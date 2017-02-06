Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:недавно оператор учотки Первий радив мені продавати цоколь, а тут "краще нежиле"... це як понімать?
Нежиле в сенсі для бізнесу ( торгове і т.д), а не приміщення яке носить назву нежитлове, оскільки там не можна жити. А продавать виключно на базі Ваших постапокалітичних прогнозів. В мене прогнози інші. Я ж рожевоокулярник, думаю, що все буде ок і всім буде тільки краще.
а нежилий цоколь в якому можуть жити і живуть, це що?
мене не постапокалітичні прогнози, а бачення нестабільності на наступних 2-3 роки (вибори, грандіозні виплати боргів і % кредиторам, можлива чергова світова криза)...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
кто то слышал о новом проекте геоса на бульваре дружбы народов, напротив новуса? еще один жк будет возле озера глинка и кан построит еще один жк напротив цп плюс уже анонсированный хелси-сити на месте бывшего завода патона серебряная миля рулит
зы: так когда там уже заморозка строек и нп па 1500, икспёрды?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:кто то слышал о новом проекте геоса на бульваре дружбы народов, напротив новуса? еще один жк будет возле озера глинка и кан построит еще один жк напротив цп плюс уже анонсированный хелси-сити на месте бывшего завода патона серебряная миля рулит
Были в пятнцу в гостях у быв. сотрудницы в ЖК Заречный (дом 3а) - говорит, что на этаже только две жилые квартиры (включая её), в остальных даже ремонт не делают - типо, "под засол", что ли. Дом уже почти полтора года как сдан.
ЗЫ Кстати, говорит, чё "Славутич" (первая очередь) стопорнулась из-за того, что они какого-то поставщика кинули и теперь никто с ними работать не хочеть. ХЗ, правда или нет - за что купил)