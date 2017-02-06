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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1379138013811382

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 930
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
174
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:00

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:airmax78

да, по другой стороне кудри
я в шоке если честно от застройки того района
и там еще строить строить, очень перспективное место, имхо самое перспективное щас в киеве

Как же так? Там по Генплану, вроде, должна быть школа и стадион. И в ОП ЦП утверждали что ничего другого там и быть не может. А на самом деле у них там уже площадка... Никому нельзя верить, никому.


ну так и мне тогда верить не стоит - я за шо купил, за то и продаю, официальное подтверждение есть тока по хелси-сити
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:02

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:airmax78

да, по другой стороне кудри
я в шоке если честно от застройки того района
и там еще строить строить, очень перспективное место, имхо самое перспективное щас в киеве

лично меня это как раз и смущает
какой то пох на ПБ вырисовывается, а учитывая транспортную инфраструктуру(узкие дороги) с логистикой будет полный ПЭ :shock:


а зато прикиньте скока там будет обеспеченных людей компактно проживать и скока им понадобится "инфраструктуры")
я об этом)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:05

  kingkongovets написав:кто то слышал о новом проекте геоса на бульваре дружбы народов, напротив новуса?
еще один жк будет возле озера глинка и кан построит еще один жк напротив цп
плюс уже анонсированный хелси-сити на месте бывшего завода патона
серебряная миля рулит

зы: так когда там уже заморозка строек и нп па 1500, икспёрды?)

Я не чув, Я бачив. Скоро в продажу. Скло і бітон.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:08

  kingkongovets написав:ну так и мне тогда верить не стоит - я за шо купил, за то и продаю, официальное подтверждение есть тока по хелси-сити

Я вот это имел в виду:Зображення
Остается место только напртив ФК2, за Интервал Плазой.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:09

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:ну так и мне тогда верить не стоит - я за шо купил, за то и продаю, официальное подтверждение есть тока по хелси-сити

Я вот это имел в виду:Зображення
Остается место только напртив ФК2, за Интервал Плазой.


Не, не там. Напротив новуса на др народов.там уже техника стоит.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:13

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:ну так и мне тогда верить не стоит - я за шо купил, за то и продаю, официальное подтверждение есть тока по хелси-сити

Я вот это имел в виду:Зображення
Остается место только напртив ФК2, за Интервал Плазой.


Не, не там. Напротив новуса на др народов.там уже техника стоит.


та то понятно, то геос, а мы говорим о новом жк кана напротив цп
кстати, проект пафосного бц на антоновича напротив бывшего ресторана славянский (бывшая стоянка перед амвэем) с сайта кана пропал
ничего об этом не знаете?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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