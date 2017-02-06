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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1372137313741375>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 929
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
173
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 17:17

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:За ту цену которая была в том договоре, на многое можно было закрыть глаза. Тем более на отсутствие двора.

Бери парк авеню вип и не мучайся. Там лифты наружные.

Издеваешься? Кардинал был 27К за метр в 600 м от М Дворец Украина, а PAV твой 60К в 300 м от М Демеевская. Нах надо?
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 17:43

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:За ту цену которая была в том договоре, на многое можно было закрыть глаза. Тем более на отсутствие двора.

Бери парк авеню вип и не мучайся. Там лифты наружные.

Издеваешься? Кардинал был 27К за метр в 600 м от М Дворец Украина, а PAV твой 60К в 300 м от М Демеевская. Нах надо?

Эх Макс, ваша неуверенность опять сыграла с Вами злую шутку увы...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 18:17

  Оранжевый-хит сезона написав:Бери парк авеню вип и не мучайся. Там лифты наружные.

Что, настолько плотно нафаршировали однух, что лифты пришлось пристраивать?!?!))
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 18:35

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Бери парк авеню вип и не мучайся. Там лифты наружные.

Издеваешься? Кардинал был 27К за метр в 600 м от М Дворец Украина, а PAV твой 60К в 300 м от М Демеевская. Нах надо?

Эх Макс, ваша неуверенность опять сыграла с Вами злую шутку увы...

И не говорите. Хорошо хоть прелесть успел откупить обратно.
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 19:38

  Долярчик написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  zahar_ написав:Можна й так - той хто програв парі перераховує кошти на благодійні цілі.

можете перечислить деньги многодетной семье! я дам номер карточки и подтвержу получение!

---
... то все добре, але "дуелянти не стріляються"! :mrgreen:

Я так зрозумів, що фейслес по-тихому почав зливатися з парі, коли зрозумів, що я не пристану на його кабальні умови визначення переможця парі. А коли він зрозумів, що ставкою в парі будуть благодійні перахування, а не коньяк, то він совсім до парі як я розумію охолов.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 19:39

  hume написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Бери парк авеню вип и не мучайся. Там лифты наружные.

Что, настолько плотно нафаршировали однух, что лифты пришлось пристраивать?!?!))

И как в условиях 3-4 месяцев реально минусовых температур( а в Киеве часто бывает -10...-15, когда в Днепре ноль, а в Одессе - плюс 5) будет работать шахта явно не с полуметровыми стенами и под минватой,при том что на лестничных площадках будет +25, а то +27, по своему дому сужу? Это ж конденсат всё там заклинит на Крещенье и позже?
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 19:46

  airmax78 написав:
  baraka написав:ЖК Кардинал, видео и панорамы

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/540 ... k-cardinal

Зачем душу рвете? Перед глазами встает подписанный договор на трешку, по которому так никогда и не была сделана оплата.

Да ладно вам лапшу про договор вешать.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 20:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

троя

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 20:21

  airmax78 написав:
  baraka написав:ЖК Кардинал, видео и панорамы

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/540 ... k-cardinal

Зачем душу рвете? Перед глазами встает подписанный договор на трешку, по которому так никогда и не была сделана оплата.

Это что день желаний?? А я тогда хочу чтобы Кобейн был жив
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 20:26

  барабашов написав:
  hume написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Бери парк авеню вип и не мучайся. Там лифты наружные.

Что, настолько плотно нафаршировали однух, что лифты пришлось пристраивать?!?!))

И как в условиях 3-4 месяцев реально минусовых температур( а в Киеве часто бывает -10...-15, когда в Днепре ноль, а в Одессе - плюс 5) будет работать шахта явно не с полуметровыми стенами и под минватой,при том что на лестничных площадках будет +25, а то +27, по своему дому сужу? Это ж конденсат всё там заклинит на Крещенье и позже?

а будем ездить на троллейбусах
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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