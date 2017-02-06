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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1383138413851386

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 935
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
10%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
196
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
146
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 935
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 17:13

Люди негативщики б*** отстаньте от флая
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 17:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кажете, що більшість орендодавців відмовляють сім'ям з дітьми?

Так в чім проблема, якщо ремонт вже не першої свіжості?

Дописуєте в оголошені: "...якщо з дітьми, то +500, чи 1 000грн/міс. до оренди", і все.
Tekken
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:11

  Дядюшка Скрудж написав:Обзор рынка недвижимости и аренды в Киеве:
https://strana.ua/articles/analysis/147 ... raine.html


хотів гівна - відкрив "страна" (с)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:21

  Tekken написав:Коли вже ті нові світлини будуть з того цоколя, щоб ми всі бачили, на що клюють Мальвіни?

Все ждут. Но боятся просить, т.к. Флай уже знает, что хорошие фотки денег стоят и бесплатно может уже и не запостить здесь такой взрывной контент. В прошлый раз ветка зависла.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:31

  andrijk777 написав:
  Frant написав:Домік.уа продовжує малювати падіння цін КРЖН.
Очевидно, редактори Доміка.уа не читають рожевоокулярні прогнози наших "ікспертів")))
http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html

Домік малює падіння бо перед тим рік "малював" зростання. Тепер змушений привести ціну до більш-менш реального значення. Хоча, якщо дивитись "без апроксимації" - то ціна зросла на 1$ за останні тиждень.

Походу, Домик рисует дешевей, чтобы с августа нарисовать новый дорожай :roll:
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 18 чер, 2018 18:34, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:31

цоколь, диван с олх, видеокамера, мальвина, стриминг с кастинга = нереальный профит. флай тупит
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:43

  trololo написав:цоколь, диван с олх, видеокамера, мальвина, стриминг с кастинга = нереальный профит. флай тупит

Забыли собачку... Фубля.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:47

  Gastarbaiter написав:А тем временем в Боярских ипенях:
"дівчата викрали з рюкзака місцевої жительки мобільний телефон iPhone X вартістю понад 32 тисячі гривень."

Денег у людей нет, говорите?

І до чого цей висер?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:51

  airmax78 написав:
  trololo написав:цоколь, диван с олх, видеокамера, мальвина, стриминг с кастинга = нереальный профит. флай тупит

Забыли собачку... Фубля.

не одобряю, но и не осуждаю, в принципе. лишь бы собачка довольна была
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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