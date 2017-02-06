Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:если в качестве смарта погороду свежая Бентяга или Урсус, а доход как у Константиновского в день или Корогодского - то почему бы и нет. И это мы судей с ментами бывших не учитываем. С сейфами в кубометр...
Уважающий себя люди в человейниках не живут. И вообще, состоявшиеся зарегистрированы и проживают преимущественно в Киевской области, а не в Киеве.
То Ви просто паркінгом не користуватись в нормальному будинку. А по поводу регистрации, не думаю че РЛ зарегистрирован в Плютах:-)
он на Малоподвальной зарегистрирован, а я кстати когда то в Плютах хотел купить участок... но далековато
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Первый написав:Порахуй що буде якщо ти ці 60% покладеш на депо під 15% в грн. Ти шо РАСТІШКА??????
Ви що прикалуєтесь? Через 5 років він отримає 100% квартири, а ви у матраці тільки 60%.(усі розрахунки знову ж таки у валюті). Чи ви думаєте що квартири за 5 років подешевшають більше ніж на 40%? - тільки в цьому випадку матрац вигідніший.
Не знаю,що там подешевшає, а особисто я в 2007 році купив гараж за 15000 дол., а зараз такий коштує 5000дол. 10000 коту під хвіст, а знайомий купив однокімнатну на Бєлецького, як бізнес під оренду, за 100000 дол. зараз така коштує 25000 дол. То є питання : є сенс зараз купувати коли в країні зараз все не визначено і здорощення активів не відбувається?
innamax2008 написав:Не знаю,що там подешевшає, а особисто я в 2007 році купив гараж за 15000 дол., а зараз такий коштує 5000дол. 10000 коту під хвіст, а знайомий купив однокімнатну на Бєлецького, як бізнес під оренду, за 100000 дол. зараз така коштує 25000 дол. То є питання : є сенс зараз купувати коли в країні зараз все не визначено і здорощення активів не відбувається?
....це все має право на життя.... але! - коли нерухомість(чи будь-який інший товар) дорогий, то він має куди падати, а от вже дешевий - дуже в ціні не поступиться(бо дуже, нема куди!) - він може падати, лише до собівартості! - нижче, ніхто продавати не буде(за винятком вторинки, якщо терміново потрібні кошти) Тож, первинка, дуже просісти - не зможе(наприклад, через 5р.),так як будматеріали і праця майстрів дорожчає з кожним роком, а отже собівартість будівництва буде рости!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:Тож, первинка, дуже просісти - не зможе(наприклад, через 5р.),так як будматеріали і праця майстрів дорожчає з кожним роком, а отже собівартість будівництва буде рости!
Сегодняшняя первичка через 5-10 лет станет вторичкой со всеми прелестями ее удешевления, а через 15-20 лет будет рассматриваться по цене как нынешние 9-этажки. Например, знакомый в мае купил на Позняках 3-комн с ремонтом и мебелью в 25-этажном доме 2010 года за 71000 $. Эта же квартира от застройщика без ремонта стоила больше 100'000$.
Долярчик написав:Тож, первинка, дуже просісти - не зможе(наприклад, через 5р.),так як будматеріали і праця майстрів дорожчає з кожним роком, а отже собівартість будівництва буде рости!
Сегодняшняя первичка через 5-10 лет станет вторичкой со всеми прелестями ее удешевления, а через 15-20 лет будет рассматриваться по цене как нынешние 9-этажки. Например, знакомый в мае купил на Позняках 3-комн с ремонтом и мебелью в 25-этажном доме 2010 года за 71000 $. Эта же квартира от застройщика без ремонта стоила больше 100'000$.
1) ні,(я так і думав, що таке напише хтось!) - сучасна первинка, з пластиковими вікнами, новими стояками і дахами - за 5-10р. не зможе перетворитись на 9-ти-поверхові панельки з їхніми дирявими дахами і ржавими стояками(ну, хіба таку панельку спасуть капітальні ремонти всього цього!) 2) і Я ж писав, що дороге - легко може просісти, а якщо воно вже(на моменті) дешеве, то дуже - не просяде!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4