦь в пешей доступности от метро за 31-32 куе уже не продать.
Так чему удивляться, все же сходится - впереди только ОШ, ЯЗ, простатит, импотенция, шоколадная диктатура и заколоченные окна.
-
alkasander
-
-
- Повідомлень: 171
- З нами з: 23.04.14
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:44
pesikot написав:zahar_
Что, слив Хомякоида покоя не даёт ?
Поэтому и боитесь держать пари
Я не боюсь - но мне не подходят условия определение победителя пари которые мне предлагает фейслес.
Он предлагает условие, что если я выиграю у него по прогнозам со счётом 2:1 то я пари проиграю. Для меня такое условие фейслеса при определении победителя пари - НЕ ПРИЙНЯТНО.
Пусть ищет лошков для такого условия определения победителя пари на валютной ветке.
Прогнозы к пари - это мои прогнозы озвученные тиа, а именно:
На 13 июня 2019 года.
1. Статистика опубликованых на 13 июня 2019 средних зарплат по Киеву будет показывать среднюю зарплату по Киеву меньше 17 тыс. грн.
2. Уровень роста в долларах аренды 1к на бомбере не покажет рост на 20% по сравнению с 13 июня 2018.
3. Курс продажи доллара на 13 июня 2019 будет выше 26.6 грн за доллар.
Востаннє редагувалось zahar_
в П'ят 15 чер, 2018 21:29, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
-
zahar_
-
-
- Повідомлень: 23112
- З нами з: 06.08.11
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 688 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:46
alkasander написав: zahar_ написав:
Похоже,динамика снижения цен на эконом трёхи в клубных домах ЖК Тампере усилилась. Появилось ощущение что прелесЦь в пешей доступности от метро за 31-32 куе уже не продать.
Так чему удивляться, все же сходится - впереди только ОШ, ЯЗ, простатит, импотенция, шоколадная диктатура и заколоченные окна.
Саме прикольне що всі сходяться в думці що треха в теплому СІМДЕЧЯТИРІЧНОМУ хрущику тільки в низ, а захар колупається у носі і тягне з продажем. Надіється на дорожай? Смішно.
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 12744
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 1667 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:49
Vlad442 написав:
Посмотрел форум Эврики.
"Вести с полей"
Человек в ветке "куплю-продам" написал, что хочет купить трешку в домах первой очереди за 52500. Его засмеяли, потому что при инвестировании два года назад на старте продаж она стоила около 49, а сейчас их продают за 60. Потом в ветке 12 дома он отписался, что взял за 54.
Может, конечно, приукрашает, но если это правда, то ситуация с продажами и выгодностью инвестирования в котлован неоднозначная.
По Варшавскому - выводы идентичны
-
alkasander
-
-
- Повідомлень: 171
- З нами з: 23.04.14
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:53
Прохожий написав: zahar_ написав:
В начале 2004 года вечером когда банки были закрыты была продана комуналка в центре за 205 тыс. долларов.Двое участников сделки заказали такси и (у них на руках было 63 куе) поехали в банк Аркада.Бабушку с 51 куе забрали к себе на такси родственники.Чётвёртые участники сделки положили 91 куе в кулёк пошли на метро Либидська и поехали до ст. Льва Толстого. Пришли ночевать с деньгами в квартиру, что продали. Потом они таки попали на 20 куе при покупки квартир, но то уже была другая история
.
Повангую, это была продажа коммуналки на Шота Руставели а "четвертыми участниками" были сам Хперт захар_&семейный совет
Не "чётветыми участниками" сделки не были "сам Хперт захар_&семейный совет".
А у вас хорошая память однако - таки да:"это была продажа коммуналки на Шота Руставели"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
-
zahar_
-
-
- Повідомлень: 23112
- З нами з: 06.08.11
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 688 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 чер, 2018 21:03
alkasander написав: Vlad442 написав:
Посмотрел форум Эврики.
"Вести с полей"
Человек в ветке "куплю-продам" написал, что хочет купить трешку в домах первой очереди за 52500. Его засмеяли, потому что при инвестировании два года назад на старте продаж она стоила около 49, а сейчас их продают за 60. Потом в ветке 12 дома он отписался, что взял за 54.
Может, конечно, приукрашает, но если это правда, то ситуация с продажами и выгодностью инвестирования в котлован неоднозначная.
По Варшавскому - выводы идентичны
Ребята, а как может быть по-другому? Массовый сегмент, огромное количество однотипных квартир, тьма инвесторов + параллельно продажа Застройщиком новых очередей. В такой ситуации рассчитывать на какой-то выдающийся апсайд не приходится.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24702
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 659 раз.
- Подякували: 2816 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 чер, 2018 21:06
Оёёй, фейслес грозится угощать луисом 13
ДС мне друг, но истина дороже
-
ребе Нок
-
-
- Повідомлень: 1108
- З нами з: 02.03.15
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 чер, 2018 21:26
airmax78 написав: alkasander написав: Vlad442 написав:
Посмотрел форум Эврики.
"Вести с полей"
Человек в ветке "куплю-продам" написал, что хочет купить трешку в домах первой очереди за 52500. Его засмеяли, потому что при инвестировании два года назад на старте продаж она стоила около 49, а сейчас их продают за 60. Потом в ветке 12 дома он отписался, что взял за 54.
Может, конечно, приукрашает, но если это правда, то ситуация с продажами и выгодностью инвестирования в котлован неоднозначная.
По Варшавскому - выводы идентичны
Ребята, а как может быть по-другому? Массовый сегмент, огромное количество однотипных квартир, тьма инвесторов
+ параллельно продажа Застройщиком новых очередей. В такой ситуации рассчитывать на какой-то выдающийся апсайд не приходится.
Вы зачем брешите про "тьма инвестов
"? инвесторов по сравнению с навесом и количество предолжений от застройщика через подставных полторы калеки. в Отчёте НБУ это тоже отмечено.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
-
zahar_
-
-
- Повідомлень: 23112
- З нами з: 06.08.11
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 688 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 чер, 2018 21:44
Первый написав: alkasander написав: zahar_ написав:
Похоже,динамика снижения цен на эконом трёхи в клубных домах ЖК Тампере усилилась. Появилось ощущение что прелесЦь в пешей доступности от метро за 31-32 куе уже не продать.
Так чему удивляться, все же сходится - впереди только ОШ, ЯЗ, простатит, импотенция, шоколадная диктатура и заколоченные окна.
Саме прикольне що всі сходяться в думці що треха в теплому СІМДЕЧЯТИРІЧНОМУ хрущику
Якось соромно за вашу арифметику перший. Сімдесят років назад був 1948 рік. Це час правління ката Сталіна. Тоді хрущовок не будували, тоді будували "гулаги".
А хрущов перед сталіним гопака танцьював щоб пережити тиранію.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
-
zahar_
-
-
- Повідомлень: 23112
- З нами з: 06.08.11
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 688 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 чер, 2018 21:53
Грйс-мэн написав: kash написав:
Судя по намечающейся массовости лендлордизма могут появиться и не левые управляющие , со службой безопасности , базой и т.д -если ставки по депозитам не вырастут
"Судя по намечающейся массовости лендлордизма" лендлордами станут все кому не лень.
И сдавать наверно будут друг другу по кругу
Зря вы так. Люди, покупающие под аренду, выполняют важную социальную функцию. Перераспределение материальных ценностей в пользу работящих/работающих и мобильность рабочей силы.
В 90-ых пенсионерка, сдающая хрущь на окраине Харькова, могла безбедно жить. Сейчас уже нет. Конкуренция уменьшает ценность старых накоплений. Если бы не эта конкуренция, те, кто застолбили бы себе землю в 16 веке, были бы хозяевами всего, а на самом деле хозяева жизни те, кто двигает цивилизацию вперед.
Раньше люди были привязаны спадщиной к Ахтырке, например, и жили там, как крепостные. Сейчас, когда доля арендного жилья приближается к 50%, весь мир для умных и мобильных. Хотят, едут в Киев, хотят в Париж. Недорогая аренда плюс отсутствие якоря владения создает конкуренцию в мировом масштабе. Покупают пусть старые, которые привязались и осели там, где им хватило сил и способностей.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 4365
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 597 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|