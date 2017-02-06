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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 935
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
10%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
196
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
146
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 935
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 22:23

  Vlad442 написав:
  reus написав:Мне это все уже не интересно, т. к. бизнес продал, всю недвижимость продал. Уезжаю в другую страну. Там имею небольшой бизнес. Не так интересно как в Украине по доходам, но
стабильно и предсказуемо. Куда переезжаю не скажу. Всем удачных продаж и покупок!

Вот это каминг-аут. Грустно, если даже лучшие люди разочаровались...
Что причина такого решения? Давление государства? Отсутствие социальной инфраструктуры, защищенности, стабильности? Личные причины?
Просто непонятна логика - продать тут за 5 коп, на минимуме, хотя за такие деньги ты тут выше среднего, и уехать туда, где такие суммы характерны среднего или ниже среднего класса.

Я ни в чем не разочаровался. Больше личные причины. Но не на пустое место. Мог уехать давно, но обстоятельства сложились так, что уезжаю сейчас.
Там я тоже буду себя в финансовом вопросе чувствовать не плохо. Оч. хорошие перспективы, глупо было отказываться.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 22:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Да 100%. Поэтому ФК, которое "не продается и должно было достаться сыну", продали.
Гражданство пока не меняю - понятное дело. Кто же вам так быстро гражданство в новой стране даст.
Просто к чему были эти лекции о том как в Украине все заипок и только не уставай денежку с пола поднимать и такой финал.
Я, кстати, ни в коем случае не осуждаю вас сейчас. Я осуждаю вас за тогда.

Сыну я собирался оставить ФК, если куплю НЛ Па 1,5 куе. Но ваш прогноз оказался не верным, теперь вынужден уехать :D
Я и сейчас не отказываюсь от своих слов, что кто хочет, тот зарабатывает, возможностей полно. Конкуренция позволяет.
На счет гражданства, есть возможность получить, но я пока не собираюсь.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 22:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Блин, ну меня Реус не отпускает... Я уже сбился со счета, какой это по счету знакомый патриот, сделавший ноги из Украины.
  reus написав:Я ни в чем не разочаровался. Больше личные причины.

Аирмакс не переживайте. У всех есть свои личные причины. Мы же не знаем обстоятельства, возраст. Может Реусу за 60, ему надоела возня с рабочими, конкурентами и он уехал к детям в Испанию нянчить внуков-правнуков, сидеть в кресле-качалке и кататься на рынок за свежими морепродуктами на Тесле.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 22:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Реус, люди, которые хотя бы в теории сохраняют возможность вернуться, всю недвигу не продают. А люди, которые выезжают с концами, не должны учить других, как им любить Украину.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 22:37

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Блин, ну меня Реус не отпускает... Я уже сбился со счета, какой это по счету знакомый патриот, сделавший ноги из Украины.
  reus написав:Я ни в чем не разочаровался. Больше личные причины.

Аирмакс не переживайте. У всех есть свои личные причины. Мы же не знаем обстоятельства, возраст. Может Реусу за 60, ему надоела возня с рабочими, конкурентами и он уехал к детям в Испанию нянчить внуков-правнуков, сидеть в кресле-качалке и кататься на рынок за свежими морепродуктами на Тесле.

Мне 48 полон сил. Нянчить внуков рано :D
Бизнес в Украине был успешным.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 22:41

  Vlad442 написав:Аирмакс не переживайте. У всех есть свои личные причины. Мы же не знаем обстоятельства, возраст. Может Реусу за 60, ему надоела возня с рабочими, конкурентами и он уехал к детям в Испанию нянчить внуков-правнуков, сидеть в кресле-качалке и кататься на рынок за свежими морепродуктами на Тесле.

Да чего бы я переживал. Просто это уже классика жанра: чем больше человек говорит о том как он любит Украину - тем выше вероятность что он скоро уедет.
У меня на работе трое таких. Знакомая с Русановки, которая тоже только сделала ремонт и отвечала мне на вопрос почему бы не переехать на Правый берег, глядя из окна на Лавру: "такие квартиры не продаются", во время Майдана перешла на украинский и сжигала в комментах в ФБ всех и вся - все продала и уже 3й год в Чикаго.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 22:43

  reus написав:На счет гражданства, есть возможность получить, но я пока не собираюсь.

Только не говорите что это Россия. А то это будет контрольный в голову.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 22:45

  airmax78 написав:
  reus написав:На счет гражданства, есть возможность получить, но я пока не собираюсь.

Только не говорите что это Россия. А то это будет контрольный выстрел.


оставьте человека в покое, выпейте воды. думаю, польша :)
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trololo
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 22:47

Чего и стоило ожидать... Я тут за 700 км от киева в гостях у родителей. Из примерно 2х десятков дворовых - одна в рашке, 4 в польше. Однушки по 5-6 у.е. четырехкомнатные с "ойроремонтом" по 22-23. Реус поставил хорошою подножку лагерю безликих оптимистов. Велл дан
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 22:50

  trololo написав:
  airmax78 написав:Только не говорите что это Россия. А то это будет контрольный выстрел.


оставьте человека в покое, выпейте воды. думаю, польша :)

Нет уж, дайте мне потоптаться. Хоть какое-то оживление в теме. Плюс я параллельно вспоминаю уроки истории от Реуса... Теряем настоящего патриота. Как так?
airmax78
 
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