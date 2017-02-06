Додано: Пон 18 чер, 2018 22:41

Vlad442 написав: Аирмакс не переживайте. У всех есть свои личные причины. Мы же не знаем обстоятельства, возраст. Может Реусу за 60, ему надоела возня с рабочими, конкурентами и он уехал к детям в Испанию нянчить внуков-правнуков, сидеть в кресле-качалке и кататься на рынок за свежими морепродуктами на Тесле. Аирмакс не переживайте. У всех есть свои личные причины. Мы же не знаем обстоятельства, возраст. Может Реусу за 60, ему надоела возня с рабочими, конкурентами и он уехал к детям в Испанию нянчить внуков-правнуков, сидеть в кресле-качалке и кататься на рынок за свежими морепродуктами на Тесле.

Да чего бы я переживал. Просто это уже классика жанра: чем больше человек говорит о том как он любит Украину - тем выше вероятность что он скоро уедет.У меня на работе трое таких. Знакомая с Русановки, которая тоже только сделала ремонт и отвечала мне на вопрос почему бы не переехать на Правый берег, глядя из окна на Лавру: "такие квартиры не продаются", во время Майдана перешла на украинский и сжигала в комментах в ФБ всех и вся - все продала и уже 3й год в Чикаго.