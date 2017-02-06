RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1383138413851386>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 935
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
10%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
196
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
146
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 935
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Обзор рынка недвижимости и аренды в Киеве:
https://strana.ua/articles/analysis/147 ... raine.html
Дядюшка Скрудж
 
Повідомлень: 26
З нами з: 02.06.18
Подякував: 29 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:43

  flyman написав:
  airmax78 написав:Флай, ну не гони. Не существует в природе женщин, еще и с детьми, готовых добровольно жить в таких условиях. Даже у радистки Кэт, когда она бежала с ребенком из гестапо, в люке, в котором она пряталась, условия были лучше - ибо интерьер и удобства +/- те же, но локейшн - центр Берлина.

каже, що ленлорди не люблять орендаторів з тваринками, хоча з дітьми ще так-сяк, а з собачками-кошечками завтик

Не, ну если она собачку выгуливать прямо в цоколе планирует - тогда могу понять. Но версия К-Конговца выглядит реалистичнее. Заключайте параллельно договор профит-шеринга на %% от доходов.
airmax78
 
Повідомлень: 24725
З нами з: 25.10.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 2816 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:46

  flyman написав:я вже рахую прохвіт:
за два місяця економія на оренді $115, тобто прохвітабельність 137 оренд
п.с.
жду очєрєдну Мальвіну-собачатніцу на просмотрі, але ця ще із дітьом, чувствую шо можна "насмажить" до 100 арєнд

а тєпріли-загоняли Влад422 і 3бека тим временєм счєтають віртуальний прохвіт



Зображення


https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/sdam-1 ... AptQm.html


Теряюсь в догадках- гетто или наркопритон?
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12753
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1667 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:48

  Дядюшка Скрудж написав:Обзор рынка недвижимости и аренды в Киеве:
https://strana.ua/articles/analysis/147 ... raine.html

Договорились же, вроде, странууа, русвесну, рашутудей сюда не тягать.
airmax78
 
Повідомлень: 24725
З нами з: 25.10.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 2816 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:51

  Первый написав:
  flyman написав:я вже рахую прохвіт:
за два місяця економія на оренді $115, тобто прохвітабельність 137 оренд
п.с.
жду очєрєдну Мальвіну-собачатніцу на просмотрі, але ця ще із дітьом, чувствую шо можна "насмажить" до 100 арєнд

а тєпріли-загоняли Влад422 і 3бека тим временєм счєтають віртуальний прохвіт



Зображення


https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/sdam-1 ... AptQm.html


Теряюсь в догадках- гетто или наркопритон?

Не, это какое-то лухури по сравнению с тем, что предлагает в аренду Флай.
airmax78
 
Повідомлень: 24725
З нами з: 25.10.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 2816 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:51

  Первый написав:
  flyman написав:я вже рахую прохвіт:
за два місяця економія на оренді $115, тобто прохвітабельність 137 оренд
п.с.
жду очєрєдну Мальвіну-собачатніцу на просмотрі, але ця ще із дітьом, чувствую шо можна "насмажить" до 100 арєнд

а тєпріли-загоняли Влад422 і 3бека тим временєм счєтають віртуальний прохвіт



Зображення


https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/sdam-1 ... AptQm.html


Теряюсь в догадках- гетто или наркопритон?

йопта, канкурірующа хвірма детектед!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14039
З нами з: 09.03.14
Подякував: 822 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:53

  Frant написав:Домік.уа продовжує малювати падіння цін КРЖН.
Очевидно, редактори Доміка.уа не читають рожевоокулярні прогнози наших "ікспертів")))
http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html

Домік малює падіння бо перед тим рік "малював" зростання. Тепер змушений привести ціну до більш-менш реального значення. Хоча, якщо дивитись "без апроксимації" - то ціна зросла на 1$ за останні тиждень.
Між іншим цікава стаття там: http://domik.ua/novosti/gde-kupit-kvart ... 56622.html
Можна отримати 15-18% річних з оренди. Причому купляючи новобудову а не шлак! Це взагалі реально? Чи як завжди маніпуляція.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1029
З нами з: 11.11.14
Подякував: 105 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:56

airmax78
Лухури? От це? В новому будинку? Грибок і стіни вже пісец. Підлога ЖЕСТЬ. В тексті- можна з дитиною....

Зображення
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12753
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1667 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:57

  airmax78 написав:Ыыыы... Так че, такі "комерційна нерухомість" у Флая?


в окошке кормушку оформит для выдачи товара, шоп клиентам на кортах удобно было - это ж буча епта
большой потенциал у объекта, то просто с флая девелопер никакой
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3779
З нами з: 05.06.16
Подякував: 199 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 17:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Коли вже ті нові світлини будуть з того цоколя, щоб ми всі бачили, на що клюють Мальвіни?
Tekken
 
Повідомлень: 26
З нами з: 21.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1383138413851386>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1080, 1081, 1082
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10812 1971754
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 чер, 2018 16:00
zahar_
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 85583
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24324
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10116)
18.06.2018 18:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.