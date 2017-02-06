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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1370137113721373>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 929
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
173
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 12:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ребе Нок написав:Оёёй, фейслес грозится угощать луисом 13
Не, скромнее
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 13:01

  antey1969 написав:
  zahar_ написав:Антею https://www.facebook.com/1488492222/vid ... 249209780/
Господарській Апеляційний Суд по кооперативу «Волгоградський»
12.06.2018

Осталось дождаться котлован)))
Как бы весна уже прошла, да и пол-июня.

Антей, когда решение суда в пользу Спецжитлофонда вступит в законную силу -начнут рыть котлован.
Если волгоградский подаст кассацию,опять будет задержка.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 13:06

  innamax2008 написав:
Вы, что прикалываетесь, kingkongovets? В 1992 году примерно за один доллар давали 27 купонокарбованцев, потом при введении гривны была деноминация, 1 гривна 100 000 купонокарбованцев. За 1 доллар давали 1 гривну 80 копеек. В стране Украина, все страховые платежи и отчисления на пенсию идут в национальной валюте, которая на протяжении 27 лет девальвирует со страшной силой и девальвируют ее не граждане, а мажорское государство. Только долларовый кэш дает надежду на обеспеченную старость. Кстати не помните куда делись трасты и фонды типа МММ, Украинский дом Селинга, Разноэкспорт, куда отнесли денежки наши доверчивые граждане в надежде на обеспеченную старость. Кто живет в Украине, должен расчитывать только на себя.

У страховых были раньше накопительные программы в долл. и евро. Сейчас не знаю. Я одну такую выплачивал с 2006 по 2009 год. Потом осознал, что риск в 20ку евро на украинскую страховую - это абсолютно запредельный риск. И платить перестал. В 2026, если страховая еще будет существовать, мне, по идее, должны будут выплатить все, что я внес.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 13:16

  zahar_ написав:
  Рыба-сом написав:
  flyman написав:А як продадуть квартиру, то ніхто-ніхто в неньці не взнає.
Чесно-чесно.

І тут стрьом, теж дізнаються, особливо, якщо гроші до хати понесли, а не до банку.

В начале 2004 года вечером когда банки были закрыты была продана комуналка в центре за 205 тыс. долларов.
Двое участников сделки заказали такси и (у них на руках было 63 куе) поехали в банк Аркада.
Бабушку с 51 куе забрали к себе на такси родственники.
Чётвёртые участники сделки положили 91 куе в кулёк пошли на метро Либидська и поехали до ст. Льва Толстого. Пришли ночевать с деньгами в квартиру, что продали.
Потом они таки попали на 20 куе при покупки квартир, но то уже была другая история.


У меня не такие суммы, но с 40 ездил в такси после продажи в свое время.
При том знали многие люди.
Но все таки это риск.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 13:23

  tea написав:
  antey1969 написав:zahar_
Захар, Вы опять ставите против политики. И когда уже поймете, что такие ставки - гиблое дело?
Перед выборами сколько ЗП надо, столько и нарисуют в статистике, о курсе доллара вообще молчу - его могут с марта зажать в тиски так, что к маю даже цифра 25 не исключена.
Соответственно, чем ниже курс, тем выше ставка аренды в долларах.

В мене логічний ряд трохи інший.
В Польщі з кожним місяцем все більше і більше роботодавців готові платити українським працівникам на рівні з поляками.Ще два роки тому зарплата відрізнялась щонайменше на 20%.Там,де українець працював за 10 злотих на годину,поляку платили 12 злотих.
Відповідно,для того,щоб якось утримати відтік,київським роботодавцям доведеться підвищувати зарплати.
Тепер по курсу і оренді.Курс не будуть стримувати адміністративними методами.Цього року курс сам дійшов з 28.80 в січні до 25.98 в червні.
Ну а по оренді я згоден з Антеєм - чим нижче курс,тим вище орендна ставка в доларах.


В Германии минимальная зарплата 9 йоро.
Это сколько в злотых ?
Удивляюсь, почему все поляки еще не в Дойчланде.
Да в Кийови будет дорожать с средней зарплатой 3-4 йоро за час.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 13:27

  pesikot написав:zahar_
Что, слив Хомякоида покоя не даёт ? :)
Поэтому и боитесь держать пари :)
Да и Frant с его прогнозом средней ЗП на 1-й квартал 2018 в луже сидит до сих пор :)


Вы газету прочитали что я выкладывал ?
Расскажите что поняли ?
Не осилили? Сидите в луже и не булькайте тогда.
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 13:41

  zahar_ написав:
  antey1969 написав:
  zahar_ написав:Антею https://www.facebook.com/1488492222/vid ... 249209780/
Господарській Апеляційний Суд по кооперативу «Волгоградський»
12.06.2018

Осталось дождаться котлован)))
Как бы весна уже прошла, да и пол-июня.

Антей, когда решение суда в пользу Спецжитлофонда вступит в законную силу -начнут рыть котлован.
Если волгоградский подаст кассацию,опять будет задержка.

Если решение суда в пользу Спецжитлофонда таки будет
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 13:45

  Faceless написав:
ребе Нок написав:Оёёй, фейслес грозится угощать луисом 13
Не, скромнее

Облом\
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 13:46

  Faceless написав:
  zahar_ написав:]
Антей, когда решение суда в пользу Спецжитлофонда вступит в законную силу -начнут рыть котлован.
Если волгоградский подаст кассацию,опять будет задержка.

Если решение суда в пользу Спецжитлофонда таки будет

Да мне в общем-то все равно, часики то тикают))))
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 13:48

  Хомякоид написав:
  pesikot написав:zahar_
Что, слив Хомякоида покоя не даёт ? :)
Поэтому и боитесь держать пари :)
Да и Frant с его прогнозом средней ЗП на 1-й квартал 2018 в луже сидит до сих пор :)


Вы газету прочитали что я выкладывал ?
Расскажите что поняли ?
Не осилили? Сидите в луже и не булькайте тогда.

Плохо отсканированный текст некогда популярной газеты, в которой одним предложением говорится, что есть возможность получить помошь на погашение ипотеки в размере 12 тыс ойро.
Человек-муха и то больше выложил об этой программе, только программа не единоразово 12 тыс ойро, а 1200 ойро в год в течении 10 лет. Говоря о 12 тыс ойро вы заведомо вводили в заблужение, не описывая детали программы.
И ещё, вы писали, что уже "выплачивают", то есть деньги получают по программе, но программа ещё не принята, поэтому никто ещё не получает никаких выплат. Но в случае, принятия программы, действия программы начнётся с 1 января 2018 года.

Я вам это уже писал, но вы не осилили тот текст. А мне не сложно повторить.
pesikot
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