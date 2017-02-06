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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1376137713781379

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 929
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
173
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 23:29

  kingkongovets написав:троя

А какого года фото, примерно?
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 23:32

  ребе Нок написав:Прохожий непойму как может быть торг на +10-15% если они сами +20% предлагают :roll: это ты так круто торгуешься или имеешь ввиду еще +15% к ихним 20?
Я бы посмотрел что можно будет взять взамен. Вдруг есть явно лучше.

ребенок,
реалии как правило отличаются от "объяв на олх", не говоря уже об "индексах бараки", такова реальная жизнь... :shock:
это к выделенному выше...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 23:35

  antonivs3 написав:
  Kripo написав:
  Хомякоид написав:
В Германии минимальная зарплата 9 йоро.


8,84 Euro студент...
слился с 12к на детей, и продолжает...
Как гуся вода...

Тысячные центов позабыли, там ищё в периоде цифры наверное :shock: вы случайно не третий?: студент, слив, разве устриц едал не хватает, ппц


рылы как правило в десятых/сотых/тысячных путаются, проффесиональная деформация личности... :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 23:45

Прохожий да ну не заливай, есть и достоверные цены. И если я тебе б*** говорю посмотреть то это и значит реально посмотреть, а не ныть- меня кинут- кургом неправда- объявления не реальные. Если сам не хочешь так и не мучайся.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 23:52

ребенок
это с какого перепугу на ТЫ??? :evil:
окуевший студент?
отправляю в направлении ПНХ :twisted:

и кстати все таки интересно услышать мнение вменяемых форумчан 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 00:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Берет же Прохожий откуда-то реальный ценник на свою прелесть, к которой ему меценаты дают +20(+30-35) процентов...
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 00:59

antonivs3
Разволновался прохожий. Похоже, прелесЦь с момента покупки и ремонта в ней - подешевела этак на 30%, а то и более.
Он шо влада не читает - факторы удешевления отыграны даль тока буит даражай. :mrgreen: ?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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