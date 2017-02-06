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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 чер, 2018 17:17
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
За ту цену которая была в том договоре, на многое можно было закрыть глаза. Тем более на отсутствие двора.
Бери парк авеню вип и не мучайся. Там лифты наружные.
Издеваешься? Кардинал был 27К за метр в 600 м от М Дворец Украина, а PAV твой 60К в 300 м от М Демеевская. Нах надо?
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Додано: Суб 16 чер, 2018 17:43
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
За ту цену которая была в том договоре, на многое можно было закрыть глаза. Тем более на отсутствие двора.
Бери парк авеню вип и не мучайся. Там лифты наружные.
Издеваешься? Кардинал был 27К за метр в 600 м от М Дворец Украина
, а PAV твой 60К в 300 м от М Демеевская. Нах надо?
Эх Макс, ваша неуверенность опять сыграла с Вами злую шутку увы...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 16 чер, 2018 18:17
Оранжевый-хит сезона написав:
Бери парк авеню вип и не мучайся. Там лифты наружные.
Что, настолько плотно нафаршировали однух, что лифты пришлось пристраивать?!?!))
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hume
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Додано: Суб 16 чер, 2018 18:35
Прохожий написав: airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Бери парк авеню вип и не мучайся. Там лифты наружные.
Издеваешься? Кардинал был 27К за метр в 600 м от М Дворец Украина
, а PAV твой 60К в 300 м от М Демеевская. Нах надо?
Эх Макс, ваша неуверенность опять сыграла с Вами злую шутку увы...
И не говорите. Хорошо хоть прелесть успел откупить обратно.
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Додано: Суб 16 чер, 2018 19:38
Долярчик написав: Оранжевый-хит сезона написав: zahar_ написав:
Можна й так - той хто програв парі перераховує кошти на благодійні цілі.
можете перечислить деньги многодетной семье! я дам номер карточки и подтвержу получение!
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... то все добре, але "дуелянти не стріляються"!
Я так зрозумів, що фейслес по-тихому почав зливатися з парі, коли зрозумів, що я не пристану на його кабальні умови визначення переможця парі. А коли він зрозумів, що ставкою в парі будуть благодійні перахування, а не коньяк, то він совсім до парі як я розумію охолов.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Суб 16 чер, 2018 19:39
hume написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Бери парк авеню вип и не мучайся. Там лифты наружные.
Что, настолько плотно нафаршировали однух, что лифты пришлось пристраивать?!?!))
И как в условиях 3-4 месяцев реально минусовых температур( а в Киеве часто бывает -10...-15, когда в Днепре ноль, а в Одессе - плюс 5) будет работать шахта явно не с полуметровыми стенами и под минватой,при том что на лестничных площадках будет +25, а то +27, по своему дому сужу? Это ж конденсат всё там заклинит на Крещенье и позже?
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Додано: Суб 16 чер, 2018 19:46
airmax78 написав:
Зачем душу рвете? Перед глазами встает подписанный договор на трешку, по которому так никогда и не была сделана оплата.
Да ладно вам лапшу про договор вешать.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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