Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав: По поводу новостроя на массивах. В свое время он покупался значительно дешевле совкошлака, поэтому сдавая даже при цене совкошлака с сопоставимым ремонтом, инвестор будет не в убытке.
Инвестиционные риски отдельно. Перспективы аренды отдельно. Застройщик может иметь инвестора в самый невероятный способ. Влад вы согласны с этим утверждением?
Конечно. В свое время (в 16-ом) ситуативно (строительный бум) риски недостроя были настолько малы, что покупать хрущи по тем ценам было, мягко говоря, глупо. Время подтвердило. Большинство проектов, в которые можно было вложиться в 16-ом сданы или на грани сдачи. Сейчас другое дело. Хрущи дешевы, новострои рискованны.
Vlad442 написав:Например? Моя позиция арендаторам - вы арендуете, вы отвечаете за поддержание квартиры в нужном состоянии и занимаетесь текущим ремонтом вашими силами, но за мой счет по согласованию. Это же не посуточная аренда, чтобы я канализацию чистил и лампочки менял. Соседям - у людей есть договор аренды, они ваши соседи, а я тут никто. Разбирайтесь с ними, вызывайте полицию, бейте лицо, подавайте в суд, документируйте. При наличии протоколов про антиобщественное поведение, если меня будут вызывать свидетелем, конечно выселю, а разбираться кто где плюнул в тамбуре я не буду.
Влад, у вас точно есть опыт сдачи в аренду квартир?
100% То, что я написал выше, это и есть профессиональный подход. Если прогибаться под каждого арендатора или соседа на каждом объекте и принимать это близко к сердцу, то это уже не пассивный доход, а непонятно что.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:По третє. Ставкою в кожному прогнозі має бути не пляшка коньяку, а 500 грн.
....так, 500грн, але перераховані в дитячий будинок!
Можна й так - той хто програв парі перераховує кошти на благодійні цілі.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Vlad442 написав:Посмотрел форум Эврики. "Вести с полей" Человек в ветке "куплю-продам" написал, что хочет купить трешку в домах первой очереди за 52500. Его засмеяли, потому что при инвестировании два года назад на старте продаж она стоила около 49, а сейчас их продают за 60. Потом в ветке 12 дома он отписался, что взял за 54. Может, конечно, приукрашает, но если это правда, то ситуация с продажами и выгодностью инвестирования в котлован неоднозначная.
Знакомому пару недель назад предлагали за 53500 трешку первой очереди в Эврике. Но он хочет быстрее переехать в итоге от Эврики отказался.
airmax78 написав:Ребята, а как может быть по-другому? Массовый сегмент, огромное количество однотипных квартир, тьма инвесторов + параллельно продажа Застройщиком новых очередей. В такой ситуации рассчитывать на какой-то выдающийся апсайд не приходится.
Макс, если посмотреть ОЛХ, складывается иллюзия дорожая. Тот факт, что и в Аркадовских домах и в Варшавском менее половины квартир покупалось жизни не учитывается.