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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 чер, 2018 17:13
Люди негативщики б*** отстаньте от флая
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Пон 18 чер, 2018 17:42
Кажете, що більшість орендодавців відмовляють сім'ям з дітьми?
Так в чім проблема, якщо ремонт вже не першої свіжості?
Дописуєте в оголошені: "...якщо з дітьми, то +500, чи 1 000грн/міс. до оренди", і все.
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Tekken
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Додано: Пон 18 чер, 2018 18:11
хотів гівна - відкрив "страна" (с)
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Пон 18 чер, 2018 18:21
Tekken написав:
Коли вже ті нові світлини будуть з того цоколя, щоб ми всі бачили, на що клюють Мальвіни?
Все ждут. Но боятся просить, т.к. Флай уже знает, что хорошие фотки денег стоят и бесплатно может уже и не запостить здесь такой взрывной контент. В прошлый раз ветка зависла.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 18:31
andrijk777 написав:
Домік малює падіння бо перед тим рік "малював" зростання. Тепер змушений привести ціну до більш-менш реального значення. Хоча, якщо дивитись "без апроксимації" - то ціна зросла на 1$ за останні тиждень.
Походу, Домик рисует дешевей, чтобы с августа нарисовать новый дорожай
Востаннє редагувалось antey1969
в Пон 18 чер, 2018 18:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 18:31
цоколь, диван с олх, видеокамера, мальвина, стриминг с кастинга = нереальный профит. флай тупит
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Пон 18 чер, 2018 18:43
trololo написав:
цоколь, диван с олх, видеокамера, мальвина, стриминг с кастинга = нереальный профит. флай тупит
Забыли собачку... Фубля.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 18:47
Gastarbaiter написав:
А тем временем в Боярских ипенях:
"дівчата викрали з рюкзака місцевої жительки мобільний телефон iPhone X вартістю понад 32 тисячі гривень."
Денег у людей нет, говорите?
І до чого цей висер?
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Додано: Пон 18 чер, 2018 18:51
airmax78 написав: trololo написав:
цоколь, диван с олх, видеокамера, мальвина, стриминг с кастинга = нереальный профит. флай тупит
Забыли собачку... Фубля.
не одобряю, но и не осуждаю, в принципе. лишь бы собачка довольна была
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 18 чер, 2018 19:27
antey1969 написав: andrijk777 написав:
Домік малює падіння бо перед тим рік "малював" зростання. Тепер змушений привести ціну до більш-менш реального значення. Хоча, якщо дивитись "без апроксимації" - то ціна зросла на 1$ за останні тиждень.
Походу, Домик рисует дешевей, чтобы с августа нарисовать новый дорожай
После того как домик обосрался с прологодним "дорожаем" расматривать его динамику в приличном обществе моветон.
Тем более что к "сезону продаж" эти брехуны опять могут начать "рисовать" рост.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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