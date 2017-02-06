Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zahar_ написав:] Антей, когда решение суда в пользу Спецжитлофонда вступит в законную силу -начнут рыть котлован. Если волгоградский подаст кассацию,опять будет задержка.
Если решение суда в пользу Спецжитлофонда таки будет
Да мне в общем-то все равно, часики то тикают))))
Я в данном случае в пари не вступал, но я на стороне жителей района, которым эта стройка нанесет непосредственный ущерб, и категорически против хитрожoпых халявщиков, которые в ущерб остальным жителям района хотят свою убитую панельку обменять на новострой
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:Я в данном случае в пари не вступал, но я на стороне жителей района, которым эта стройка нанесет непосредственный ущерб, и категорически против житрожoпых халявщиков, которые в ущерб остальным жителям района хотят свою убитую панельку обменять на новострой
Это понятно. Я вот поспорил, зато теперь имею полное право раз в месяц макать самонадеянной балаклавой в лужу сами знаете кого. А это не окурки под окнами считать! Пол-года уже развлекаюсь)))