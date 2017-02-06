Додано: Суб 16 чер, 2018 12:53

[quote="4388071:kingkongovets"]в рамках субботнего оффтопа

для тех, кто любит повторять «а вот у них»:



Опять вы таскаете по Фейсбуку скверное, суете его в рот, обмазываетесь им. Я понимаю, что Боже не дай дожить до пенсии, сутки в реанимации стоят больше пенсии и даже директорам гольф-клубов пора валить. Лол, сутки кардио реанимации в штатах стоят и 10, и 20 тысяч долларов. Пенсия у них 1200 долларов. А страховка с троих может стоить как ипотека - 1100-1500 долларов в месяц. И так всю жизнь, не зная слова декрет - два года сидеть с ребенком, вы, наверное, богатые люди.



Пенсия в Польше 420 баксов. Посмотрите сколько стоит посмотреть горлышко у врача, сколько сутки провести в нормальной палате, какие очереди в больницах -- это 20 секунд запрос или 10 секунд звонок тем кто попробовал пожить в Кракове или Варшаве. Если у вас случатся проблемы с зубами или перелом - прощайте накопления за месяцы жизни в вонючем хостеле.



У бабушек в Украине такие пенсии, а в больницах такая ж***, потому что у нас такое количество работающих платящих налоги - точка. Вот вам наши минималки, вот нам наши оптимизации, вот нам наши - сначала сделайте реформу, а потом я покажу квартиру в аренде и откажусь от субсидии для неё. Сколько из людей знает что такое аннуитет в хорошей дочке европейской компании, хотя бы в Граве? А накопительное страхование? А уже 20 лет как это доступно. Кто платит - из ваших знакомых, друзей? Нет?



А у сколько процентов ваших знакомых есть подушка безопасности месяцев на 6 бюджета семьи? Уже не говоря о пенсионных накоплениях и инвестициях? А их можно делать при любых уровнях доходов - 10% не заметны ни от 5000, ни от 10.000. Вы платите за музыку, за фильмы, за игры, за трансляцию бокса в баре, вас нагибает налоговая за переливы с карты на карту? Вы живете в последней пиратской вольнице Европы и хотите сервис как у белых людей. Йогуртом по губам.



Вы, что прикалываетесь, kingkongovets? В 1992 году примерно за один доллар давали 27 купонокарбованцев, потом при введении гривны была деноминация, 1 гривна 100 000 купонокарбованцев. За 1 доллар давали 1 гривну 80 копеек. В стране Украина, все страховые платежи и отчисления на пенсию идут в национальной валюте, которая на протяжении 27 лет девальвирует со страшной силой и девальвируют ее не граждане, а мажорское государство. Только долларовый кэш дает надежду на обеспеченную старость. Кстати не помните куда делись трасты и фонды типа МММ, Украинский дом Селинга, Разноэкспорт, куда отнесли денежки наши доверчивые граждане в надежде на обеспеченную старость. Кто живет в Украине, должен расчитывать только на себя.