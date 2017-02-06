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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1376137713781379>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 929
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
173
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 20:44

  innamax2008 написав:Не знаю,що там подешевшає, а особисто я в 2007 році купив гараж за 15000 дол., а зараз такий коштує 5000дол. 10000 коту під хвіст, а знайомий купив однокімнатну на Бєлецького, як бізнес під оренду, за 100000 дол. зараз така коштує 25000 дол. То є питання : є сенс зараз купувати коли в країні зараз все не визначено і здорощення активів не відбувається?

Тобто якщо 10 років тому ви і ваш знайомий "влетіли", то з цього можна зробити висновок що українська нерухомість вже ніколи не буде дорожчати. :D :D
І що означає "в країні зараз все не визначено"?
Ось в Японії вже майже 30 років дешевій:
https://vse-dengy.ru/interesnoe-o-denga ... 0-let.html
Певно у них також не все визначено. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 20:50

Долярчик
Допустим, сегодня Вы вкладываете средства в первичку, делаете затраты на ремонт и мебель.
За 15-20 лет убивается и ремонт, и мебель, и дом уже не первичка.

Потом решаете продать недвижимость. Сколько Вам за нее дадут? Покупатель скорее купит свежий новострой, чем 20-летнюю квартиру.

При этом все эти годы застройщики будут предлагать новые дома и забирать с рынка потенциальных покупателей.
l66
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 21:16

l66
Гаразд! - але ж та квартира(якщо вона була куплена під здачу) приносила всі ті роки певний прибуток! - от і сумуємо за всі роки здачі + виручені кошти при продажі = і маємо на виході +/- РЕАЛЬНИЙ результат(реальний прибуток, чи втрату...... - тут вже що вийде!) :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 21:25

  l66 написав:Сегодняшняя первичка через 5-10 лет станет вторичкой со всеми прелестями ее удешевления, а через 15-20 лет будет рассматриваться по цене как нынешние 9-этажки.
Например, знакомый в мае купил на Позняках 3-комн с ремонтом и мебелью в 25-этажном доме 2010 года за 71000 $.
Эта же квартира от застройщика без ремонта стоила больше 100'000$.

Отож.
Инвестиция с целью перепродажи интереснее аренды.
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 21:30

  andrijk777 написав:Ось в Японії вже майже 30 років дешевій:
https://vse-dengy.ru/interesnoe-o-denga ... 0-let.html
Певно у них також не все визначено. :D

Демография это единственный фактор определяющий движения РН в конкретной местности.
в Японии дешевеет, в Багдаде дорожает...
Почему так? Вроде не логическая ситуация?
Смотришь на демографическую картину в Ираке и Японии и находишь объяснение.
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 21:34

проспект победы, панорама

https://www.skypixel.com/photos/victory-avenue
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 21:40

  kingkongovets написав:проспект победы, панорама

https://www.skypixel.com/photos/victory-avenue

....там, аж проситься впаяти свічку на місці тих пару гаражів! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 21:43

  l66 написав:Долярчик
Допустим, сегодня Вы вкладываете средства в первичку, делаете затраты на ремонт и мебель.
За 15-20 лет убивается и ремонт, и мебель, и дом уже не первичка.

Потом решаете продать недвижимость. Сколько Вам за нее дадут? Покупатель скорее купит свежий новострой, чем 20-летнюю квартиру.

При этом все эти годы застройщики будут предлагать новые дома и забирать с рынка потенциальных покупателей.

Если посмотреть на новострои 90-х - начала 2000 -х то так оно и есть.
Неликвид.
Про ремонт в таких домах покупатели говорят - "Так это ж ещё три КАМАЗа мусора нужно отшкрябать и вывезти.
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 21:52

  innamax2008 написав:
  andrijk777 написав:
  Первый написав:Порахуй що буде якщо ти ці 60% покладеш на депо під 15% в грн. Ти шо РАСТІШКА??????


Ви що прикалуєтесь?
Через 5 років він отримає 100% квартири, а ви у матраці тільки 60%.(усі розрахунки знову ж таки у валюті).
Чи ви думаєте що квартири за 5 років подешевшають більше ніж на 40%? - тільки в цьому випадку матрац вигідніший.

Не знаю,що там подешевшає, а особисто я в 2007 році купив гараж за 15000 дол., а зараз такий коштує 5000дол. 10000 коту під хвіст, а знайомий купив однокімнатну на Бєлецького, як бізнес під оренду, за 100000 дол. зараз така коштує 25000 дол. То є питання : є сенс зараз купувати коли в країні зараз все не визначено і здорощення активів не відбувається?

Так у Вас травма від гаража... тре до бабки, викатувать яйцем.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 21:56

  l66 написав:Долярчик
Допустим, сегодня Вы вкладываете средства в первичку, делаете затраты на ремонт и мебель.
За 15-20 лет убивается и ремонт, и мебель, и дом уже не первичка.

Потом решаете продать недвижимость. Сколько Вам за нее дадут? Покупатель скорее купит свежий новострой, чем 20-летнюю квартиру.

При этом все эти годы застройщики будут предлагать новые дома и забирать с рынка потенциальных покупателей.

А свежий новострой будет строиться на том же месте где стоит новострой времён Кучмы или в зажопьях ПОХа?
Или покупатели вместо совмина на ЛУ и Джека будут ждать элитку на месте Крещатик,25 "па500"?
Дамочка - просветите по уровню цен допустим в 2030м году?
барабашов
 
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