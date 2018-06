Додано: Пон 18 чер, 2018 16:57

airmax78 написав: Ыыыы... Так че, такі "комерційна нерухомість" у Флая? Ыыыы... Так че, такі "комерційна нерухомість" у Флая?



в окошке кормушку оформит для выдачи товара, шоп клиентам на кортах удобно было - это ж буча епта

большой потенциал у объекта, то просто с флая девелопер никакой в окошке кормушку оформит для выдачи товара, шоп клиентам на кортах удобно было - это ж буча ептабольшой потенциал у объекта, то просто с флая девелопер никакой

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.