Додано: Суб 16 чер, 2018 11:22



для тех, кто любит повторять «а вот у них»:



Опять вы таскаете по Фейсбуку скверное, суете его в рот, обмазываетесь им. Я понимаю, что Боже не дай дожить до пенсии, сутки в реанимации стоят больше пенсии и даже директорам гольф-клубов пора валить. Лол, сутки кардио реанимации в штатах стоят и 10, и 20 тысяч долларов. Пенсия у них 1200 долларов. А страховка с троих может стоить как ипотека - 1100-1500 долларов в месяц. И так всю жизнь, не зная слова декрет - два года сидеть с ребенком, вы, наверное, богатые люди.



Пенсия в Польше 420 баксов. Посмотрите сколько стоит посмотреть горлышко у врача, сколько сутки провести в нормальной палате, какие очереди в больницах -- это 20 секунд запрос или 10 секунд звонок тем кто попробовал пожить в Кракове или Варшаве. Если у вас случатся проблемы с зубами или перелом - прощайте накопления за месяцы жизни в вонючем хостеле.



У бабушек в Украине такие пенсии, а в больницах такая ж***, потому что у нас такое количество работающих платящих налоги - точка. Вот вам наши минималки, вот нам наши оптимизации, вот нам наши - сначала сделайте реформу, а потом я покажу квартиру в аренде и откажусь от субсидии для неё. Сколько из людей знает что такое аннуитет в хорошей дочке европейской компании, хотя бы в Граве? А накопительное страхование? А уже 20 лет как это доступно. Кто платит - из ваших знакомых, друзей? Нет?



А у сколько процентов ваших знакомых есть подушка безопасности месяцев на 6 бюджета семьи? Уже не говоря о пенсионных накоплениях и инвестициях? А их можно делать при любых уровнях доходов - 10% не заметны ни от 5000, ни от 10.000. Вы платите за музыку, за фильмы, за игры, за трансляцию бокса в баре, вас нагибает налоговая за переливы с карты на карту? Вы живете в последней пиратской вольнице Европы и хотите сервис как у белых людей. Йогуртом по губам.



https://www.facebook.com/10002031235362 ... 256040185/ в рамках субботнего оффтопадля тех, кто любит повторять «а вот у них»:Опять вы таскаете по Фейсбуку скверное, суете его в рот, обмазываетесь им. Я понимаю, что Боже не дай дожить до пенсии, сутки в реанимации стоят больше пенсии и даже директорам гольф-клубов пора валить. Лол, сутки кардио реанимации в штатах стоят и 10, и 20 тысяч долларов. Пенсия у них 1200 долларов. А страховка с троих может стоить как ипотека - 1100-1500 долларов в месяц. И так всю жизнь, не зная слова декрет - два года сидеть с ребенком, вы, наверное, богатые люди.Пенсия в Польше 420 баксов. Посмотрите сколько стоит посмотреть горлышко у врача, сколько сутки провести в нормальной палате, какие очереди в больницах -- это 20 секунд запрос или 10 секунд звонок тем кто попробовал пожить в Кракове или Варшаве. Если у вас случатся проблемы с зубами или перелом - прощайте накопления за месяцы жизни в вонючем хостеле.У бабушек в Украине такие пенсии, а в больницах такая ж***, потому что у нас такое количество работающих платящих налоги - точка. Вот вам наши минималки, вот нам наши оптимизации, вот нам наши - сначала сделайте реформу, а потом я покажу квартиру в аренде и откажусь от субсидии для неё. Сколько из людей знает что такое аннуитет в хорошей дочке европейской компании, хотя бы в Граве? А накопительное страхование? А уже 20 лет как это доступно. Кто платит - из ваших знакомых, друзей? Нет?А у сколько процентов ваших знакомых есть подушка безопасности месяцев на 6 бюджета семьи? Уже не говоря о пенсионных накоплениях и инвестициях? А их можно делать при любых уровнях доходов - 10% не заметны ни от 5000, ни от 10.000. Вы платите за музыку, за фильмы, за игры, за трансляцию бокса в баре, вас нагибает налоговая за переливы с карты на карту? Вы живете в последней пиратской вольнице Европы и хотите сервис как у белых людей. Йогуртом по губам.

Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 16 чер, 2018 11:29, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.