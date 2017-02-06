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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13821383138413851386>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 935
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
10%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
196
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
146
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 935
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:29

  flyman написав:
  ребе Нок написав:Токашо по интеру реклама от укрбуда - приведи друга и получите скидку!!!

прям як гербалайф,
шото одако будэт на КРЖН,
запомніть цей твітт

Из шаромыг опасность грохнутся есть у кого пирамида продаж - КГС, Аркада, УКРБУД.
Если у шаромыг окончатся участки под строительство. Сейчас напринимали кучу дпт
где у КГС и Укрбуда наверняка есть десятки участков.
А если у Аркада заберут участок на Осокорки Центральные (https://www.unian.net/multimedia/video/ ... rfild.html ) Аркада будет "непереливки"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:32

Обладатели современных панелей от дбк в кристере, напишите какие минусы проживания в этом доме на последнем этаже. Спасибо
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:55

  flyman написав:пора ізучить матчасть, і не путать віртуальний воздух з готовим бетон


готове дешевіть не буде? чи токо подвал не буде, а все інше буде?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:00

  trololo написав:
  flyman написав:пора ізучить матчасть, і не путать віртуальний воздух з готовим бетон


готове дешевіть не буде? чи токо подвал не буде, а все інше буде?

Там критерий еще уже: готовое нежилое в Буче, купленное за "до одного хфонда" дешеветь не будет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто хочет меня увидеть, сегодня с 22 часов до утра бухаю в Зелёном театре.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:27

  airmax78 написав:
  trololo написав:
  flyman написав:пора ізучить матчасть, і не путать віртуальний воздух з готовим бетон


готове дешевіть не буде? чи токо подвал не буде, а все інше буде?

Там критерий еще уже: готовое нежилое в Буче, купленное за "до одного хфонда" дешеветь не будет.

я вже рахую прохвіт:
за два місяця економія на оренді $115, тобто прохвітабельність 137 оренд
п.с.
жду очєрєдну Мальвіну-собачатніцу на просмотрі, але ця ще із дітьом, чувствую шо можна "насмажить" до 100 арєнд

а тєпріли-загоняли Влад422 і 3бека тим временєм счєтають віртуальний прохвіт
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:36

  flyman написав:
  airmax78 написав:Там критерий еще уже: готовое нежилое в Буче, купленное за "до одного хфонда" дешеветь не будет.

я вже рахую прохвіт:
за два місяця економія на оренді $115, тобто прохвітабельність 137 оренд
п.с.
жду очєрєдну Мальвіну-собачатніцу на просмотрі, але ця ще із дітьом, чувствую шо можна "насмажить" до 100 арєнд

а тєпріли-загоняли Влад422 і 3бека тим временєм счєтають віртуальний прохвіт

Флай, ну не гони. Не существует в природе женщин, еще и с детьми, готовых добровольно жить в таких условиях. Даже у радистки Кэт, когда она бежала с ребенком из гестапо, в люке, в котором она пряталась, условия были лучше - ибо интерьер и удобства +/- те же, но локейшн - центр Берлина.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:38

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Там критерий еще уже: готовое нежилое в Буче, купленное за "до одного хфонда" дешеветь не будет.

я вже рахую прохвіт:
за два місяця економія на оренді $115, тобто прохвітабельність 137 оренд
п.с.
жду очєрєдну Мальвіну-собачатніцу на просмотрі, але ця ще із дітьом, чувствую шо можна "насмажить" до 100 арєнд

а тєпріли-загоняли Влад422 і 3бека тим временєм счєтають віртуальний прохвіт

Флай, ну не гони. Не существует в природе женщин, еще и с детьми, готовых добровольно жить в таких условиях. Даже у радистки Кэт, когда она бежала с ребенком из гестапо, в люке, в котором она пряталась, условия были лучше - ибо локейшн - центр Берлина.


та чего - цыганка под точку сбыта наркоты вполне может снять
и с тремя детьми еще
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:41

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:я вже рахую прохвіт:
за два місяця економія на оренді $115, тобто прохвітабельність 137 оренд
п.с.
жду очєрєдну Мальвіну-собачатніцу на просмотрі, але ця ще із дітьом, чувствую шо можна "насмажить" до 100 арєнд

а тєпріли-загоняли Влад422 і 3бека тим временєм счєтають віртуальний прохвіт

Флай, ну не гони. Не существует в природе женщин, еще и с детьми, готовых добровольно жить в таких условиях. Даже у радистки Кэт, когда она бежала с ребенком из гестапо, в люке, в котором она пряталась, условия были лучше - ибо локейшн - центр Берлина.


та чего - цыганка под точку сбыта наркоты вполне может снять
и с тремя детьми еще

Ыыыы... Так че, такі "комерційна нерухомість" у Флая?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:41

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Там критерий еще уже: готовое нежилое в Буче, купленное за "до одного хфонда" дешеветь не будет.

я вже рахую прохвіт:
за два місяця економія на оренді $115, тобто прохвітабельність 137 оренд
п.с.
жду очєрєдну Мальвіну-собачатніцу на просмотрі, але ця ще із дітьом, чувствую шо можна "насмажить" до 100 арєнд

а тєпріли-загоняли Влад422 і 3бека тим временєм счєтають віртуальний прохвіт

Флай, ну не гони. Не существует в природе женщин, еще и с детьми, готовых добровольно жить в таких условиях. Даже у радистки Кэт, когда она бежала с ребенком из гестапо, в люке, в котором она пряталась, условия были лучше - ибо интерьер и удобства +/- те же, но локейшн - центр Берлина.

каже, що ленлорди не люблять орендаторів з тваринками, хоча з дітьми ще так-сяк, а з собачками-кошечками завтик
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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