Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus написав:Мне это все уже не интересно, т. к. бизнес продал, всю недвижимость продал. Уезжаю в другую страну. Там имею небольшой бизнес. Не так интересно как в Украине по доходам, но стабильно и предсказуемо. Куда переезжаю не скажу. Всем удачных продаж и покупок!
Вот это каминг-аут. Грустно, если даже лучшие люди разочаровались... Что причина такого решения? Давление государства? Отсутствие социальной инфраструктуры, защищенности, стабильности? Личные причины? Просто непонятна логика - продать тут за 5 коп, на минимуме, хотя за такие деньги ты тут выше среднего, и уехать туда, где такие суммы характерны среднего или ниже среднего класса.
Я ни в чем не разочаровался. Больше личные причины. Но не на пустое место. Мог уехать давно, но обстоятельства сложились так, что уезжаю сейчас. Там я тоже буду себя в финансовом вопросе чувствовать не плохо. Оч. хорошие перспективы, глупо было отказываться.
airmax78 написав:Да 100%. Поэтому ФК, которое "не продается и должно было достаться сыну", продали. Гражданство пока не меняю - понятное дело. Кто же вам так быстро гражданство в новой стране даст. Просто к чему были эти лекции о том как в Украине все заипок и только не уставай денежку с пола поднимать и такой финал. Я, кстати, ни в коем случае не осуждаю вас сейчас. Я осуждаю вас за тогда.
Сыну я собирался оставить ФК, если куплю НЛ Па 1,5 куе. Но ваш прогноз оказался не верным, теперь вынужден уехать Я и сейчас не отказываюсь от своих слов, что кто хочет, тот зарабатывает, возможностей полно. Конкуренция позволяет. На счет гражданства, есть возможность получить, но я пока не собираюсь.
airmax78 написав:Блин, ну меня Реус не отпускает... Я уже сбился со счета, какой это по счету знакомый патриот, сделавший ноги из Украины.
reus написав:Я ни в чем не разочаровался. Больше личные причины.
Аирмакс не переживайте. У всех есть свои личные причины. Мы же не знаем обстоятельства, возраст. Может Реусу за 60, ему надоела возня с рабочими, конкурентами и он уехал к детям в Испанию нянчить внуков-правнуков, сидеть в кресле-качалке и кататься на рынок за свежими морепродуктами на Тесле.
airmax78 написав:Блин, ну меня Реус не отпускает... Я уже сбился со счета, какой это по счету знакомый патриот, сделавший ноги из Украины.
reus написав:Я ни в чем не разочаровался. Больше личные причины.
Аирмакс не переживайте. У всех есть свои личные причины. Мы же не знаем обстоятельства, возраст. Может Реусу за 60, ему надоела возня с рабочими, конкурентами и он уехал к детям в Испанию нянчить внуков-правнуков, сидеть в кресле-качалке и кататься на рынок за свежими морепродуктами на Тесле.
Мне 48 полон сил. Нянчить внуков рано Бизнес в Украине был успешным.
Vlad442 написав:Аирмакс не переживайте. У всех есть свои личные причины. Мы же не знаем обстоятельства, возраст. Может Реусу за 60, ему надоела возня с рабочими, конкурентами и он уехал к детям в Испанию нянчить внуков-правнуков, сидеть в кресле-качалке и кататься на рынок за свежими морепродуктами на Тесле.
Да чего бы я переживал. Просто это уже классика жанра: чем больше человек говорит о том как он любит Украину - тем выше вероятность что он скоро уедет. У меня на работе трое таких. Знакомая с Русановки, которая тоже только сделала ремонт и отвечала мне на вопрос почему бы не переехать на Правый берег, глядя из окна на Лавру: "такие квартиры не продаются", во время Майдана перешла на украинский и сжигала в комментах в ФБ всех и вся - все продала и уже 3й год в Чикаго.
Чего и стоило ожидать... Я тут за 700 км от киева в гостях у родителей. Из примерно 2х десятков дворовых - одна в рашке, 4 в польше. Однушки по 5-6 у.е. четырехкомнатные с "ойроремонтом" по 22-23. Реус поставил хорошою подножку лагерю безликих оптимистов. Велл дан