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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1372137313741375

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 929
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
173
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 21:57

Ну и где эти все Максики поделись? Неужели, говорили - не будем ЧМ агрессора смотреть низачто низачто, а сами вот походу у тв пропали.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 22:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ребе Нок написав:А я тогда хочу чтобы Кобейн был жив

Курт жив, они с Цоем как раз записывают новый альбом...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 22:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Смотрел сегодня А52. Ценнички там улетели в стратосферу. Выбора планировок практически не осталось. Отдельный разговор - паркинг. Осталось 1 м/м. Стандартное. Цена...
70куе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 22:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не знаю, как можно заплатить 70 куе за машиноместо. Просто не понимаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 22:41

  airmax78 написав:Не знаю, как можно заплатить 70 куе за машиноместо. Просто не понимаю.

буитдешеветь(с)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 22:45

  airmax78 написав:Не знаю, как можно заплатить 70 куе за машиноместо. Просто не понимаю.

если в качестве смарта погороду свежая Бентяга или Урсус, а доход как у Константиновского в день или Корогодского - то почему бы и нет. И это мы судей с ментами бывших не учитываем. С сейфами в кубометр... :evil:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 22:52

  барабашов написав:
  airmax78 написав:Не знаю, как можно заплатить 70 куе за машиноместо. Просто не понимаю.

если в качестве смарта погороду свежая Бентяга или Урсус, а доход как у Константиновского в день или Корогодского - то почему бы и нет. И это мы судей с ментами бывших не учитываем. С сейфами в кубометр... :evil:

согласен, сиротская куга или фиеста в паркинге будет выглядеть не кошерно

зы: кстати 1м3 это немного :roll:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 23:38

  Хомякоид написав:
В Германии минимальная зарплата 9 йоро.


8,84 Euro студент...
слился с 12к на детей, и продолжает...
Как гуся вода...
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 23:51

  Прохожий написав:
  барабашов написав:
  airmax78 написав:Не знаю, как можно заплатить 70 куе за машиноместо. Просто не понимаю.

если в качестве смарта погороду свежая Бентяга или Урсус, а доход как у Константиновского в день или Корогодского - то почему бы и нет. И это мы судей с ментами бывших не учитываем. С сейфами в кубометр... :evil:

согласен, сиротская куга или фиеста в паркинге будет выглядеть не кошерно

зы: кстати 1м3 это немного :roll:

Ну Форсаж 5й мы все смотрели и представление о нормальном сейфе "честного патриота" имеем представление.
И это не уровень Вилкула, Ефремова и Сотоварищи.
Тем и по 200куе за паркинг не напряг.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 00:11

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Не знаю, как можно заплатить 70 куе за машиноместо. Просто не понимаю.

буитдешеветь(с)

Аналитика рынка исходя из хотелок одного продавца? :D Тебе даже МБА не поможет.
BIGor
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