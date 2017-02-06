|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 чер, 2018 21:30
trololo написав:
хотів гівна - відкрив "страна" (с)
а для дядушкы скруджа цэ пожывна рэчовына
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 9577
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 414 раз.
- Подякували: 879 раз.
-
- Профіль
-
1
-
Дядюшка Скрудж
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 02.06.18
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 чер, 2018 21:46
flyman написав:
https://news.finance.ua/ua/news/-/42846 ... i-20-rokiv
zahar_ написав:antonivs3
Разволновался прохожий. Похоже, прелесЦь с момента покупки и ремонта в ней - подешевела этак на 30%, а то и более.
Он шо влада не читает - факторы удешевления отыграны даль тока буит даражай.
?
по пенсіям вийшли на рівень 2006, може і по цінам КРЖН вийдем оптимістичненько в 2006?
Не знаю, как в Киеве, но в Харькове сейчас, как и последние пару лет, вполне уровень начала-середины 2006. Однушка без особого ремонта возле приличного метро как тогда стоила 25, так и сейчас. Осенью 2006 был загон и она поднялась до 33-35.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 4372
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 597 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 чер, 2018 21:52
reus написав: airmax78 написав:
Так НЛ - это не серебряная миля - там цены только вниз. Кто-то ж приводил слова риелтеров: там уже ценник от 1500. Реус, кстати, молчит - партизан. Видимо уже бегает по просмотрам.
Мне это все уже не интересно, т. к. бизнес продал, всю недвижимость продал. Уезжаю в другую страну. Там имею небольшой бизнес. Не так интересно как в Украине по доходам, но
стабильно и предсказуемо. Куда переезжаю не скажу. Всем удачных продаж и покупок!
А КУ ЕТЬ
Новый прогноз по НЛ: 1куе за квадрат в сентябре 2019.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24736
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 659 раз.
- Подякували: 2818 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 18 чер, 2018 21:58
И это Реус, у которого, что ни знакомый, то успешный украинец. Не говоря уже о нем самом. Я в шоке. Сказать что это зрада - это просто промолчать.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24736
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 659 раз.
- Подякували: 2818 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 18 чер, 2018 22:02
flyman написав:
я вже рахую прохвіт:
за два місяця економія на оренді $115, тобто прохвітабельність 137 оренд
п.с.
жду очєрєдну Мальвіну-собачатніцу на просмотрі, але ця ще із дітьом, чувствую шо можна "насмажить" до 100 арєнд
а тєпріли-загоняли Влад422 і 3бека тим временєм счєтають віртуальний прохвіт
Речь идет о каких-то смешных деньгах, как для ветки недвижимости. Мелко плаваешь.
Во-вторых, это два месяца жизни в минус.
Если бы ты еще загнал строителей, сделал за месяц минималистический ремонт, закупил недорогую бу мебель и жил, то был бы хоть какой-то респект. Денег немного, человек экономит, живет по деньгам.
Тут же у некоторых фермеров коровы в лучших условиях живут. Жить в цоколе, в пригороде, в голых стенах и унитазе на кирпичах человеку, у которого якобы депозиты, кэшфло, который активно участвует в обсуждении тенденций рынка недвижимости, это, как по мне, за гранью нормальности.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 4372
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 597 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 чер, 2018 22:05
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Так НЛ - это не серебряная миля - там цены только вниз. Кто-то ж приводил слова риелтеров: там уже ценник от 1500. Реус, кстати, молчит - партизан. Видимо уже бегает по просмотрам.
Мне это все уже не интересно, т. к. бизнес продал, всю недвижимость продал. Уезжаю в другую страну. Там имею небольшой бизнес. Не так интересно как в Украине по доходам, но
стабильно и предсказуемо. Куда переезжаю не скажу. Всем удачных продаж и покупок!
А КУ ЕТЬ
Новый прогноз по НЛ: 1куе за квадрат в сентябре 2019.
Вы фантазер
У покупателей НЛ денег куры не клюют(с)
Если озвучу за сколько продал свою прелесть, все равно не поверите. Так это далеко не НЛ.
Новостройки дешеветь не будут. Шлак еще чуток просядет.
Может вернусь на пенсию. А пока попробую хлеба чужинского.
Желаю вам удачной покупки!
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3310
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 820 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 чер, 2018 22:08
Vlad442 написав: flyman написав:
я вже рахую прохвіт:
за два місяця економія на оренді $115, тобто прохвітабельність 137 оренд
п.с.
жду очєрєдну Мальвіну-собачатніцу на просмотрі, але ця ще із дітьом, чувствую шо можна "насмажить" до 100 арєнд
а тєпріли-загоняли Влад422 і 3бека тим временєм счєтають віртуальний прохвіт
Речь идет о каких-то смешных деньгах, как для ветки недвижимости. Мелко плаваешь.
Во-вторых, это два месяца жизни в минус.
Если бы ты еще загнал строителей, сделал за месяц минималистический ремонт, закупил недорогую бу мебель и жил, то был бы хоть какой-то респект. Денег немного, человек экономит, живет по деньгам.
Тут же у некоторых фермеров коровы в лучших условиях живут. Жить в цоколе, в пригороде, в голых стенах и унитазе на кирпичах человеку, у которого якобы депозиты, кэшфло, который активно участвует в обсуждении тенденций рынка недвижимости, это, как по мне, за гранью нормальности.
Несколько лет назад я прочел в газетах, что на Волге, на одном из
пароходов, умер один нищий, ходивший в отрепье, просивший о милостыню, всем
там известный. У него, по смерти его, нашли зашитыми в его рубище до трех
тысяч кредитными билетами. На днях я опять читал про одного нищего, из благородных, ходившего по трактирам и протягивавшего там руку. Его
арестовали и нашли при нем до пяти тысяч рублей. Отсюда прямо два вывода:
первый - упорство в накоплении, даже копеечными суммами, впоследствии дает
громадные результаты (время тут ничего не значит), и второй - что самая
нехитрая форма наживания, но лишь непрерывная, обеспечена в успехе
математически.
- написано более 140 лет назад
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 18 чер, 2018 22:10, всього редагувалось 1 раз.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24736
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 659 раз.
- Подякували: 2818 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 18 чер, 2018 22:11
reus написав:
Мне это все уже не интересно, т. к. бизнес продал, всю недвижимость продал. Уезжаю в другую страну. Там имею небольшой бизнес. Не так интересно как в Украине по доходам, но
стабильно и предсказуемо. Куда переезжаю не скажу. Всем удачных продаж и покупок!
Вот это каминг-аут. Грустно, если даже лучшие люди разочаровались...
Что причина такого решения? Давление государства? Отсутствие социальной инфраструктуры, защищенности, стабильности? Личные причины?
Просто непонятна логика - продать тут за 5 коп, на минимуме, хотя за такие деньги ты тут выше среднего, и уехать туда, где такие суммы характерны среднего или ниже среднего класса.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 4372
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 597 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|