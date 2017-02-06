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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1381138213831384>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 935
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
10%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
196
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
146
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 935
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:49

  innamax2008 написав:не знаю,що там подешевшає, а особисто я в 2007 році купив гараж за 15000 дол., а зараз такий коштує 5000дол. 10000 коту під хвіст, а знайомий купив однокімнатну на Бєлецького, як бізнес під оренду, за 100000 дол. зараз така коштує 25000 дол. То є питання : є сенс зараз купувати коли в країні зараз все не визначено і здорощення активів не відбувається?

Тільки МВФ в 2018 треба віддати 6 млрд. дол. боргу, а 2019 8 млрд. долл. Гроші треба віддавати. Тут як з АКС надурити донорів не вийде. То ж не виключений дефолт. :shock:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 14:20

В Киеве застройщиков обязали снести многоэтажный дом

https://biz.nv.ua/consmarket/-v-kieve-zastrojshchikov-objazali-snesti-mnohoetazhnyj-dom-2476973.html
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 14:29

  Mazay256 написав:
В Киеве застройщиков обязали снести многоэтажный дом

https://biz.nv.ua/consmarket/-v-kieve-zastrojshchikov-objazali-snesti-mnohoetazhnyj-dom-2476973.html

И все бодро кинулись сливать на ОЛХ :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 14:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Щось, якісь всі, не балакучі.
Таке враження, що прийшли втомлені з вчорашнього параду))
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 14:42

  Mazay256 написав:
В Киеве застройщиков обязали снести многоэтажный дом

https://biz.nv.ua/consmarket/-v-kieve-zastrojshchikov-objazali-snesti-mnohoetazhnyj-dom-2476973.html

Похоже на договорняч'к прокуратуры. Будет аппелляция.
Интересен факт, что застройщик ищет лохов для покупки воздуха в 9 секции пока ещё самостроя.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 14:56

Токашо по интеру реклама от укрбуда - приведи друга и получите скидку!!!
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 14:59

  ребе Нок написав:Токашо по интеру реклама от укрбуда - приведи друга и получите скидку!!!

прям як гербалайф,
шото одако будэт на КРЖН,
запомніть цей твітт
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:11

  flyman написав:
  ребе Нок написав:Токашо по интеру реклама от укрбуда - приведи друга и получите скидку!!!

прям як гербалайф,
шото одако будэт на КРЖН,
запомніть цей твітт


Домік.уа продовжує малювати падіння цін КРЖН.
Очевидно, редактори Доміка.уа не читають рожевоокулярні прогнози наших "ікспертів")))
http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:20

  flyman написав:
  ребе Нок написав:Токашо по интеру реклама от укрбуда - приведи друга и получите скидку!!!

прям як гербалайф,
шото одако будэт на КРЖН,
запомніть цей твітт

То давай, швидко продавай свій цоколь, поки за нього хоч раз в морду дають))
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:23

  Позитивчик написав:
  flyman написав:
  ребе Нок написав:Токашо по интеру реклама от укрбуда - приведи друга и получите скидку!!!

прям як гербалайф,
шото одако будэт на КРЖН,
запомніть цей твітт

То давай, швидко продавай свій цоколь, поки за нього хоч раз в морду дають))

учотка Первий відкрила "консерву"?
пора ізучить матчасть, і не путать віртуальний воздух з готовим бетон
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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