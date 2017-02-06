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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1367136813691370>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 929
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
173
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:37

  zahar_ написав:Похоже,динамика снижения цен на эконом трёхи в клубных домах ЖК Тампере усилилась. Появилось ощущение что прелесЦь в пешей доступности от метро за 31-32 куе уже не продать. :?


Так чему удивляться, все же сходится - впереди только ОШ, ЯЗ, простатит, импотенция, шоколадная диктатура и заколоченные окна.
alkasander
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:44

  pesikot написав:zahar_
Что, слив Хомякоида покоя не даёт ? :)
Поэтому и боитесь держать пари :)

Я не боюсь - но мне не подходят условия определение победителя пари которые мне предлагает фейслес.
Он предлагает условие, что если я выиграю у него по прогнозам со счётом 2:1 то я пари проиграю. Для меня такое условие фейслеса при определении победителя пари - НЕ ПРИЙНЯТНО.
Пусть ищет лошков для такого условия определения победителя пари на валютной ветке. :mrgreen:
Прогнозы к пари - это мои прогнозы озвученные тиа, а именно:
На 13 июня 2019 года.
1. Статистика опубликованых на 13 июня 2019 средних зарплат по Киеву будет показывать среднюю зарплату по Киеву меньше 17 тыс. грн.
2. Уровень роста в долларах аренды 1к на бомбере не покажет рост на 20% по сравнению с 13 июня 2018.
3. Курс продажи доллара на 13 июня 2019 будет выше 26.6 грн за доллар.
Востаннє редагувалось zahar_ в П'ят 15 чер, 2018 21:29, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:46

  alkasander написав:
  zahar_ написав:Похоже,динамика снижения цен на эконом трёхи в клубных домах ЖК Тампере усилилась. Появилось ощущение что прелесЦь в пешей доступности от метро за 31-32 куе уже не продать. :?


Так чему удивляться, все же сходится - впереди только ОШ, ЯЗ, простатит, импотенция, шоколадная диктатура и заколоченные окна.


Саме прикольне що всі сходяться в думці що треха в теплому СІМДЕЧЯТИРІЧНОМУ хрущику тільки в низ, а захар колупається у носі і тягне з продажем. Надіється на дорожай? Смішно.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:49

  Vlad442 написав:Посмотрел форум Эврики.
"Вести с полей"
Человек в ветке "куплю-продам" написал, что хочет купить трешку в домах первой очереди за 52500. Его засмеяли, потому что при инвестировании два года назад на старте продаж она стоила около 49, а сейчас их продают за 60. Потом в ветке 12 дома он отписался, что взял за 54.
Может, конечно, приукрашает, но если это правда, то ситуация с продажами и выгодностью инвестирования в котлован неоднозначная.


По Варшавскому - выводы идентичны
alkasander
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:53

  Прохожий написав:
  zahar_ написав:В начале 2004 года вечером когда банки были закрыты была продана комуналка в центре за 205 тыс. долларов.Двое участников сделки заказали такси и (у них на руках было 63 куе) поехали в банк Аркада.Бабушку с 51 куе забрали к себе на такси родственники.Чётвёртые участники сделки положили 91 куе в кулёк пошли на метро Либидська и поехали до ст. Льва Толстого. Пришли ночевать с деньгами в квартиру, что продали. Потом они таки попали на 20 куе при покупки квартир, но то уже была другая история.


Повангую, это была продажа коммуналки на Шота Руставели а "четвертыми участниками" были сам Хперт захар_&семейный совет :mrgreen:

Не "чётветыми участниками" сделки не были "сам Хперт захар_&семейный совет".
А у вас хорошая память однако - таки да:"это была продажа коммуналки на Шота Руставели"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 21:03

  alkasander написав:
  Vlad442 написав:Посмотрел форум Эврики.
"Вести с полей"
Человек в ветке "куплю-продам" написал, что хочет купить трешку в домах первой очереди за 52500. Его засмеяли, потому что при инвестировании два года назад на старте продаж она стоила около 49, а сейчас их продают за 60. Потом в ветке 12 дома он отписался, что взял за 54.
Может, конечно, приукрашает, но если это правда, то ситуация с продажами и выгодностью инвестирования в котлован неоднозначная.


По Варшавскому - выводы идентичны

Ребята, а как может быть по-другому? Массовый сегмент, огромное количество однотипных квартир, тьма инвесторов + параллельно продажа Застройщиком новых очередей. В такой ситуации рассчитывать на какой-то выдающийся апсайд не приходится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 21:06

Оёёй, фейслес грозится угощать луисом 13
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 21:26

  airmax78 написав:
  alkasander написав:
  Vlad442 написав:Посмотрел форум Эврики.
"Вести с полей"
Человек в ветке "куплю-продам" написал, что хочет купить трешку в домах первой очереди за 52500. Его засмеяли, потому что при инвестировании два года назад на старте продаж она стоила около 49, а сейчас их продают за 60. Потом в ветке 12 дома он отписался, что взял за 54.
Может, конечно, приукрашает, но если это правда, то ситуация с продажами и выгодностью инвестирования в котлован неоднозначная.


По Варшавскому - выводы идентичны

Ребята, а как может быть по-другому? Массовый сегмент, огромное количество однотипных квартир, тьма инвесторов + параллельно продажа Застройщиком новых очередей. В такой ситуации рассчитывать на какой-то выдающийся апсайд не приходится.

Вы зачем брешите про "тьма инвестов"? инвесторов по сравнению с навесом и количество предолжений от застройщика через подставных полторы калеки. в Отчёте НБУ это тоже отмечено.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 21:44

  Первый написав:
  alkasander написав:
  zahar_ написав:Похоже,динамика снижения цен на эконом трёхи в клубных домах ЖК Тампере усилилась. Появилось ощущение что прелесЦь в пешей доступности от метро за 31-32 куе уже не продать. :?


Так чему удивляться, все же сходится - впереди только ОШ, ЯЗ, простатит, импотенция, шоколадная диктатура и заколоченные окна.


Саме прикольне що всі сходяться в думці що треха в теплому СІМДЕЧЯТИРІЧНОМУ хрущику

Якось соромно за вашу арифметику перший. Сімдесят років назад був 1948 рік. Це час правління ката Сталіна. Тоді хрущовок не будували, тоді будували "гулаги".
А хрущов перед сталіним гопака танцьював щоб пережити тиранію.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 21:53

  Грйс-мэн написав:
  kash написав:Судя по намечающейся массовости лендлордизма могут появиться и не левые управляющие , со службой безопасности , базой и т.д -если ставки по депозитам не вырастут

"Судя по намечающейся массовости лендлордизма" лендлордами станут все кому не лень.
И сдавать наверно будут друг другу по кругу :-)

Зря вы так. Люди, покупающие под аренду, выполняют важную социальную функцию. Перераспределение материальных ценностей в пользу работящих/работающих и мобильность рабочей силы.
В 90-ых пенсионерка, сдающая хрущь на окраине Харькова, могла безбедно жить. Сейчас уже нет. Конкуренция уменьшает ценность старых накоплений. Если бы не эта конкуренция, те, кто застолбили бы себе землю в 16 веке, были бы хозяевами всего, а на самом деле хозяева жизни те, кто двигает цивилизацию вперед.
Раньше люди были привязаны спадщиной к Ахтырке, например, и жили там, как крепостные. Сейчас, когда доля арендного жилья приближается к 50%, весь мир для умных и мобильных. Хотят, едут в Киев, хотят в Париж. Недорогая аренда плюс отсутствие якоря владения создает конкуренцию в мировом масштабе. Покупают пусть старые, которые привязались и осели там, где им хватило сил и способностей.
Vlad442
 
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