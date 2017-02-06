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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1376137713781379

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 929
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
173
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 22:07

  барабашов написав:просветите по уровню цен допустим в 2030м году?

Сходите к провидице, потом нам расскажете)

Зображення
l66
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 22:11

  Долярчик написав:l66
Гаразд! - але ж та квартира(якщо вона була куплена під здачу) приносила всі ті роки певний прибуток! - от і сумуємо за всі роки здачі + виручені кошти при продажі = і маємо на виході +/- РЕАЛЬНИЙ результат(реальний прибуток, чи втрату...... - тут вже що вийде!) :D

забываете деньгу на ремонт свежего кирпича под аренду!!! :!: вы сейчас просто ждете, а потом "кирпич под аренду" нужно еще и шоколадом помазать для мух (без личностей :!: ). жду когда вы узнаете во сколько "шоколадка" встанет :mrgreen:
rusramzik
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 22:20

Українці масово їдуть на роботу в ЄС. Фейслес писав, що "безвіз" не впливає. Звісно, в рожефоокулярному києві ні, а в реальному - ще й як впливає!
http://uainfo.org/blognews/1529251272-p ... trany.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 22:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Или покупатели вместо совмина на ЛУ и Джека будут ждать элитку на месте Крещатик,25 "па500"?

ХЗ, реальный кейс, арендаторы совмина на ЛУ очень хотят выкупить квартиру, предлагают +20% от текущего рынка хотелок, учитывая ремонт и гипотетический торг получается +10-15% от текущих цен.
Мысль1: продать и купить новострой на "серебряной миле".
Мысль2: продать и взять рядом на вторичке, сделать ремонт и сдавать.
Мысль3: да ну нах, стабильно приносит 10% годовых и хорошо.
Мысль4: продать, пачки франклинов засунуть под матрас и жевать попкорн до ПА500 на П. Орлика ибо "буитдешеветь"(с)
Что скажет сообщество?

зы: просьба муху и захар_а не реагировать :evil:
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 17 чер, 2018 23:23, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 23:23

  Kripo написав:
  Хомякоид написав:
В Германии минимальная зарплата 9 йоро.


8,84 Euro студент...
слился с 12к на детей, и продолжает...
Как гуся вода...

Тысячные центов позабыли, там ищё в периоде цифры наверное :shock: вы случайно не третий?: студент, слив, разве устриц едал не хватает, ппц
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 23:24

Прохожий непойму как может быть торг на +10-15% если они сами +20% предлагают :roll: это ты так круто торгуешься или имеешь ввиду еще +15% к ихним 20?
Я бы посмотрел что можно будет взять взамен. Вдруг есть явно лучше.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 23:29

  kingkongovets написав:троя

А какого года фото, примерно?
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 23:32

  ребе Нок написав:Прохожий непойму как может быть торг на +10-15% если они сами +20% предлагают :roll: это ты так круто торгуешься или имеешь ввиду еще +15% к ихним 20?
Я бы посмотрел что можно будет взять взамен. Вдруг есть явно лучше.

ребенок,
реалии как правило отличаются от "объяв на олх", не говоря уже об "индексах бараки", такова реальная жизнь... :shock:
это к выделенному выше...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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