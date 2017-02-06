Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
та порахувати ріст реальної з.п. в гривнях Київ з.п. 2013 грудень 5618 грн. 2018 квітень 13150 грн. = 2.341 рази інфляція 2014 .... 2018 124,9 143,3 112,4 113,7 104,4 = 2,388 тобто реальна з.п. в грн. ще не догнала інфляцію
Получается, что покупательная способность украинцев в 18 всего на 2% меньше, чем в 13-ом? Не ожидал. Получается, что кризис остался только в головах.
У копийчужечек и зрадофилов зашквар за зашкваром))) Скоро даже страна.юа не будет спасать.
flyman написав:це в гривнах, та в локальних цінах на "кошик", по якому міряють інфляцію, пожна порахувати у єврах та доларах США, і тоді "стане грусно", 3,25 відносно USD 2,95 відностно EUR
При чем тут доллар или евро, если мы говорим про покупательную способность в среднем? Средняя зарплата в Киеве в апреле 18-ого 504 доллара. В апреле 12-ого 487 долларов. Почему-то грустно не становится.
валюта КРЖН яка?
То наскільки змінилась купівельна спроможність валюти КРЖН - долару - 2018 в порівнянні до 2012? Капєц, мухо, не розчаровуйте мене остаточно.
Осталось дождаться котлован))) Как бы весна уже прошла, да и пол-июня. Захар, я ведь не сомневаюсь, что построить можно, и легко вложиться в сроки, но! Как уже говорил, ставлю на политику. А кроме политики еще и на рынок. Поясню. Перед выборами что главное? Показать пиплу, что "мы работаем", то есть вырыть котлован, залить фундамент и хлопнуть пару-тройку этажей. 2019-ый... избиратель сходил и проголосовал за "перемогу" Дальше - "скипач не нужен", и проект, обросший конскими ценами для "непереселенцев", превращается в жевачку-долгострой(действительно, куда спешить, главное - максимальный профит). Но допустим... ДОПУСТИМ! Проект экстренно сдан под фанфары и вспышки фотокамер СМИ в сентябре 2020-го. Ну не отдавать же вот так сразу столько квадратов в пешей доступности от метро не пойми кому, когда столько уважаемых людей способствовали строительству. Добро пожаловать на Бортничи, граждане! Не хотите на Бортничи? Ну ок, хлопнем для вас лет через пять хатынку на Троещине... понимаете, какой фейл вышел - не рассчитали площадя, но вот если снести лесопосадку и хлопнуть еще шесть домов, то точно получите здесь. Готовы ждать следующей очереди? В ответ радостное "мееееее!" Вырезается сосновая лесопосадка, и через три года все повторяется по новой. Возможны варианты, но то, что никто в маневровый не переселит всех страждущих до 21-го года - гарантирую
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 16 чер, 2018 11:17, всього редагувалось 1 раз.
...... приїхав знайомий від пшехів з скло-фабрики..... - каже, що платять нашим "початківцям" 10,5злотих/год., а хто вже щось навчився, то 12-14/год(в рідкісних випадках буває більше), - працюють по 10-12год, деколи і 14год,- і можна виходити у вихідні, тоді оплата подвоюється!), а от пшехам платять від 18/год. і більше!(умудряються якось обходити закон про зарплатну "урівняловку") ... отаке...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
в рамках субботнего оффтопа для тех, кто любит повторять «а вот у них»:
Опять вы таскаете по Фейсбуку скверное, суете его в рот, обмазываетесь им. Я понимаю, что Боже не дай дожить до пенсии, сутки в реанимации стоят больше пенсии и даже директорам гольф-клубов пора валить. Лол, сутки кардио реанимации в штатах стоят и 10, и 20 тысяч долларов. Пенсия у них 1200 долларов. А страховка с троих может стоить как ипотека - 1100-1500 долларов в месяц. И так всю жизнь, не зная слова декрет - два года сидеть с ребенком, вы, наверное, богатые люди.
Пенсия в Польше 420 баксов. Посмотрите сколько стоит посмотреть горлышко у врача, сколько сутки провести в нормальной палате, какие очереди в больницах -- это 20 секунд запрос или 10 секунд звонок тем кто попробовал пожить в Кракове или Варшаве. Если у вас случатся проблемы с зубами или перелом - прощайте накопления за месяцы жизни в вонючем хостеле.
У бабушек в Украине такие пенсии, а в больницах такая ж***, потому что у нас такое количество работающих платящих налоги - точка. Вот вам наши минималки, вот нам наши оптимизации, вот нам наши - сначала сделайте реформу, а потом я покажу квартиру в аренде и откажусь от субсидии для неё. Сколько из людей знает что такое аннуитет в хорошей дочке европейской компании, хотя бы в Граве? А накопительное страхование? А уже 20 лет как это доступно. Кто платит - из ваших знакомых, друзей? Нет?
А у сколько процентов ваших знакомых есть подушка безопасности месяцев на 6 бюджета семьи? Уже не говоря о пенсионных накоплениях и инвестициях? А их можно делать при любых уровнях доходов - 10% не заметны ни от 5000, ни от 10.000. Вы платите за музыку, за фильмы, за игры, за трансляцию бокса в баре, вас нагибает налоговая за переливы с карты на карту? Вы живете в последней пиратской вольнице Европы и хотите сервис как у белых людей. Йогуртом по губам.
...... приїхав знайомий від пшехів з скло-фабрики..... - каже, що платять нашим "початківцям" 10,5злотих/год., а хто вже щось навчився, то 12-14/год(в рідкісних випадках буває більше), - працюють по 10-12год, деколи і 14год,- і можна виходити у вихідні, тоді оплата подвоюється!), а от пшехам платять від 18/год. і більше!(умудряються якось обходити закон про зарплатну "урівняловку") ... отаке...
Обычная стрижка "новопонаехов". Те, кто прожил в Польше хотя бы пару лет, на такое никогда не пойдут -"Карта сталего побыту", польский на уровне, в местных реалиях разобрались. Для Польши в первый год вообще характерно менять работу каждые два-три месяца - слава богу работы там хватает, без куска хлеба никто не останется, вопрос в условиях.