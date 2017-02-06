Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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kingkongovets написав:кто то слышал о новом проекте геоса на бульваре дружбы народов, напротив новуса? еще один жк будет возле озера глинка и кан построит еще один жк напротив цп плюс уже анонсированный хелси-сити на месте бывшего завода патона серебряная миля рулит
зы: так когда там уже заморозка строек и нп па 1500, икспёрды?)
kingkongovets написав:ну так и мне тогда верить не стоит - я за шо купил, за то и продаю, официальное подтверждение есть тока по хелси-сити
Я вот это имел в виду: Остается место только напртив ФК2, за Интервал Плазой.
Не, не там. Напротив новуса на др народов.там уже техника стоит.
та то понятно, то геос, а мы говорим о новом жк кана напротив цп кстати, проект пафосного бц на антоновича напротив бывшего ресторана славянский (бывшая стоянка перед амвэем) с сайта кана пропал ничего об этом не знаете?
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