Сходите к провидице, потом нам расскажете)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 чер, 2018 22:07
Додано: Нед 17 чер, 2018 22:11
забываете деньгу на ремонт свежего кирпича под аренду!!! вы сейчас просто ждете, а потом "кирпич под аренду" нужно еще и шоколадом помазать для мух (без личностей ). жду когда вы узнаете во сколько "шоколадка" встанет
Додано: Нед 17 чер, 2018 22:20
Українці масово їдуть на роботу в ЄС. Фейслес писав, що "безвіз" не впливає. Звісно, в рожефоокулярному києві ні, а в реальному - ще й як впливає!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 17 чер, 2018 22:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ХЗ, реальный кейс, арендаторы совмина на ЛУ очень хотят выкупить квартиру, предлагают +20% от текущего рынка хотелок, учитывая ремонт и гипотетический торг получается +10-15% от текущих цен.
Мысль1: продать и купить новострой на "серебряной миле".
Мысль2: продать и взять рядом на вторичке, сделать ремонт и сдавать.
Мысль3: да ну нах, стабильно приносит 10% годовых и хорошо.
Мысль4: продать, пачки франклинов засунуть под матрас и жевать попкорн до ПА500 на П. Орлика ибо "буитдешеветь"(с)
Что скажет сообщество?
зы: просьба муху и захар_а не реагировать
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 17 чер, 2018 23:23, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 17 чер, 2018 23:23
Тысячные центов позабыли, там ищё в периоде цифры наверное вы случайно не третий?: студент, слив, разве устриц едал не хватает, ппц
Савченко Так!
Додано: Нед 17 чер, 2018 23:24
Прохожий непойму как может быть торг на +10-15% если они сами +20% предлагают это ты так круто торгуешься или имеешь ввиду еще +15% к ихним 20?
Я бы посмотрел что можно будет взять взамен. Вдруг есть явно лучше.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 17 чер, 2018 23:29
Савченко Так!
Додано: Нед 17 чер, 2018 23:32
ребенок,
реалии как правило отличаются от "объяв на олх", не говоря уже об "индексах бараки", такова реальная жизнь...
это к выделенному выше...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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