RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1374137513761377

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 929
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
173
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 16:58

  Первый написав:
  UA написав:
  барабашов написав:если в качестве смарта погороду свежая Бентяга или Урсус, а доход как у Константиновского в день или Корогодского - то почему бы и нет. И это мы судей с ментами бывших не учитываем. С сейфами в кубометр... :evil:

Уважающий себя люди в человейниках не живут.
И вообще, состоявшиеся зарегистрированы и проживают преимущественно в Киевской области, а не в Киеве.


То Ви просто паркінгом не користуватись в нормальному будинку.
А по поводу регистрации, не думаю че РЛ зарегистрирован в Плютах:-)

он на Малоподвальной зарегистрирован, а я кстати когда то в Плютах хотел купить участок... но далековато
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18710
З нами з: 20.04.08
Подякував: 352 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 17:38

Афера на миллиард или почему АРКАДА более ловкая, чем Копперфильд
https://www.unian.net/multimedia/video/ ... rfild.html
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23120
З нами з: 06.08.11
Подякував: 157 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 18:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кто сегодня на параде был?
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18710
З нами з: 20.04.08
Подякував: 352 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1374137513761377
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Оранжевый-хит сезона і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1079, 1080, 1081
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10805 1970694
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 чер, 2018 22:18
Vlad442
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 85507
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24297
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.