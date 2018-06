Додано: Пон 18 чер, 2018 11:00

да, по другой стороне кудри

я в шоке если честно от застройки того района

да, по другой стороне кудри

я в шоке если честно от застройки того района

и там еще строить строить, очень перспективное место, имхо самое перспективное щас в киеве

Как же так? Там по Генплану, вроде, должна быть школа и стадион. И в ОП ЦП утверждали что ничего другого там и быть не может. А на самом деле у них там уже площадка... Никому нельзя верить, никому.



ну так и мне тогда верить не стоит - я за шо купил, за то и продаю, официальное подтверждение есть тока по хелси-сити

