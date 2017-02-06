Речь идет о каких-то смешных деньгах, как для ветки недвижимости. Мелко плаваешь.Во-вторых, это два месяца жизни в минус.Если бы ты еще загнал строителей, сделал за месяц минималистический ремонт, закупил недорогую бу мебель и жил, то был бы хоть какой-то респект. Денег немного, человек экономит, живет по деньгам.Тут же у некоторых фермеров коровы в лучших условиях живут. Жить в цоколе, в пригороде, в голых стенах и унитазе на кирпичах человеку, у которого якобы депозиты, кэшфло, который активно участвует в обсуждении тенденций рынка недвижимости, это, как по мне, за гранью нормальности.

Несколько лет назад я прочел в газетах, что на Волге, на одном из

пароходов, умер один нищий, ходивший в отрепье, просивший о милостыню, всем

там известный. У него, по смерти его, нашли зашитыми в его рубище до трех

тысяч кредитными билетами. На днях я опять читал про одного нищего, из благородных, ходившего по трактирам и протягивавшего там руку. Его

арестовали и нашли при нем до пяти тысяч рублей. Отсюда прямо два вывода:

первый - упорство в накоплении, даже копеечными суммами, впоследствии дает

громадные результаты (время тут ничего не значит), и второй - что самая

нехитрая форма наживания, но лишь непрерывная, обеспечена в успехе

математически.