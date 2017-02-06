Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Так НЛ - это не серебряная миля - там цены только вниз. Кто-то ж приводил слова риелтеров: там уже ценник от 1500. Реус, кстати, молчит - партизан. Видимо уже бегает по просмотрам.
Мне это все уже не интересно, т. к. бизнес продал, всю недвижимость продал. Уезжаю в другую страну. Там имею небольшой бизнес. Не так интересно как в Украине по доходам, но стабильно и предсказуемо. Куда переезжаю не скажу. Всем удачных продаж и покупок!
airmax78 написав:Так НЛ - это не серебряная миля - там цены только вниз. Кто-то ж приводил слова риелтеров: там уже ценник от 1500. Реус, кстати, молчит - партизан. Видимо уже бегает по просмотрам.
Мне это все уже не интересно, т. к. бизнес продал, всю недвижимость продал. Уезжаю в другую страну. Там имею небольшой бизнес. Не так интересно как в Украине по доходам, но стабильно и предсказуемо. Куда переезжаю не скажу. Всем удачных продаж и покупок!
airmax78 написав:Так НЛ - это не серебряная миля - там цены только вниз. Кто-то ж приводил слова риелтеров: там уже ценник от 1500. Реус, кстати, молчит - партизан. Видимо уже бегает по просмотрам.
Мне это все уже не интересно, т. к. бизнес продал, всю недвижимость продал. Уезжаю в другую страну. Там имею небольшой бизнес. Не так интересно как в Украине по доходам, но стабильно и предсказуемо. Куда переезжаю не скажу. Всем удачных продаж и покупок!
Блин, ну хоть намекните про теплую гавань?
Давно присматривал для себя запасной аэродром. Не озвучиваю по причине того, что это не касается темы ветки. Кстати продал ФК с профитом и довольно быстро т. к. ремонт оч. качественный и цена адекватная как для такого ремонта.