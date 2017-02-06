Додано: Пон 18 чер, 2018 08:54

flyman написав: може і по цінам КРЖН вийдем оптимістичненько в 2006? може і по цінам КРЖН вийдем оптимістичненько в 2006?

Улыбнуло) Для этого сегодня есть предпосылки?Сползанию цен вниз на вторичном рынке, вдобавок ко всем экономическим и демографическим факторам, способствуют и риэлторы.Они дают много фэйковых объявлений о продаже квартир с нереально низким ценником, чем вводят в заблуждение и продавцов, и покупателей.Далее. Выставляется продавцом квартира на продажу. Начинается атака риэлторов, что это дорого. Спрашивают, до какой цены согласны опуститься.Затем появляется море объявлений этой квартиры с названной минимальной стоимостью. Естественно, что покупатель будет звонить не владельцу, а агенту, так как там указана цена ниже.Потом риэлторы приводят клиентов, которые пытаются сбить стоимость ещё ниже.Так о каком повышении цены на сегодняшнем этапе может идти речь?Что и кто будет двигать её вверх?Возможно, когда-то зарплаты в Украине подтянутся к Европейскому уровню, тогда и цены на вторичную недвижимость поднимутся.Но опять же. Чему покупатель отдаст предпочтение: новенькой первичке или убитой вторичке?