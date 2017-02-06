Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ребе Нок написав:Токашо по интеру реклама от укрбуда - приведи друга и получите скидку!!!
прям як гербалайф, шото одако будэт на КРЖН, запомніть цей твітт
Из шаромыг опасность грохнутся есть у кого пирамида продаж - КГС, Аркада, УКРБУД. Если у шаромыг окончатся участки под строительство. Сейчас напринимали кучу дпт где у КГС и Укрбуда наверняка есть десятки участков. А если у Аркада заберут участок на Осокорки Центральные (https://www.unian.net/multimedia/video/ ... rfild.html ) Аркада будет "непереливки"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
flyman написав:пора ізучить матчасть, і не путать віртуальний воздух з готовим бетон
готове дешевіть не буде? чи токо подвал не буде, а все інше буде?
Там критерий еще уже: готовое нежилое в Буче, купленное за "до одного хфонда" дешеветь не будет.
я вже рахую прохвіт: за два місяця економія на оренді $115, тобто прохвітабельність 137 оренд п.с. жду очєрєдну Мальвіну-собачатніцу на просмотрі, але ця ще із дітьом, чувствую шо можна "насмажить" до 100 арєнд
а тєпріли-загоняли Влад422 і 3бека тим временєм счєтають віртуальний прохвіт
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Там критерий еще уже: готовое нежилое в Буче, купленное за "до одного хфонда" дешеветь не будет.
я вже рахую прохвіт: за два місяця економія на оренді $115, тобто прохвітабельність 137 оренд п.с. жду очєрєдну Мальвіну-собачатніцу на просмотрі, але ця ще із дітьом, чувствую шо можна "насмажить" до 100 арєнд
а тєпріли-загоняли Влад422 і 3бека тим временєм счєтають віртуальний прохвіт
Флай, ну не гони. Не существует в природе женщин, еще и с детьми, готовых добровольно жить в таких условиях. Даже у радистки Кэт, когда она бежала с ребенком из гестапо, в люке, в котором она пряталась, условия были лучше - ибо интерьер и удобства +/- те же, но локейшн - центр Берлина.
airmax78 написав:Там критерий еще уже: готовое нежилое в Буче, купленное за "до одного хфонда" дешеветь не будет.
я вже рахую прохвіт: за два місяця економія на оренді $115, тобто прохвітабельність 137 оренд п.с. жду очєрєдну Мальвіну-собачатніцу на просмотрі, але ця ще із дітьом, чувствую шо можна "насмажить" до 100 арєнд
а тєпріли-загоняли Влад422 і 3бека тим временєм счєтають віртуальний прохвіт
Флай, ну не гони. Не существует в природе женщин, еще и с детьми, готовых добровольно жить в таких условиях. Даже у радистки Кэт, когда она бежала с ребенком из гестапо, в люке, в котором она пряталась, условия были лучше - ибо локейшн - центр Берлина.
та чего - цыганка под точку сбыта наркоты вполне может снять и с тремя детьми еще
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
flyman написав:я вже рахую прохвіт: за два місяця економія на оренді $115, тобто прохвітабельність 137 оренд п.с. жду очєрєдну Мальвіну-собачатніцу на просмотрі, але ця ще із дітьом, чувствую шо можна "насмажить" до 100 арєнд
а тєпріли-загоняли Влад422 і 3бека тим временєм счєтають віртуальний прохвіт
Флай, ну не гони. Не существует в природе женщин, еще и с детьми, готовых добровольно жить в таких условиях. Даже у радистки Кэт, когда она бежала с ребенком из гестапо, в люке, в котором она пряталась, условия были лучше - ибо локейшн - центр Берлина.
та чего - цыганка под точку сбыта наркоты вполне может снять и с тремя детьми еще
Ыыыы... Так че, такі "комерційна нерухомість" у Флая?
airmax78 написав:Там критерий еще уже: готовое нежилое в Буче, купленное за "до одного хфонда" дешеветь не будет.
я вже рахую прохвіт: за два місяця економія на оренді $115, тобто прохвітабельність 137 оренд п.с. жду очєрєдну Мальвіну-собачатніцу на просмотрі, але ця ще із дітьом, чувствую шо можна "насмажить" до 100 арєнд
а тєпріли-загоняли Влад422 і 3бека тим временєм счєтають віртуальний прохвіт
Флай, ну не гони. Не существует в природе женщин, еще и с детьми, готовых добровольно жить в таких условиях. Даже у радистки Кэт, когда она бежала с ребенком из гестапо, в люке, в котором она пряталась, условия были лучше - ибо интерьер и удобства +/- те же, но локейшн - центр Берлина.
каже, що ленлорди не люблять орендаторів з тваринками, хоча з дітьми ще так-сяк, а з собачками-кошечками завтик
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.