Додано: Пон 18 чер, 2018 10:31

кто то слышал о новом проекте геоса на бульваре дружбы народов, напротив новуса?

еще один жк будет возле озера глинка и кан построит еще один жк напротив цп

плюс уже анонсированный хелси-сити на месте бывшего завода патона

серебряная миля рулит



зы: так когда там уже заморозка строек и нп па 1500, икспёрды?)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.