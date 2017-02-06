RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1377137813791380>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 930
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
174
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 23:45

Прохожий да ну не заливай, есть и достоверные цены. И если я тебе б*** говорю посмотреть то это и значит реально посмотреть, а не ныть- меня кинут- кургом неправда- объявления не реальные. Если сам не хочешь так и не мучайся.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1115
З нами з: 02.03.15
Подякував: 171 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 23:52

ребенок
это с какого перепугу на ТЫ??? :evil:
окуевший студент?
отправляю в направлении ПНХ :twisted:

и кстати все таки интересно услышать мнение вменяемых форумчан 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9572
З нами з: 05.06.13
Подякував: 414 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 00:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Берет же Прохожий откуда-то реальный ценник на свою прелесть, к которой ему меценаты дают +20(+30-35) процентов...
Савченко Так!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1333
З нами з: 07.08.17
Подякував: 613 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 00:59

antonivs3
Разволновался прохожий. Похоже, прелесЦь с момента покупки и ремонта в ней - подешевела этак на 30%, а то и более.
Он шо влада не читает - факторы удешевления отыграны даль тока буит даражай. :mrgreen: ?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23121
З нами з: 06.08.11
Подякував: 157 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:11

  zahar_ написав:antonivs3
Разволновался прохожий. Похоже, прелесЦь с момента покупки и ремонта в ней - подешевела этак на 30%, а то и более.
Он шо влада не читает - факторы удешевления отыграны даль тока буит даражай. :mrgreen: ?

https://news.finance.ua/ua/news/-/42846 ... i-20-rokiv

по пенсіям вийшли на рівень 2006, може і по цінам КРЖН вийдем оптимістичненько в 2006?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14030
З нами з: 09.03.14
Подякував: 821 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:54

  flyman написав:може і по цінам КРЖН вийдем оптимістичненько в 2006?

Улыбнуло) Для этого сегодня есть предпосылки?

Сползанию цен вниз на вторичном рынке, вдобавок ко всем экономическим и демографическим факторам, способствуют и риэлторы.
Они дают много фэйковых объявлений о продаже квартир с нереально низким ценником, чем вводят в заблуждение и продавцов, и покупателей.

Далее. Выставляется продавцом квартира на продажу. Начинается атака риэлторов, что это дорого. Спрашивают, до какой цены согласны опуститься.

Затем появляется море объявлений этой квартиры с названной минимальной стоимостью. Естественно, что покупатель будет звонить не владельцу, а агенту, так как там указана цена ниже.
Потом риэлторы приводят клиентов, которые пытаются сбить стоимость ещё ниже.

Так о каком повышении цены на сегодняшнем этапе может идти речь?
Что и кто будет двигать её вверх?
Возможно, когда-то зарплаты в Украине подтянутся к Европейскому уровню, тогда и цены на вторичную недвижимость поднимутся.

Но опять же. Чему покупатель отдаст предпочтение: новенькой первичке или убитой вторичке?
l66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2391
З нами з: 05.01.14
Подякував: 245 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:02

  Прохожий написав:
  барабашов написав:Или покупатели вместо совмина на ЛУ и Джека будут ждать элитку на месте Крещатик,25 "па500"?

ХЗ, реальный кейс, арендаторы совмина на ЛУ очень хотят выкупить квартиру, предлагают +20% от текущего рынка хотелок, учитывая ремонт и гипотетический торг получается +10-15% от текущих цен.
Мысль1: продать и купить новострой на "серебряной миле".
Мысль2: продать и взять рядом на вторичке, сделать ремонт и сдавать.
Мысль3: да ну нах, стабильно приносит 10% годовых и хорошо.
Мысль4: продать, пачки франклинов засунуть под матрас и жевать попкорн до ПА500 на П. Орлика ибо "буитдешеветь"(с)
Что скажет сообщество?

зы: просьба муху и захар_а не реагировать :evil:


однозначно 1 или 2. +20% от рынка это очень гуд. а если по варианту 2 получится кого-то укатать на -10% от рынка, то вообще супер размен получится
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3113
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 939 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:05

  l66 написав:Сползанию цен вниз на вторичном рынке, вдобавок ко всем экономическим и демографическим факторам, способствуют и риэлторы.
Они дают много фэйковых объявлений о продаже квартир с нереально низким ценником, чем вводят в заблуждение и продавцов, и покупателей.

Далее. Выставляется продавцом квартира на продажу. Начинается атака риэлторов, что это дорого. Спрашивают, до какой цены согласны опуститься.

Затем появляется море объявлений этой квартиры с названной минимальной стоимостью. Естественно, что покупатель будет звонить не владельцу, а агенту, так как там указана цена ниже.
Потом риэлторы приводят клиентов, которые пытаются сбить стоимость ещё ниже.

Раньше рассказывали, что риелторы способствуют росту цен. Теперь, оказывается, работают на снижение :mrgreen:
Риелтору всегда выгоднее иметь высоколиквидное предложение, которое уйдет за пару недель, чем годами водить экскурсии в "прэлэсць".
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 166
З нами з: 26.02.18
Подякував: 45 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:08

  trololo написав:
однозначно 1 или 2. +20% от рынка это очень гуд. а если по варианту 2 получится кого-то укатать на -10% от рынка, то вообще супер размен получится


на практике после всех связанных с продажей и покупкой нового простоев и расходов хорошо если получится остаться при своих при окончательном подсчете
мне такие предложения частенько поступают и так я в свое время избавился от всех подвалов, но какой смысл сливать норм объект ради пары тысяч эфемерной наживы? чиста шоп побегать и согреться?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3771
З нами з: 05.06.16
Подякував: 199 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:11

  Gastarbaiter написав:Раньше рассказывали, что риелторы способствуют росту цен. Теперь, оказывается, работают на снижение :mrgreen:
Риелтору всегда выгоднее иметь высоколиквидное предложение, которое уйдет за пару недель, чем годами водить экскурсии в "прэлэсць".


чушь о том, шо "рылы всегда свистят о дорожае" постоянно несет захар и остальные рыло-хейтеры, далекие от рынка и его реалий
в реальности больше всего рылы напрягают тем, шо внаглую сбивают цены хозяев, причем как на продажу, так и на аренду
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3771
З нами з: 05.06.16
Подякував: 199 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1377137813791380>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1080, 1081, 1082
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10810 1971304
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 чер, 2018 08:16
flyman
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 85546
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24312
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2927)
18.06.2018 10:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.