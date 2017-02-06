Додано: Нед 17 чер, 2018 14:33

innamax2008 написав: Долярчик написав: [qu...так, як тут радили, що має ОРЕНДАР покривати ВЕСЬ кредит, то Я знову взяв ту цифру 800 000грн і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит ПОВНІСТЮ!

...то так вигідно, чи ще ні?)) [qu...так, як тут радили, що має ОРЕНДАР покривати ВЕСЬ кредит, то Я знову взяв ту цифру 800 000грн і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит ПОВНІСТЮ!...то так вигідно, чи ще ні?))

Порахуй що буде якщо ти ці 60% покладеш на депо під 15% в грн. Ти шо РАСТІШКА?????? Порахуй що буде якщо ти ці 60% покладеш на депо під 15% в грн. Ти шо РАСТІШКА??????

.... Я ще ранішше писав, що сюди гривнедепо - НЕ ВПЛІТАТИ!- бо ніхто так ризикувати(сидіти в гривні) не буде!.... тут можна порівнювати лише з долародепо![/quote]₴₴₴₴₴₴₴Так купіть собі на 60% доларів, та покладіть під матрас, через п'ять років, якщо треба, купите собі ту квартиру, ще й на якусь подорож залишиться. І не треба з арендаторами та банками п'ять років возитись.[/quote]Думаете, що через 5р. однуха в менш-більш нормальній локації просяде ~ на 40% в долярах від сьогоднішніх цінників?...і в банках є теж ризик - отримати гривнею із затримкою в пару місяців!(а от, якщо знову гряне криза, а у Вас в заначці отих 40% долярчиків, то міняєте їх і гасите ВЕСЬ кредит, ще й дійсно залишиться на якусь подорож..... може й не одну