|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 чер, 2018 22:12
Блин, ну меня Реус не отпускает... Я уже сбился со счета, какой это по счету знакомый патриот, сделавший ноги из Украины.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24736
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 659 раз.
- Подякували: 2818 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 18 чер, 2018 22:15
airmax78 написав:
И это Реус, у которого, что ни знакомый, то успешный украинец. Не говоря уже о нем самом. Я в шоке. Сказать что это зрада - это просто промолчать.
В чем зрада? Я не был чиновником. Деньги зарабатывал честно. Я человек свободный никому ничего не должен. Никого не призываю уезжать. Украину люблю. Если москаль пойдет полномасштабной войной, приеду защищать. Гражданство пока не меняю. Я люблю что-то менять в своей жизни, получая новый опыт.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3310
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 820 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 чер, 2018 22:16
reus написав: airmax78 написав:
И это Реус, у которого, что ни знакомый, то успешный украинец. Не говоря уже о нем самом. Я в шоке. Сказать что это зрада - это просто промолчать.
В чем зрада? Я не был чиновником. Деньги зарабатывал честно. Я человек свободный никому ничего не должен. Никого не призываю уезжать. Украину люблю. Если москаль пойдет полномасштабной войной, приеду защищать. Гражданство пока не меняю. Я люблю что-то менять в своей жизни, получая новый опыт.
Да 100%. Поэтому ФК, которое "не продается и должно было достаться сыну", продали.
Гражданство пока
не меняю - понятное дело. Кто же вам так быстро гражданство в новой стране даст.
Просто к чему были эти лекции о том как в Украине все заипок и только не уставай денежку с пола поднимать и такой финал.
Я, кстати, ни в коем случае не осуждаю вас сейчас. Я осуждаю вас за тогда.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24736
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 659 раз.
- Подякували: 2818 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 18 чер, 2018 22:23
Vlad442 написав: reus написав:
Мне это все уже не интересно, т. к. бизнес продал, всю недвижимость продал. Уезжаю в другую страну. Там имею небольшой бизнес. Не так интересно как в Украине по доходам, но
стабильно и предсказуемо. Куда переезжаю не скажу. Всем удачных продаж и покупок!
Вот это каминг-аут. Грустно, если даже лучшие люди разочаровались...
Что причина такого решения? Давление государства? Отсутствие социальной инфраструктуры, защищенности, стабильности? Личные причины?
Просто непонятна логика - продать тут за 5 коп, на минимуме, хотя за такие деньги ты тут выше среднего, и уехать туда, где такие суммы характерны среднего или ниже среднего класса.
Я ни в чем не разочаровался. Больше личные причины. Но не на пустое место. Мог уехать давно, но обстоятельства сложились так, что уезжаю сейчас.
Там я тоже буду себя в финансовом вопросе чувствовать не плохо. Оч. хорошие перспективы, глупо было отказываться.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3310
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 820 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 чер, 2018 22:29
airmax78 написав:
Да 100%. Поэтому ФК, которое "не продается и должно было достаться сыну", продали.
Гражданство пока не меняю - понятное дело. Кто же вам так быстро гражданство в новой стране даст.
Просто к чему были эти лекции о том как в Украине все заипок и только не уставай денежку с пола поднимать и такой финал.
Я, кстати, ни в коем случае не осуждаю вас сейчас. Я осуждаю вас за тогда.
Сыну я собирался оставить ФК, если куплю НЛ Па 1,5 куе. Но ваш прогноз оказался не верным, теперь вынужден уехать
Я и сейчас не отказываюсь от своих слов, что кто хочет, тот зарабатывает, возможностей полно. Конкуренция позволяет.
На счет гражданства, есть возможность получить, но я пока не собираюсь.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3310
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 820 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 чер, 2018 22:33
airmax78 написав:
Блин, ну меня Реус не отпускает... Я уже сбился со счета, какой это по счету знакомый патриот, сделавший ноги из Украины.
reus написав:
Я ни в чем не разочаровался. Больше личные причины.
Аирмакс не переживайте. У всех есть свои личные причины. Мы же не знаем обстоятельства, возраст. Может Реусу за 60, ему надоела возня с рабочими, конкурентами и он уехал к детям в Испанию нянчить внуков-правнуков, сидеть в кресле-качалке и кататься на рынок за свежими морепродуктами на Тесле.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 4372
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 597 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 чер, 2018 22:34
Реус, люди, которые хотя бы в теории сохраняют возможность вернуться, всю недвигу не продают. А люди, которые выезжают с концами, не должны учить других, как им любить Украину.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24736
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 659 раз.
- Подякували: 2818 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 18 чер, 2018 22:37
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Блин, ну меня Реус не отпускает... Я уже сбился со счета, какой это по счету знакомый патриот, сделавший ноги из Украины.
reus написав:
Я ни в чем не разочаровался. Больше личные причины.
Аирмакс не переживайте. У всех есть свои личные причины. Мы же не знаем обстоятельства, возраст. Может Реусу за 60, ему надоела возня с рабочими, конкурентами и он уехал к детям в Испанию нянчить внуков-правнуков, сидеть в кресле-качалке и кататься на рынок за свежими морепродуктами на Тесле.
Мне 48 полон сил. Нянчить внуков рано
Бизнес в Украине был успешным.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3310
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 820 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 чер, 2018 22:41
Vlad442 написав:
Аирмакс не переживайте. У всех есть свои личные причины. Мы же не знаем обстоятельства, возраст. Может Реусу за 60, ему надоела возня с рабочими, конкурентами и он уехал к детям в Испанию нянчить внуков-правнуков, сидеть в кресле-качалке и кататься на рынок за свежими морепродуктами на Тесле.
Да чего бы я переживал. Просто это уже классика жанра: чем больше человек говорит о том как он любит Украину - тем выше вероятность что он скоро уедет.
У меня на работе трое таких. Знакомая с Русановки, которая тоже только сделала ремонт и отвечала мне на вопрос почему бы не переехать на Правый берег, глядя из окна на Лавру: "такие квартиры не продаются", во время Майдана перешла на украинский и сжигала в комментах в ФБ всех и вся - все продала и уже 3й год в Чикаго.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24736
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 659 раз.
- Подякували: 2818 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 18 чер, 2018 22:43
reus написав:
На счет гражданства, есть возможность получить, но я пока не собираюсь.
Только не говорите что это Россия. А то это будет контрольный в голову.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24736
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 659 раз.
- Подякували: 2818 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|