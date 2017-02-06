А какого года фото, примерно?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 чер, 2018 23:29
Савченко Так!
Додано: Нед 17 чер, 2018 23:32
ребенок,
реалии как правило отличаются от "объяв на олх", не говоря уже об "индексах бараки", такова реальная жизнь...
это к выделенному выше...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 17 чер, 2018 23:35
рылы как правило в десятых/сотых/тысячных путаются, проффесиональная деформация личности...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 17 чер, 2018 23:45
Прохожий да ну не заливай, есть и достоверные цены. И если я тебе б*** говорю посмотреть то это и значит реально посмотреть, а не ныть- меня кинут- кургом неправда- объявления не реальные. Если сам не хочешь так и не мучайся.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 17 чер, 2018 23:52
ребенок
это с какого перепугу на ТЫ???
окуевший студент?
отправляю в направлении ПНХ
и кстати все таки интересно услышать мнение вменяемых форумчан
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 18 чер, 2018 00:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Берет же Прохожий откуда-то реальный ценник на свою прелесть, к которой ему меценаты дают +20(+30-35) процентов...
Савченко Так!
Додано: Пон 18 чер, 2018 00:59
antonivs3
Разволновался прохожий. Похоже, прелесЦь с момента покупки и ремонта в ней - подешевела этак на 30%, а то и более.
Он шо влада не читает - факторы удешевления отыграны даль тока буит даражай. ?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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