Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zahar_ написав:] Антей, когда решение суда в пользу Спецжитлофонда вступит в законную силу -начнут рыть котлован. Если волгоградский подаст кассацию,опять будет задержка.
Если решение суда в пользу Спецжитлофонда таки будет
Да мне в общем-то все равно, часики то тикают))))
Я в данном случае в пари не вступал, но я на стороне жителей района, которым эта стройка нанесет непосредственный ущерб, и категорически против хитрожoпых халявщиков, которые в ущерб остальным жителям района хотят свою убитую панельку обменять на новострой
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:Я в данном случае в пари не вступал, но я на стороне жителей района, которым эта стройка нанесет непосредственный ущерб, и категорически против житрожoпых халявщиков, которые в ущерб остальным жителям района хотят свою убитую панельку обменять на новострой
Это понятно. Я вот поспорил, зато теперь имею полное право раз в месяц макать самонадеянной балаклавой в лужу сами знаете кого. А это не окурки под окнами считать! Пол-года уже развлекаюсь)))
Зачем душу рвете? Перед глазами встает подписанный договор на трешку, по которому так никогда и не была сделана оплата.
Ну вот зачем Вам такой эконом за такую цену? Да, красиво обыграли участок (ни одного метра двора жильцам - экономия в будущем на дворнике ), да высота этажей 3,3 м, но других плюсов у комплекса не вижу.
Faceless написав:Я в данном случае в пари не вступал, но я на стороне жителей района, которым эта стройка нанесет непосредственный ущерб, и категорически против житрожoпых халявщиков, которые в ущерб остальным жителям района хотят свою убитую панельку обменять на новострой
Это понятно. Я вот поспорил, зато теперь имею полное право раз в месяц макать самонадеянной балаклавой в лужу сами знаете кого. Пол-года уже развлекаюсь)))
"Хорошо смеётся тот, кто смеётся последний" "С" Дедлайн по пари декабрь 2020. Времени более чем достаточно чтобы построить и ввести а в эксплуатацию 2 секции первого пускового комплекса, куда переселят жителей дома убийцы с Милютенко 23-а.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Зачем душу рвете? Перед глазами встает подписанный договор на трешку, по которому так никогда и не была сделана оплата.
Ну вот зачем Вам такой эконом за такую цену? Да, красиво обыграли участок (ни одного метра двора жильцам - экономия в будущем на дворнике ), да высота этажей 3,3 м, но других плюсов у комплекса не вижу.
За ту цену которая была в том договоре, на многое можно было закрыть глаза. Тем более на отсутствие двора.
airmax78 написав:Зачем душу рвете? Перед глазами встает подписанный договор на трешку, по которому так никогда и не была сделана оплата.
Ну вот зачем Вам такой эконом за такую цену? Да, красиво обыграли участок (ни одного метра двора жильцам - экономия в будущем на дворнике ), да высота этажей 3,3 м, но других плюсов у комплекса не вижу.
За ту цену которая была в том договоре, на многое можно было закрыть глаза. Тем более на отсутствие двора.
Бери парк авеню вип и не мучайся. Там лифты наружные.