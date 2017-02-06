Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
innamax2008 написав:Не знаю,що там подешевшає, а особисто я в 2007 році купив гараж за 15000 дол., а зараз такий коштує 5000дол. 10000 коту під хвіст, а знайомий купив однокімнатну на Бєлецького, як бізнес під оренду, за 100000 дол. зараз така коштує 25000 дол. То є питання : є сенс зараз купувати коли в країні зараз все не визначено і здорощення активів не відбувається?
Тобто якщо 10 років тому ви і ваш знайомий "влетіли", то з цього можна зробити висновок що українська нерухомість вже ніколи не буде дорожчати. І що означає "в країні зараз все не визначено"? Ось в Японії вже майже 30 років дешевій: https://vse-dengy.ru/interesnoe-o-denga ... 0-let.html Певно у них також не все визначено.
l66 Гаразд! - але ж та квартира(якщо вона була куплена під здачу) приносила всі ті роки певний прибуток! - от і сумуємо за всі роки здачі + виручені кошти при продажі = і маємо на виході +/- РЕАЛЬНИЙ результат(реальний прибуток, чи втрату...... - тут вже що вийде!)
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l66 написав:Сегодняшняя первичка через 5-10 лет станет вторичкой со всеми прелестями ее удешевления, а через 15-20 лет будет рассматриваться по цене как нынешние 9-этажки. Например, знакомый в мае купил на Позняках 3-комн с ремонтом и мебелью в 25-этажном доме 2010 года за 71000 $. Эта же квартира от застройщика без ремонта стоила больше 100'000$.
Отож. Инвестиция с целью перепродажи интереснее аренды.
Демография это единственный фактор определяющий движения РН в конкретной местности. в Японии дешевеет, в Багдаде дорожает... Почему так? Вроде не логическая ситуация? Смотришь на демографическую картину в Ираке и Японии и находишь объяснение.
Первый написав:Порахуй що буде якщо ти ці 60% покладеш на депо під 15% в грн. Ти шо РАСТІШКА??????
Ви що прикалуєтесь? Через 5 років він отримає 100% квартири, а ви у матраці тільки 60%.(усі розрахунки знову ж таки у валюті). Чи ви думаєте що квартири за 5 років подешевшають більше ніж на 40%? - тільки в цьому випадку матрац вигідніший.
Не знаю,що там подешевшає, а особисто я в 2007 році купив гараж за 15000 дол., а зараз такий коштує 5000дол. 10000 коту під хвіст, а знайомий купив однокімнатну на Бєлецького, як бізнес під оренду, за 100000 дол. зараз така коштує 25000 дол. То є питання : є сенс зараз купувати коли в країні зараз все не визначено і здорощення активів не відбувається?
Так у Вас травма від гаража... тре до бабки, викатувать яйцем.
l66 написав:Долярчик Допустим, сегодня Вы вкладываете средства в первичку, делаете затраты на ремонт и мебель. За 15-20 лет убивается и ремонт, и мебель, и дом уже не первичка.
Потом решаете продать недвижимость. Сколько Вам за нее дадут? Покупатель скорее купит свежий новострой, чем 20-летнюю квартиру.
При этом все эти годы застройщики будут предлагать новые дома и забирать с рынка потенциальных покупателей.
А свежий новострой будет строиться на том же месте где стоит новострой времён Кучмы или в зажопьях ПОХа? Или покупатели вместо совмина на ЛУ и Джека будут ждать элитку на месте Крещатик,25 "па500"? Дамочка - просветите по уровню цен допустим в 2030м году?