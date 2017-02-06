Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
...так, як тут радили, що має ОРЕНДАР покривати ВЕСЬ кредит, то Я знову взяв ту цифру 800 000грн і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит ПОВНІСТЮ! ...то так вигідно, чи ще ні?))
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Долярчик написав:...так, як тут радили, що має ОРЕНДАР покривати ВЕСЬ кредит, то Я знову взяв ту цифру 800 000грн і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит ПОВНІСТЮ! ...то так вигідно, чи ще ні?))
Порахуй що буде якщо ти ці 60% покладеш на депо під 15% в грн. Ти шо РАСТІШКА??????
Долярчик написав:...так, як тут радили, що має ОРЕНДАР покривати ВЕСЬ кредит, то Я знову взяв ту цифру 800 000грн і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит ПОВНІСТЮ! ...то так вигідно, чи ще ні?))
Порахуй що буде якщо ти ці 60% покладеш на депо під 15% в грн. Ти шо РАСТІШКА??????
.... Я ще ранішше писав, що сюди гривнедепо - НЕ ВПЛІТАТИ!- бо ніхто так ризикувати(сидіти в гривні) не буде! .... тут можна порівнювати лише з долародепо!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:...так, як тут радили, що має ОРЕНДАР покривати ВЕСЬ кредит, то Я знову взяв ту цифру 800 000грн і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит ПОВНІСТЮ! ...то так вигідно, чи ще ні?))
Порахуй що буде якщо ти ці 60% покладеш на депо під 15% в грн. Ти шо РАСТІШКА??????
.... Я ще ранішше писав, що сюди гривнедепо - НЕ ВПЛІТАТИ!- бо ніхто так ризикувати(сидіти в гривні) не буде! .... тут можна порівнювати лише з долародепо!
Так купіть собі на 60% доларів, та покладіть під матрас, через п'ять років, якщо треба, купите собі ту квартиру, ще й на якусь подорож залишиться. І не треба з арендаторами та банками п'ять років возитись.
Первый написав:Порахуй що буде якщо ти ці 60% покладеш на депо під 15% в грн. Ти шо РАСТІШКА??????
Яке гривнедепо? Усі інвестиційні розрахунки проводимо у валюті! Сам кредит може бути і у гривні, але це нічого не змінює. Дописав: хоча ні, змінює. Якщо буде обвал гривні, то знеціниться і кредит. Відповідно дохідність буде ще більша.
innamax2008 написав:Так купіть собі на 60% доларів, та покладіть під матрас, через п'ять років, якщо треба, купите собі ту квартиру, ще й на якусь подорож залишиться. І не треба з арендаторами та банками п'ять років возитись.
Ви що прикалуєтесь? Через 5 років він отримає 100% квартири, а ви у матраці тільки 60%.(усі розрахунки знову ж таки у валюті). Чи ви думаєте що квартири за 5 років подешевшають більше ніж на 40%? - тільки в цьому випадку матрац вигідніший.
Долярчик написав:[qu...так, як тут радили, що має ОРЕНДАР покривати ВЕСЬ кредит, то Я знову взяв ту цифру 800 000грн і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит ПОВНІСТЮ! ...то так вигідно, чи ще ні?))
Порахуй що буде якщо ти ці 60% покладеш на депо під 15% в грн. Ти шо РАСТІШКА??????
.... Я ще ранішше писав, що сюди гривнедепо - НЕ ВПЛІТАТИ!- бо ніхто так ризикувати(сидіти в гривні) не буде! .... тут можна порівнювати лише з долародепо! [/quote]
₴₴₴₴₴₴₴ Так купіть собі на 60% доларів, та покладіть під матрас, через п'ять років, якщо треба, купите собі ту квартиру, ще й на якусь подорож залишиться. І не треба з арендаторами та банками п'ять років возитись.[/quote]
Думаете, що через 5р. однуха в менш-більш нормальній локації просяде ~ на 40% в долярах від сьогоднішніх цінників? ...і в банках є теж ризик - отримати гривнею із затримкою в пару місяців! (а от, якщо знову гряне криза, а у Вас в заначці отих 40% долярчиків, то міняєте їх і гасите ВЕСЬ кредит, ще й дійсно залишиться на якусь подорож..... може й не одну )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
airmax78 написав:Не знаю, как можно заплатить 70 куе за машиноместо. Просто не понимаю.
если в качестве смарта погороду свежая Бентяга или Урсус, а доход как у Константиновского в день или Корогодского - то почему бы и нет. И это мы судей с ментами бывших не учитываем. С сейфами в кубометр...
Уважающий себя люди в человейниках не живут. И вообще, состоявшиеся зарегистрированы и проживают преимущественно в Киевской области, а не в Киеве.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Долярчик написав:...так, як тут радили, що має ОРЕНДАР покривати ВЕСЬ кредит, то Я знову взяв ту цифру 800 000грн і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит ПОВНІСТЮ! ...то так вигідно, чи ще ні?))
Порахуй що буде якщо ти ці 60% покладеш на депо під 15% в грн. Ти шо РАСТІШКА??????
.... Я ще ранішше писав, що сюди гривнедепо - НЕ ВПЛІТАТИ!- бо ніхто так ризикувати(сидіти в гривні) не буде! .... тут можна порівнювати лише з долародепо!