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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 чер, 2018 21:30
Демография это единственный фактор определяющий движения РН в конкретной местности.
в Японии дешевеет, в Багдаде дорожает...
Почему так? Вроде не логическая ситуация?
Смотришь на демографическую картину в Ираке и Японии и находишь объяснение.
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Додано: Нед 17 чер, 2018 21:34
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 17 чер, 2018 21:43
l66 написав:Долярчик
Допустим, сегодня Вы вкладываете средства в первичку, делаете затраты на ремонт и мебель.
За 15-20 лет убивается и ремонт, и мебель, и дом уже не первичка.
Потом решаете продать недвижимость. Сколько Вам за нее дадут? Покупатель скорее купит свежий новострой, чем 20-летнюю квартиру.
При этом все эти годы застройщики будут предлагать новые дома и забирать с рынка потенциальных покупателей.
Если посмотреть на новострои 90-х - начала 2000 -х то так оно и есть.
Неликвид.
Про ремонт в таких домах покупатели говорят - "Так это ж ещё три КАМАЗа мусора нужно отшкрябать и вывезти.
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Додано: Нед 17 чер, 2018 21:52
innamax2008 написав: andrijk777 написав: Первый написав:
Порахуй що буде якщо ти ці 60% покладеш на депо під 15% в грн. Ти шо РАСТІШКА??????
Ви що прикалуєтесь?
Через 5 років він отримає 100% квартири, а ви у матраці тільки 60%.(усі розрахунки знову ж таки у валюті).
Чи ви думаєте що квартири за 5 років подешевшають більше ніж на 40%
? - тільки в цьому випадку матрац вигідніший.
Не знаю,що там подешевшає, а особисто я в 2007 році купив гараж за 15000 дол., а зараз такий коштує 5000дол. 10000 коту під хвіст, а знайомий купив однокімнатну на Бєлецького, як бізнес під оренду, за 100000 дол. зараз така коштує 25000 дол. То є питання : є сенс зараз купувати коли в країні зараз все не визначено і здорощення активів не відбувається?
Так у Вас травма від гаража... тре до бабки, викатувать яйцем.
Всім процвітання!
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Додано: Нед 17 чер, 2018 21:56
l66 написав:Долярчик
Допустим, сегодня Вы вкладываете средства в первичку, делаете затраты на ремонт и мебель.
За 15-20 лет убивается и ремонт, и мебель, и дом уже не первичка.
Потом решаете продать недвижимость. Сколько Вам за нее дадут? Покупатель скорее купит свежий новострой, чем 20-летнюю квартиру.
При этом все эти годы застройщики будут предлагать новые дома и забирать с рынка потенциальных покупателей.
А свежий новострой будет строиться на том же месте где стоит новострой времён Кучмы или в зажопьях ПОХа?
Или покупатели вместо совмина на ЛУ и Джека будут ждать элитку на месте Крещатик,25 "па500"?
Дамочка - просветите по уровню цен допустим в 2030м году?
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барабашов
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Додано: Нед 17 чер, 2018 22:59
барабашов написав:
Или покупатели вместо совмина на ЛУ и Джека будут ждать элитку на месте Крещатик,25 "па500"?
ХЗ, реальный кейс, арендаторы совмина на ЛУ очень хотят выкупить квартиру, предлагают +20% от текущего рынка хотелок, учитывая ремонт и гипотетический торг получается +10-15% от текущих цен.
Мысль1: продать и купить новострой на "серебряной миле".
Мысль2: продать и взять рядом на вторичке, сделать ремонт и сдавать.
Мысль3: да ну нах, стабильно приносит 10% годовых и хорошо.
Мысль4: продать, пачки франклинов засунуть под матрас и жевать попкорн до ПА500 на П. Орлика ибо "буитдешеветь"(с)
Что скажет сообщество?
зы: просьба муху и захар_а не реагировать
Востаннє редагувалось Прохожий
в Нед 17 чер, 2018 23:23, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Прохожий
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Додано: Нед 17 чер, 2018 23:23
Kripo написав: Хомякоид написав: В Германии минимальная зарплата 9 йоро.
8,84 Euro студент...
слился с 12к на детей, и продолжает...
Как гуся вода...
Тысячные центов позабыли, там ищё в периоде цифры наверное
вы случайно не третий?: студент, слив, разве устриц едал не хватает, ппц
Савченко Так!
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antonivs3
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Додано: Нед 17 чер, 2018 23:24
Прохожий
непойму как может быть торг на +10-15% если они сами +20% предлагают
это ты так круто торгуешься или имеешь ввиду еще +15% к ихним 20?
Я бы посмотрел что можно будет взять взамен. Вдруг есть явно лучше.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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