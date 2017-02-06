Додано: Пон 18 чер, 2018 10:56

Были в пятнцу в гостях у быв. сотрудницы в ЖК Заречный (дом 3а) - говорит, что на этаже только две жилые квартиры (включая её), в остальных даже ремонт не делают - типо, "под засол", что ли.

Дом уже почти полтора года как сдан.



ЗЫ Кстати, говорит, чё "Славутич" (первая очередь) стопорнулась из-за того, что они какого-то поставщика кинули и теперь никто с ними работать не хочеть. ХЗ, правда или нет - за что купил)

Делай что должен, и будь что будет.