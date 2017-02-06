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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1373137413751376

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 929
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
173
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 10:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...так, як тут радили, що має ОРЕНДАР покривати ВЕСЬ кредит, то Я знову взяв ту цифру 800 000грн і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит ПОВНІСТЮ!
...то так вигідно, чи ще ні?))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 10:38

  Долярчик написав:...так, як тут радили, що має ОРЕНДАР покривати ВЕСЬ кредит, то Я знову взяв ту цифру 800 000грн і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит ПОВНІСТЮ!
...то так вигідно, чи ще ні?))

Порахуй що буде якщо ти ці 60% покладеш на депо під 15% в грн. Ти шо РАСТІШКА??????
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 11:03

  Первый написав:
  Долярчик написав:...так, як тут радили, що має ОРЕНДАР покривати ВЕСЬ кредит, то Я знову взяв ту цифру 800 000грн і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит ПОВНІСТЮ!
...то так вигідно, чи ще ні?))

Порахуй що буде якщо ти ці 60% покладеш на депо під 15% в грн. Ти шо РАСТІШКА??????

.... Я ще ранішше писав, що сюди гривнедепо - НЕ ВПЛІТАТИ!- бо ніхто так ризикувати(сидіти в гривні) не буде!
.... тут можна порівнювати лише з долародепо! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 13:05

  Долярчик написав:
  Первый написав:
  Долярчик написав:...так, як тут радили, що має ОРЕНДАР покривати ВЕСЬ кредит, то Я знову взяв ту цифру 800 000грн і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит ПОВНІСТЮ!
...то так вигідно, чи ще ні?))

Порахуй що буде якщо ти ці 60% покладеш на депо під 15% в грн. Ти шо РАСТІШКА??????

.... Я ще ранішше писав, що сюди гривнедепо - НЕ ВПЛІТАТИ!- бо ніхто так ризикувати(сидіти в гривні) не буде!
.... тут можна порівнювати лише з долародепо! :D

Так купіть собі на 60% доларів, та покладіть під матрас, через п'ять років, якщо треба, купите собі ту квартиру, ще й на якусь подорож залишиться. І не треба з арендаторами та банками п'ять років возитись.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 14:19

  Первый написав:Порахуй що буде якщо ти ці 60% покладеш на депо під 15% в грн. Ти шо РАСТІШКА??????

Яке гривнедепо? Усі інвестиційні розрахунки проводимо у валюті!
Сам кредит може бути і у гривні, але це нічого не змінює.
Дописав: хоча ні, змінює. Якщо буде обвал гривні, то знеціниться і кредит. Відповідно дохідність буде ще більша.
  innamax2008 написав:Так купіть собі на 60% доларів, та покладіть під матрас, через п'ять років, якщо треба, купите собі ту квартиру, ще й на якусь подорож залишиться. І не треба з арендаторами та банками п'ять років возитись.

Ви що прикалуєтесь?
Через 5 років він отримає 100% квартири, а ви у матраці тільки 60%.(усі розрахунки знову ж таки у валюті).
Чи ви думаєте що квартири за 5 років подешевшають більше ніж на 40%? - тільки в цьому випадку матрац вигідніший.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 14:33

... то лізти, чи ні в кредитну кабалу?)) ч. 2

  innamax2008 написав:
  Долярчик написав:[qu...так, як тут радили, що має ОРЕНДАР покривати ВЕСЬ кредит, то Я знову взяв ту цифру 800 000грн і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит ПОВНІСТЮ!
...то так вигідно, чи ще ні?))

Порахуй що буде якщо ти ці 60% покладеш на депо під 15% в грн. Ти шо РАСТІШКА??????

.... Я ще ранішше писав, що сюди гривнедепо - НЕ ВПЛІТАТИ!- бо ніхто так ризикувати(сидіти в гривні) не буде!
.... тут можна порівнювати лише з долародепо! :D[/quote]

₴₴₴₴₴₴₴
Так купіть собі на 60% доларів, та покладіть під матрас, через п'ять років, якщо треба, купите собі ту квартиру, ще й на якусь подорож залишиться. І не треба з арендаторами та банками п'ять років возитись.[/quote]

Думаете, що через 5р. однуха в менш-більш нормальній локації просяде ~ на 40% в долярах від сьогоднішніх цінників? :shock:
...і в банках є теж ризик - отримати гривнею із затримкою в пару місяців!
(а от, якщо знову гряне криза, а у Вас в заначці отих 40% долярчиків, то міняєте їх і гасите ВЕСЬ кредит, ще й дійсно залишиться на якусь подорож..... може й не одну :wink:)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 14:40

  UA написав:
  барабашов написав:
  airmax78 написав:Не знаю, как можно заплатить 70 куе за машиноместо. Просто не понимаю.

если в качестве смарта погороду свежая Бентяга или Урсус, а доход как у Константиновского в день или Корогодского - то почему бы и нет. И это мы судей с ментами бывших не учитываем. С сейфами в кубометр... :evil:

Уважающий себя люди в человейниках не живут.
И вообще, состоявшиеся зарегистрированы и проживают преимущественно в Киевской области, а не в Киеве.

А могут и на Хмельницкого 46 купить особняк - 430 м2 общей площади и 297 м2 жилой https://olexsandrdyadyk.livejournal.com/29151.html
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 14:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

....поки писав, бачу аналогічно відповіли за мене вище!
дякую!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 15:08

  Долярчик написав:
  Первый написав:
  Долярчик написав:...так, як тут радили, що має ОРЕНДАР покривати ВЕСЬ кредит, то Я знову взяв ту цифру 800 000грн і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит ПОВНІСТЮ!
...то так вигідно, чи ще ні?))

Порахуй що буде якщо ти ці 60% покладеш на депо під 15% в грн. Ти шо РАСТІШКА??????

.... Я ще ранішше писав, що сюди гривнедепо - НЕ ВПЛІТАТИ!- бо ніхто так ризикувати(сидіти в гривні) не буде!
.... тут можна порівнювати лише з долародепо! :D

Ой-ой! Неначе хтось забрехався!
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 15:20

Trast
Ви це мені? - де брехня?
Хтось сидить весь в гривні на депо весь час?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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