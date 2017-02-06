Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Флай, ну не гони. Не существует в природе женщин, еще и с детьми, готовых добровольно жить в таких условиях. Даже у радистки Кэт, когда она бежала с ребенком из гестапо, в люке, в котором она пряталась, условия были лучше - ибо интерьер и удобства +/- те же, но локейшн - центр Берлина.
каже, що ленлорди не люблять орендаторів з тваринками, хоча з дітьми ще так-сяк, а з собачками-кошечками завтик
Не, ну если она собачку выгуливать прямо в цоколе планирует - тогда могу понять. Но версия К-Конговца выглядит реалистичнее. Заключайте параллельно договор профит-шеринга на %% от доходов.
flyman написав:я вже рахую прохвіт: за два місяця економія на оренді $115, тобто прохвітабельність 137 оренд п.с. жду очєрєдну Мальвіну-собачатніцу на просмотрі, але ця ще із дітьом, чувствую шо можна "насмажить" до 100 арєнд
а тєпріли-загоняли Влад422 і 3бека тим временєм счєтають віртуальний прохвіт
flyman написав:я вже рахую прохвіт: за два місяця економія на оренді $115, тобто прохвітабельність 137 оренд п.с. жду очєрєдну Мальвіну-собачатніцу на просмотрі, але ця ще із дітьом, чувствую шо можна "насмажить" до 100 арєнд
а тєпріли-загоняли Влад422 і 3бека тим временєм счєтають віртуальний прохвіт
flyman написав:я вже рахую прохвіт: за два місяця економія на оренді $115, тобто прохвітабельність 137 оренд п.с. жду очєрєдну Мальвіну-собачатніцу на просмотрі, але ця ще із дітьом, чувствую шо можна "насмажить" до 100 арєнд
а тєпріли-загоняли Влад422 і 3бека тим временєм счєтають віртуальний прохвіт
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Домік малює падіння бо перед тим рік "малював" зростання. Тепер змушений привести ціну до більш-менш реального значення. Хоча, якщо дивитись "без апроксимації" - то ціна зросла на 1$ за останні тиждень. Між іншим цікава стаття там: http://domik.ua/novosti/gde-kupit-kvart ... 56622.html Можна отримати 15-18% річних з оренди. Причому купляючи новобудову а не шлак! Це взагалі реально? Чи як завжди маніпуляція.