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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1375137613771378>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 929
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
173
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 16:58

  Первый написав:
  UA написав:
  барабашов написав:если в качестве смарта погороду свежая Бентяга или Урсус, а доход как у Константиновского в день или Корогодского - то почему бы и нет. И это мы судей с ментами бывших не учитываем. С сейфами в кубометр... :evil:

Уважающий себя люди в человейниках не живут.
И вообще, состоявшиеся зарегистрированы и проживают преимущественно в Киевской области, а не в Киеве.


То Ви просто паркінгом не користуватись в нормальному будинку.
А по поводу регистрации, не думаю че РЛ зарегистрирован в Плютах:-)

он на Малоподвальной зарегистрирован, а я кстати когда то в Плютах хотел купить участок... но далековато
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 17:38

Афера на миллиард или почему АРКАДА более ловкая, чем Копперфильд
https://www.unian.net/multimedia/video/ ... rfild.html
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 18:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кто сегодня на параде был?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 18:54

  Оранжевый-хит сезона написав:кто сегодня на параде был?

В основном полиция. Даже не скрывают свою ориентацию, черти)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 19:34

  andrijk777 написав:
  Первый написав:Порахуй що буде якщо ти ці 60% покладеш на депо під 15% в грн. Ти шо РАСТІШКА??????


Ви що прикалуєтесь?
Через 5 років він отримає 100% квартири, а ви у матраці тільки 60%.(усі розрахунки знову ж таки у валюті).
Чи ви думаєте що квартири за 5 років подешевшають більше ніж на 40%? - тільки в цьому випадку матрац вигідніший.

Не знаю,що там подешевшає, а особисто я в 2007 році купив гараж за 15000 дол., а зараз такий коштує 5000дол. 10000 коту під хвіст, а знайомий купив однокімнатну на Бєлецького, як бізнес під оренду, за 100000 дол. зараз така коштує 25000 дол. То є питання : є сенс зараз купувати коли в країні зараз все не визначено і здорощення активів не відбувається?
innamax2008
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 19:51

Печерский, 2-комн., 75 м²,
Сдам квартиру молодой, красивой девушке бесплатно. Все вопросы задавать на почту. 18 + werty3008@gmail.com
https://ua.m2bomber.com/obj/324711150/view/flat-rent/kievskaa-oblast-11-0/sdam-v-arendu-besplatno
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 19:56

..."так буває, хтось - знаходить, - хтось - втачає"(с)

  innamax2008 написав:Не знаю,що там подешевшає, а особисто я в 2007 році купив гараж за 15000 дол., а зараз такий коштує 5000дол. 10000 коту під хвіст, а знайомий купив однокімнатну на Бєлецького, як бізнес під оренду, за 100000 дол. зараз така коштує 25000 дол. То є питання : є сенс зараз купувати коли в країні зараз все не визначено і здорощення активів не відбувається?

....це все має право на життя.... але! - коли нерухомість(чи будь-який інший товар) дорогий, то він має куди падати, а от вже дешевий - дуже в ціні не поступиться(бо дуже, нема куди!) - він може падати, лише до собівартості! - нижче, ніхто продавати не буде(за винятком вторинки, якщо терміново потрібні кошти)
Тож, первинка, дуже просісти - не зможе(наприклад, через 5р.),так як будматеріали і праця майстрів дорожчає з кожним роком, а отже собівартість будівництва буде рости!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 19:59

  ребе Нок написав:Печерский, 2-комн., 75 м²,
Сдам квартиру молодой, красивой девушке бесплатно. Все вопросы задавать на почту. 18 + werty3008@gmail.com
https://ua.m2bomber.com/obj/324711150/view/flat-rent/kievskaa-oblast-11-0/sdam-v-arendu-besplatno

...трохи перефразувавши, скажу: "... а кажуть, що за грання - не купиш коня!" - брешуть! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 20:19

  Долярчик написав:Тож, первинка, дуже просісти - не зможе(наприклад, через 5р.),так як будматеріали і праця майстрів дорожчає з кожним роком, а отже собівартість будівництва буде рости!

Сегодняшняя первичка через 5-10 лет станет вторичкой со всеми прелестями ее удешевления, а через 15-20 лет будет рассматриваться по цене как нынешние 9-этажки.
Например, знакомый в мае купил на Позняках 3-комн с ремонтом и мебелью в 25-этажном доме 2010 года за 71000 $.
Эта же квартира от застройщика без ремонта стоила больше 100'000$.
l66
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 20:31

первинкаVSвторинка))

  l66 написав:
  Долярчик написав:Тож, первинка, дуже просісти - не зможе(наприклад, через 5р.),так як будматеріали і праця майстрів дорожчає з кожним роком, а отже собівартість будівництва буде рости!

Сегодняшняя первичка через 5-10 лет станет вторичкой со всеми прелестями ее удешевления, а через 15-20 лет будет рассматриваться по цене как нынешние 9-этажки.
Например, знакомый в мае купил на Позняках 3-комн с ремонтом и мебелью в 25-этажном доме 2010 года за 71000 $.
Эта же квартира от застройщика без ремонта стоила больше 100'000$.

1) ні,(я так і думав, що таке напише хтось!) - сучасна первинка, з пластиковими вікнами, новими стояками і дахами - за 5-10р. не зможе перетворитись на 9-ти-поверхові панельки з їхніми дирявими дахами і ржавими стояками(ну, хіба таку панельку спасуть капітальні ремонти всього цього!)
2) і Я ж писав, що дороге - легко може просісти, а якщо воно вже(на моменті) дешеве, то дуже - не просяде!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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