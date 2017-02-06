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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 935
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
10%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
196
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
146
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 935
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 19:41

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:ну так и мне тогда верить не стоит - я за шо купил, за то и продаю, официальное подтверждение есть тока по хелси-сити

Я вот это имел в виду:Зображення
Остается место только напртив ФК2, за Интервал Плазой.


Не, не там. Напротив новуса на др народов.там уже техника стоит.

Там две стройки. Через дорогу от Новуса или справа от Новуса?
Через дорогу, что то малоэтажное. Исходя из уже залитого монолита исхожу.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 20:13

  airmax78 написав:Так НЛ - это не серебряная миля - там цены только вниз. Кто-то ж приводил слова риелтеров: там уже ценник от 1500. Реус, кстати, молчит - партизан. Видимо уже бегает по просмотрам.

Мне это все уже не интересно, т. к. бизнес продал, всю недвижимость продал. Уезжаю в другую страну. Там имею небольшой бизнес. Не так интересно как в Украине по доходам, но
стабильно и предсказуемо. Куда переезжаю не скажу. Всем удачных продаж и покупок!
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 20:25

  reus написав:
  airmax78 написав:Так НЛ - это не серебряная миля - там цены только вниз. Кто-то ж приводил слова риелтеров: там уже ценник от 1500. Реус, кстати, молчит - партизан. Видимо уже бегает по просмотрам.

Мне это все уже не интересно, т. к. бизнес продал, всю недвижимость продал. Уезжаю в другую страну. Там имею небольшой бизнес. Не так интересно как в Украине по доходам, но
стабильно и предсказуемо. Куда переезжаю не скажу. Всем удачных продаж и покупок!

Блин, ну хоть намекните про теплую гавань?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 20:39

  BIGor написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Так НЛ - это не серебряная миля - там цены только вниз. Кто-то ж приводил слова риелтеров: там уже ценник от 1500. Реус, кстати, молчит - партизан. Видимо уже бегает по просмотрам.

Мне это все уже не интересно, т. к. бизнес продал, всю недвижимость продал. Уезжаю в другую страну. Там имею небольшой бизнес. Не так интересно как в Украине по доходам, но
стабильно и предсказуемо. Куда переезжаю не скажу. Всем удачных продаж и покупок!

Блин, ну хоть намекните про теплую гавань?

Давно присматривал для себя запасной аэродром. Не озвучиваю по причине того, что это не касается темы ветки. Кстати продал ФК с профитом и довольно быстро т. к. ремонт оч. качественный и цена адекватная как для такого ремонта.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 20:42

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:А тем временем в Боярских ипенях:
"дівчата викрали з рюкзака місцевої жительки мобільний телефон iPhone X вартістю понад 32 тисячі гривень."

Денег у людей нет, говорите?

І до чого цей висер?

До того, шо тот ипон стоит как 15% квартиры в этой Боярке.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 20:43

  BIGor написав:Блин, ну хоть намекните про теплую гавань?

В Маке до 18 злотых/час платят уже. Подумайте!
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 21:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

reus написав:
  airmax78 написав:Так НЛ - это не серебряная миля - там цены только вниз. Кто-то ж приводил слова риелтеров: там уже ценник от 1500. Реус, кстати, молчит - партизан. Видимо уже бегает по просмотрам.

Мне это все уже не интересно, т. к. бизнес продал, всю недвижимость продал. Уезжаю в другую страну. Там имею небольшой бизнес. Не так интересно как в Украине по доходам, но
стабильно и предсказуемо. Куда переезжаю не скажу. Всем удачных продаж и покупок!
Теперь вы понимаете почему НПЛ будет по 1500?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 21:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тем временем в Вишневом 1к. совкошлак по 17 000 уе уже закончился.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 21:23

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Блин, ну хоть намекните про теплую гавань?

В Маке до 18 злотых/час платят уже. Подумайте!

К чему этот висер?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 21:25

  Gastarbaiter написав:До того, шо тот ипон стоит как 15% квартиры в этой Боярке.

Квартыры в Боярке уже по 8 куе? :shock: Буиттокадаражать(С).
BIGor
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