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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 чер, 2018 21:57
Ну и где эти все Максики поделись? Неужели, говорили - не будем ЧМ агрессора смотреть низачто низачто, а сами вот походу у тв пропали.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Суб 16 чер, 2018 22:17
ребе Нок написав:
А я тогда хочу чтобы Кобейн был жив
Курт жив, они с Цоем как раз записывают новый альбом...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Суб 16 чер, 2018 22:29
Смотрел сегодня А52. Ценнички там улетели в стратосферу. Выбора планировок практически не осталось. Отдельный разговор - паркинг. Осталось 1 м/м. Стандартное. Цена...
70куе.
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airmax78
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Додано: Суб 16 чер, 2018 22:33
Не знаю, как можно заплатить 70 куе за машиноместо. Просто не понимаю.
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airmax78
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Додано: Суб 16 чер, 2018 22:41
airmax78 написав:
Не знаю, как можно заплатить 70 куе за машиноместо. Просто не понимаю.
буитдешеветь(с)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Суб 16 чер, 2018 22:45
airmax78 написав:
Не знаю, как можно заплатить 70 куе за машиноместо. Просто не понимаю.
если в качестве смарта погороду свежая Бентяга или Урсус, а доход как у Константиновского в день или Корогодского - то почему бы и нет. И это мы судей с ментами бывших не учитываем. С сейфами в кубометр...
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барабашов
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Додано: Суб 16 чер, 2018 22:52
барабашов написав: airmax78 написав:
Не знаю, как можно заплатить 70 куе за машиноместо. Просто не понимаю.
если в качестве смарта погороду свежая Бентяга или Урсус, а доход как у Константиновского в день или Корогодского - то почему бы и нет. И это мы судей с ментами бывших не учитываем. С сейфами в кубометр...
согласен, сиротская куга или фиеста в паркинге будет выглядеть не кошерно
зы: кстати 1м3 это немного
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Суб 16 чер, 2018 23:38
Хомякоид написав: В Германии минимальная зарплата 9 йоро.
8,84 Euro студент...
слился с 12к на детей, и продолжает...
Как гуся вода...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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Додано: Суб 16 чер, 2018 23:51
Прохожий написав: барабашов написав: airmax78 написав:
Не знаю, как можно заплатить 70 куе за машиноместо. Просто не понимаю.
если в качестве смарта погороду свежая Бентяга или Урсус, а доход как у Константиновского в день или Корогодского - то почему бы и нет. И это мы судей с ментами бывших не учитываем. С сейфами в кубометр...
согласен, сиротская куга или фиеста в паркинге будет выглядеть не кошерно
зы: кстати 1м3 это немного
Ну Форсаж 5й мы все смотрели и представление о нормальном сейфе "честного патриота" имеем представление.
И это не уровень Вилкула, Ефремова и Сотоварищи.
Тем и по 200куе за паркинг не напряг.
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барабашов
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Додано: Нед 17 чер, 2018 00:11
Прохожий написав: airmax78 написав:
Не знаю, как можно заплатить 70 куе за машиноместо. Просто не понимаю.
буитдешеветь(с)
Аналитика рынка исходя из хотелок одного продавца?
Тебе даже МБА не поможет.
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BIGor
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