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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1371137213731374>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 929
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
173
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 13:50

  antey1969 написав:
  Faceless написав:
  zahar_ написав:]
Антей, когда решение суда в пользу Спецжитлофонда вступит в законную силу -начнут рыть котлован.
Если волгоградский подаст кассацию,опять будет задержка.

Если решение суда в пользу Спецжитлофонда таки будет

Да мне в общем-то все равно, часики то тикают))))

Я в данном случае в пари не вступал, но я на стороне жителей района, которым эта стройка нанесет непосредственный ущерб, и категорически против хитрожoпых халявщиков, которые в ущерб остальным жителям района хотят свою убитую панельку обменять на новострой
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 13:50

ЖК Кардинал, видео и панорамы

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/540 ... k-cardinal
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 13:56

  Faceless написав:Я в данном случае в пари не вступал, но я на стороне жителей района, которым эта стройка нанесет непосредственный ущерб, и категорически против житрожoпых халявщиков, которые в ущерб остальным жителям района хотят свою убитую панельку обменять на новострой

Это понятно.
Я вот поспорил, зато теперь имею полное право раз в месяц макать самонадеянной балаклавой в лужу сами знаете кого. А это не окурки под окнами считать!
Пол-года уже развлекаюсь)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 14:07

  baraka написав:ЖК Кардинал, видео и панорамы

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/540 ... k-cardinal

Зачем душу рвете? Перед глазами встает подписанный договор на трешку, по которому так никогда и не была сделана оплата.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 14:45

  airmax78 написав:
  baraka написав:ЖК Кардинал, видео и панорамы

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/540 ... k-cardinal

Зачем душу рвете? Перед глазами встает подписанный договор на трешку, по которому так никогда и не была сделана оплата.

Ну вот зачем Вам такой эконом за такую цену? Да, красиво обыграли участок (ни одного метра двора жильцам - экономия в будущем на дворнике :D ), да высота этажей 3,3 м, но других плюсов у комплекса не вижу.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 15:04

  antey1969 написав:
  Faceless написав:Я в данном случае в пари не вступал, но я на стороне жителей района, которым эта стройка нанесет непосредственный ущерб, и категорически против житрожoпых халявщиков, которые в ущерб остальным жителям района хотят свою убитую панельку обменять на новострой

Это понятно.
Я вот поспорил, зато теперь имею полное право раз в месяц макать самонадеянной балаклавой в лужу сами знаете кого.
Пол-года уже развлекаюсь)))

"Хорошо смеётся тот, кто смеётся последний" "С"
Дедлайн по пари декабрь 2020. Времени более чем достаточно чтобы построить и ввести а в эксплуатацию 2 секции первого пускового комплекса, куда переселят жителей дома убийцы с Милютенко 23-а.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 15:55

  zahar_ написав:
  Долярчик написав:
  zahar_ написав:По третє. Ставкою в кожному прогнозі має бути не пляшка коньяку, а 500 грн.

....так, 500грн, але перераховані в дитячий будинок!

Можна й так - той хто програв парі перераховує кошти на благодійні цілі.

можете перечислить деньги многодетной семье! я дам номер карточки и подтвержу получение!
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 16:05

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zahar_ написав:[quote="По третє. Ставкою в кожному прогнозі має бути не пляшка коньяку, а 500 грн.

....так, 500грн, але перераховані в дитячий будинок!

Можна й так - той хто програв парі перераховує кошти на благодійні цілі.[/quote]
можете перечислить деньги многодетной семье! я дам номер карточки и подтвержу получение![/quote]

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... то все добре, але "дуелянти не стріляються"! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 16:53

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  baraka написав:ЖК Кардинал, видео и панорамы

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/540 ... k-cardinal

Зачем душу рвете? Перед глазами встает подписанный договор на трешку, по которому так никогда и не была сделана оплата.

Ну вот зачем Вам такой эконом за такую цену? Да, красиво обыграли участок (ни одного метра двора жильцам - экономия в будущем на дворнике :D ), да высота этажей 3,3 м, но других плюсов у комплекса не вижу.

За ту цену которая была в том договоре, на многое можно было закрыть глаза. Тем более на отсутствие двора.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 16:58

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Зачем душу рвете? Перед глазами встает подписанный договор на трешку, по которому так никогда и не была сделана оплата.

Ну вот зачем Вам такой эконом за такую цену? Да, красиво обыграли участок (ни одного метра двора жильцам - экономия в будущем на дворнике :D ), да высота этажей 3,3 м, но других плюсов у комплекса не вижу.

За ту цену которая была в том договоре, на многое можно было закрыть глаза. Тем более на отсутствие двора.

Бери парк авеню вип и не мучайся. Там лифты наружные.
Оранжевый-хит сезона
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