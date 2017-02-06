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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1379138013811382>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 930
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
174
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:07

  Первый написав:
  flyman написав:
  Первый написав:недавно оператор учотки Первий радив мені продавати цоколь, а тут "краще нежиле"... це як понімать?

Нежиле в сенсі для бізнесу ( торгове і т.д), а не приміщення яке носить назву нежитлове, оскільки там не можна жити.
А продавать виключно на базі Ваших постапокалітичних прогнозів. В мене прогнози інші. Я ж рожевоокулярник, думаю, що все буде ок і всім буде тільки краще.


а нежилий цоколь в якому можуть жити і живуть, це що?

мене не постапокалітичні прогнози, а бачення нестабільності на наступних 2-3 роки (вибори, грандіозні виплати боргів і % кредиторам, можлива чергова світова криза)...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:31

кто то слышал о новом проекте геоса на бульваре дружбы народов, напротив новуса?
еще один жк будет возле озера глинка и кан построит еще один жк напротив цп
плюс уже анонсированный хелси-сити на месте бывшего завода патона
серебряная миля рулит

зы: так когда там уже заморозка строек и нп па 1500, икспёрды?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:41

  kingkongovets написав:кто то слышал о новом проекте геоса на бульваре дружбы народов, напротив новуса?
еще один жк будет возле озера глинка и кан построит еще один жк напротив цп
плюс уже анонсированный хелси-сити на месте бывшего завода патона
серебряная миля рулит

Напротив ЦП - на другой стороне по Кудри?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так НЛ - это не серебряная миля - там цены только вниз. Кто-то ж приводил слова риелтеров: там уже ценник от 1500. Реус, кстати, молчит - партизан. Видимо уже бегает по просмотрам.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:46

airmax78

да, по другой стороне кудри
я в шоке если честно от застройки того района
и там еще строить строить, очень перспективное место, имхо самое перспективное щас в киеве
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:а нежилий цоколь в якому можуть жити і живуть, це що?


хз, в сортах гуана не разбираюсь, но в принципе если относительно корбки от холодильника под мостом то это лакшери
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:55

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:профит теоретически конечно будет но стоит ли он потраченного времени и нервов вот в чем вопрос


зависит от того, есть ли у вас объект на примете


та да, начал просмтривать варианты
кстати если бы у меня был вариант с срочной продажей 1к в шоколадке то наверное рискнул бы...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:56

Приречный ПОХ

Были в пятнцу в гостях у быв. сотрудницы в ЖК Заречный (дом 3а) - говорит, что на этаже только две жилые квартиры (включая её), в остальных даже ремонт не делают - типо, "под засол", что ли.
Дом уже почти полтора года как сдан.

ЗЫ Кстати, говорит, чё "Славутич" (первая очередь) стопорнулась из-за того, что они какого-то поставщика кинули и теперь никто с ними работать не хочеть. ХЗ, правда или нет - за что купил)
Делай что должен, и будь что будет.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:58

  kingkongovets написав:airmax78

да, по другой стороне кудри
я в шоке если честно от застройки того района
и там еще строить строить, очень перспективное место, имхо самое перспективное щас в киеве

Как же так? Там по Генплану, вроде, должна быть школа и стадион. И в ОП ЦП утверждали что ничего другого там и быть не может. А на самом деле у них там уже площадка... Никому нельзя верить, никому.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:58

  kingkongovets написав:airmax78

да, по другой стороне кудри
я в шоке если честно от застройки того района
и там еще строить строить, очень перспективное место, имхо самое перспективное щас в киеве

лично меня это как раз и смущает
какой то пох на ПБ вырисовывается, а учитывая транспортную инфраструктуру(узкие дороги) с логистикой будет полный ПЭ :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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