Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:Доброго дня! Читаю тут, що іпотека під 20% - це жах! ..... а давайте в цифрах розглянемо(в Приваті бачу від ~18%первинка і від~20%вторинка)- і + комісії ~ +/-10тис.грн - не суттєво! ....і розглядаємо варіант в оренду під зддачу! .....і такссс, кажуть/пишуть, що в Києві +/- такі ж ціни, як і в місті Лева, то ж поїхали:
- готову(або майже готову) однуху можна взяти(в менш/більш нормальній локації) за 600 000грн + 200 000грн жлоб/ремонт+меблі = 800 000грн(якщо такого варіанту не бачите на первинці, то на вторинці - точно є!), яку можна буде здати за +/- 8 000грн/міс.
- йдемо далі: вкладаємо перший внесок 300 000грн, а пів ляма беремо на 5р. в кредит/іпотеку під 20%(хоч,якщо первинка, то і під 18%,але то не суть)
- в місяць потрібно погашати 8 333грн %% + 8 000грн тіло кредиту, але щомісячно %% будуть худнути! - то ж, нехай зафіксуємо 16 000грн щомісячно.....
- але! - через 2-3міс, нам ПОЛОВИНУ кредиту(після ремонту) почнуть погашувати орендарі! - то ж нам, тільки доведеться щомісяця з своєї кишені витягувати 8 000грн(а з часом і ще менше) на погашення кредиту! -але! - вже, через 5р. ми повністю погашаємо кредит!
- в результаті цьго ми маємо: СВОЮ квартиру для здачі, чи продажу з трохи "підуставшим" ремонтом, заплативши за це менше 1 300 000грн у розтермінування протягом п'яти років!
Які ви тут бачите "плюси", а які "мінуси"?
....забув дописати ГОЛОВНЕ: по факту, орендарі за ті 5р. і сплатять за вас оті "переплачені" пів ляма! - то ж ви фактично нічого не переплачуєте!
Весь ужас Вашей схемы в том, что кредит будет висеть у Вас на шее и Вам надо будет 5 лет вкалывать на кредит. Не проще ли просто накопить деньги с помощью депозита и валютных качелей или гособлигаций, а потом просто купить квартиру для себя по полной стоимости без кредита? Вы не должны погашать кредит за свой счет, это не правильно. Вы берете кредит для того, чтобы он работал на Вас, а не Вы работали на кредит. Иначе нет никакого смысла. Идеальный вариант с ипотекой: первый взнос за свои деньги 20% плюс 80% кредит на 10 лет, вселяете квартиранта и квартирант полностью погашает Ваш кредит вместе с процентами. Плюс тут в том, что вложив только 20% своих денег Вы страхуетесь от обвала цены на рынке недвижимости и все заботы по выплате кредита вешаете полностью на квартиранта.
Тобто ви хочете уп'ятерити(х5) свої кошти за 10 років. Тобто хочете отримати дохідність 17,5% річних у валюті практично без ризиків - це якщо припустити що ціна на нерухомість і на оренду не буде змінюватись ці 10 років. Але щось мені підказує що оренда точно буде рости і ви отримаєте навіть більше ніж 17,5%. Губозакататєльну машинку не бажаєте отримати без кредиту?
airmax78 написав:Не знаю, как можно заплатить 70 куе за машиноместо. Просто не понимаю.
если в качестве смарта погороду свежая Бентяга или Урсус, а доход как у Константиновского в день или Корогодского - то почему бы и нет. И это мы судей с ментами бывших не учитываем. С сейфами в кубометр...
Уважающий себя люди в человейниках не живут. И вообще, состоявшиеся зарегистрированы и проживают преимущественно в Киевской области, а не в Киеве.
airmax78 написав:Не знаю, как можно заплатить 70 куе за машиноместо. Просто не понимаю.
если в качестве смарта погороду свежая Бентяга или Урсус, а доход как у Константиновского в день или Корогодского - то почему бы и нет. И это мы судей с ментами бывших не учитываем. С сейфами в кубометр...
Уважающий себя люди в человейниках не живут. И вообще, состоявшиеся зарегистрированы и проживают преимущественно в Киевской области, а не в Киеве.
То Ви просто паркінгом не користуватись в нормальному будинку. А по поводу регистрации, не думаю че РЛ зарегистрирован в Плютах:-)
Востаннє редагувалось Первый в Нед 17 чер, 2018 10:24, всього редагувалось 1 раз.
...так, як тут радили, що має ОРЕНДАР покривати ВЕСЬ кредит, то Я знову взяв ту цифру 800 000грн і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит ПОВНІСТЮ! ...то так вигідно, чи ще ні?))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:...так, як тут радили, що має ОРЕНДАР покривати ВЕСЬ кредит, то Я знову взяв ту цифру 800 000грн і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит ПОВНІСТЮ! ...то так вигідно, чи ще ні?))
Порахуй що буде якщо ти ці 60% покладеш на депо під 15% в грн. Ти шо РАСТІШКА??????
Долярчик написав:...так, як тут радили, що має ОРЕНДАР покривати ВЕСЬ кредит, то Я знову взяв ту цифру 800 000грн і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит ПОВНІСТЮ! ...то так вигідно, чи ще ні?))
Порахуй що буде якщо ти ці 60% покладеш на депо під 15% в грн. Ти шо РАСТІШКА??????
.... Я ще ранішше писав, що сюди гривнедепо - НЕ ВПЛІТАТИ!- бо ніхто так ризикувати(сидіти в гривні) не буде! .... тут можна порівнювати лише з долародепо!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
airmax78 написав:Не знаю, как можно заплатить 70 куе за машиноместо. Просто не понимаю.
если в качестве смарта погороду свежая Бентяга или Урсус, а доход как у Константиновского в день или Корогодского - то почему бы и нет. И это мы судей с ментами бывших не учитываем. С сейфами в кубометр...
Уважающий себя люди в человейниках не живут. И вообще, состоявшиеся зарегистрированы и проживают преимущественно в Киевской области, а не в Киеве.
Вот неплохой домик в Киеве на Б.Хмельницкого 46 - особнячёк в центре:430 м2 общей площади и 297 жилой https://olexsandrdyadyk.livejournal.com/29151.html Состоятельный человек наверняка купил-бы если бы официально город выставил особняк на продажу. Только аирмаксу это не светит - он пожлобился себе даже на воздух в таком клоповнике (пардон муравейнике) как ЖК Кардинал.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.