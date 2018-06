Додано: Пон 18 чер, 2018 09:08

trololo написав:

однозначно 1 или 2. +20% от рынка это очень гуд. а если по варианту 2 получится кого-то укатать на -10% от рынка, то вообще супер размен получится



на практике после всех связанных с продажей и покупкой нового простоев и расходов хорошо если получится остаться при своих при окончательном подсчете

на практике после всех связанных с продажей и покупкой нового простоев и расходов хорошо если получится остаться при своих при окончательном подсчете

мне такие предложения частенько поступают и так я в свое время избавился от всех подвалов, но какой смысл сливать норм объект ради пары тысяч эфемерной наживы? чиста шоп побегать и согреться?

