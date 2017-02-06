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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 чер, 2018 23:45
Прохожий да ну не заливай, есть и достоверные цены. И если я тебе б*** говорю посмотреть то это и значит реально посмотреть, а не ныть- меня кинут- кургом неправда- объявления не реальные. Если сам не хочешь так и не мучайся.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 17 чер, 2018 23:52
ребенок
это с какого перепугу на ТЫ???
окуевший студент?
отправляю в направлении ПНХ
и кстати все таки интересно услышать мнение вменяемых форумчан
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 18 чер, 2018 00:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Берет же Прохожий откуда-то реальный ценник на свою прелесть, к которой ему меценаты дают +20(+30-35) процентов...
Савченко Так!
Додано: Пон 18 чер, 2018 00:59
antonivs3
Разволновался прохожий. Похоже, прелесЦь с момента покупки и ремонта в ней - подешевела этак на 30%, а то и более.
Он шо влада не читает - факторы удешевления отыграны даль тока буит даражай. ?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 18 чер, 2018 08:11
https://news.finance.ua/ua/news/-/42846 ... i-20-rokiv
по пенсіям вийшли на рівень 2006, може і по цінам КРЖН вийдем оптимістичненько в 2006?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 18 чер, 2018 08:54
Улыбнуло) Для этого сегодня есть предпосылки?
Сползанию цен вниз на вторичном рынке, вдобавок ко всем экономическим и демографическим факторам, способствуют и риэлторы.
Они дают много фэйковых объявлений о продаже квартир с нереально низким ценником, чем вводят в заблуждение и продавцов, и покупателей.
Далее. Выставляется продавцом квартира на продажу. Начинается атака риэлторов, что это дорого. Спрашивают, до какой цены согласны опуститься.
Затем появляется море объявлений этой квартиры с названной минимальной стоимостью. Естественно, что покупатель будет звонить не владельцу, а агенту, так как там указана цена ниже.
Потом риэлторы приводят клиентов, которые пытаются сбить стоимость ещё ниже.
Так о каком повышении цены на сегодняшнем этапе может идти речь?
Что и кто будет двигать её вверх?
Возможно, когда-то зарплаты в Украине подтянутся к Европейскому уровню, тогда и цены на вторичную недвижимость поднимутся.
Но опять же. Чему покупатель отдаст предпочтение: новенькой первичке или убитой вторичке?
Додано: Пон 18 чер, 2018 09:02
однозначно 1 или 2. +20% от рынка это очень гуд. а если по варианту 2 получится кого-то укатать на -10% от рынка, то вообще супер размен получится
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 18 чер, 2018 09:05
Раньше рассказывали, что риелторы способствуют росту цен. Теперь, оказывается, работают на снижение
Риелтору всегда выгоднее иметь высоколиквидное предложение, которое уйдет за пару недель, чем годами водить экскурсии в "прэлэсць".
Додано: Пон 18 чер, 2018 09:08
на практике после всех связанных с продажей и покупкой нового простоев и расходов хорошо если получится остаться при своих при окончательном подсчете
мне такие предложения частенько поступают и так я в свое время избавился от всех подвалов, но какой смысл сливать норм объект ради пары тысяч эфемерной наживы? чиста шоп побегать и согреться?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 18 чер, 2018 09:11
чушь о том, шо "рылы всегда свистят о дорожае" постоянно несет захар и остальные рыло-хейтеры, далекие от рынка и его реалий
в реальности больше всего рылы напрягают тем, шо внаглую сбивают цены хозяев, причем как на продажу, так и на аренду
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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