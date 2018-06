Додано: Пон 18 чер, 2018 16:38

airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав: Там критерий еще уже: готовое нежилое в Буче, купленное за "до одного хфонда" дешеветь не будет. Там критерий еще уже: готовое нежилое в Буче, купленное за "до одного хфонда" дешеветь не будет.

я вже рахую прохвіт:

за два місяця економія на оренді $115, тобто прохвітабельність 137 оренд

п.с.

жду очєрєдну Мальвіну-собачатніцу на просмотрі, але ця ще із дітьом, чувствую шо можна "насмажить" до 100 арєнд



а тєпріли-загоняли Влад422 і 3бека тим временєм счєтають віртуальний прохвіт я вже рахую прохвіт:за два місяця економія на оренді $115, тобто прохвітабельність 137 орендп.с.жду очєрєдну Мальвіну-собачатніцу на просмотрі, але ця ще із дітьом, чувствую шо можна "насмажить" до 100 арєнда тєпріли-загоняли Влад422 і 3бека тим временєм счєтають віртуальний прохвіт

Флай, ну не гони. Не существует в природе женщин, еще и с детьми, готовых добровольно жить в таких условиях. Даже у радистки Кэт, когда она бежала с ребенком из гестапо, в люке, в котором она пряталась, условия были лучше - ибо локейшн - центр Берлина. Флай, ну не гони. Не существует в природе женщин, еще и с детьми, готовых добровольно жить в таких условиях. Даже у радистки Кэт, когда она бежала с ребенком из гестапо, в люке, в котором она пряталась, условия были лучше - ибо локейшн - центр Берлина.



та чего - цыганка под точку сбыта наркоты вполне может снять

и с тремя детьми еще та чего - цыганка под точку сбыта наркоты вполне может снятьи с тремя детьми еще

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.