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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1368136913701371>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 929
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
173
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 21:59

  UA написав:
  Vlad442 написав:
По поводу новостроя на массивах. В свое время он покупался значительно дешевле совкошлака, поэтому сдавая даже при цене совкошлака с сопоставимым ремонтом, инвестор будет не в убытке.

Инвестиционные риски отдельно. Перспективы аренды отдельно.
Застройщик может иметь инвестора в самый невероятный способ.
Влад вы согласны с этим утверждением?

Конечно. В свое время (в 16-ом) ситуативно (строительный бум) риски недостроя были настолько малы, что покупать хрущи по тем ценам было, мягко говоря, глупо. Время подтвердило. Большинство проектов, в которые можно было вложиться в 16-ом сданы или на грани сдачи.
Сейчас другое дело. Хрущи дешевы, новострои рискованны.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:01

  UA написав:
  Vlad442 написав:Например?
Моя позиция арендаторам - вы арендуете, вы отвечаете за поддержание квартиры в нужном состоянии и занимаетесь текущим ремонтом вашими силами, но за мой счет по согласованию. Это же не посуточная аренда, чтобы я канализацию чистил и лампочки менял.
Соседям - у людей есть договор аренды, они ваши соседи, а я тут никто. Разбирайтесь с ними, вызывайте полицию, бейте лицо, подавайте в суд, документируйте. При наличии протоколов про антиобщественное поведение, если меня будут вызывать свидетелем, конечно выселю, а разбираться кто где плюнул в тамбуре я не буду.

Влад, у вас точно есть опыт сдачи в аренду квартир?

100%
То, что я написал выше, это и есть профессиональный подход.
Если прогибаться под каждого арендатора или соседа на каждом объекте и принимать это близко к сердцу, то это уже не пассивный доход, а непонятно что.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:По третє. Ставкою в кожному прогнозі має бути не пляшка коньяку, а 500 грн.

....так, 500грн, але перераховані в дитячий будинок!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:50

Антею https://www.facebook.com/1488492222/vid ... 249209780/
Господарській Апеляційний Суд по кооперативу «Волгоградський»
12.06.2018
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:57

  Долярчик написав:
  zahar_ написав:По третє. Ставкою в кожному прогнозі має бути не пляшка коньяку, а 500 грн.

....так, 500грн, але перераховані в дитячий будинок!

Можна й так - той хто програв парі перераховує кошти на благодійні цілі.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 08:12

Зображення

Вот кстати Коовальца 36е этой зимой. Шикарный вид.
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 08:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

....то що, з трьох пунктів по парі, хтось хоч на один пункт заб'ється?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 09:19

  Vlad442 написав:Посмотрел форум Эврики.
"Вести с полей"
Человек в ветке "куплю-продам" написал, что хочет купить трешку в домах первой очереди за 52500. Его засмеяли, потому что при инвестировании два года назад на старте продаж она стоила около 49, а сейчас их продают за 60. Потом в ветке 12 дома он отписался, что взял за 54.
Может, конечно, приукрашает, но если это правда, то ситуация с продажами и выгодностью инвестирования в котлован неоднозначная.


Знакомому пару недель назад предлагали за 53500 трешку первой очереди в Эврике. Но он хочет быстрее переехать в итоге от Эврики отказался.
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 09:22

  airmax78 написав:Ребята, а как может быть по-другому? Массовый сегмент, огромное количество однотипных квартир, тьма инвесторов + параллельно продажа Застройщиком новых очередей. В такой ситуации рассчитывать на какой-то выдающийся апсайд не приходится.

Макс, если посмотреть ОЛХ, складывается иллюзия дорожая.
Тот факт, что и в Аркадовских домах и в Варшавском менее половины квартир покупалось жизни не учитывается.
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 09:42

  UA написав:Тот факт, что и в Аркадовских домах и в Варшавском менее половины квартир покупалось жизни не учитывается.


а почему это утверждение - факт?
есть заслуживающие внимания доказательства, или это ваши личные ощущения?
я готов с этим согласиться, но не знаю чем это можно аргументировать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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